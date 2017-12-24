Серийные советские (и впоследствии российские) автомобили по многим техническим решениям уступали своим иностранным аналогам. Однако за несколько десятилетий тормозная система отечественных легковушек стала заметно эффективнее и современнее, обеспечивая приемлемые параметры замедления. Сегодня мы попробуем разобраться в многообразии конструкций и вспомнить эволюционный путь развития тормозов на автомобилях, выпущенных в нашей стране до 1991 года.

Начало: механика в чистом виде

В довоенный период немногочисленные советские автомобили серийного производства, к которым относились модели ГАЗ-А и ГАЗ М-1, оснащались механическими тормозами с тросовым приводом. Более того, такой же тип тормозной системы в то время устанавливался и на грузовики – например, на «полуторку» ГАЗ-АА. Конечно, по эффективности такая «чистая механика» уступала современной гидравлике и требовала от водителя немалой силы, с которой следовало нажимать на педаль тормоза для ощутимого замедления. Вдобавок проложенные под углом тросы нередко теряли подвижность, что приводило к потере работоспособности передних тормозов.

1 / 3 Подобно многим другим автомобилям тридцатых годов, горьковская «эмка» оснащалась механическими тормозами 2 / 3 Подобно многим другим автомобилям тридцатых годов, горьковская «эмка» оснащалась механическими тормозами 3 / 3 Подобно многим другим автомобилям тридцатых годов, горьковская «эмка» оснащалась механическими тормозами

Именно поэтому уже в конце тридцатых годов конструкторы решили оснастить «эмку» более совершенной тормозной системой с гидравлическим приводом, о чём сообщалось в десятом номере журнала «Техника молодёжи» за 1937 год: «Автомобиль «М-1» ожидает коренная модернизация. В будущем году он будет иметь ещё более мощный шестицилиндровый двигатель, гидравлические тормоза, более изящный и удобный кузов».

Но – не получилось: по ряду причин первым советским автомобилем с гидравлическими тормозами стала Победа, ГАЗ М-20.

Пятидесятые-шестидесятые: гидравлика+барабаны

По сравнению с механическими тормоза с гидроприводом были гораздо эффективнее, да и нажимать на педаль требовалось уже не так сильно, несмотря на отсутствие усилителя в приводе тормозов. Однако у «гидравлики» обнаружились и свои особенности, которые многие считают недостатками. Во-первых, при потере герметичности практически любого узла или соединения система могла полностью отказать, поскольку её общий контур тут же «завоздушивался». Во-вторых, она требовала регулярного обслуживания – замены жидкости и колодок, а также регулировки зазора между колодками и барабанами.

1 / 3 Как и Москвич-400, послевоенная Победа получила гидравлический привод тормозов 2 / 3 Как и Москвич-400, послевоенная Победа получила гидравлический привод тормозов 3 / 3 Как и Москвич-400, послевоенная Победа получила гидравлический привод тормозов

Тем не менее, альтернативы такой конструкции на советских автомобилях пятидесятых-шестидесятых годов не было. Барабанные тормоза на всех колёсах и гидравлический одноконтурный привод стали своеобразным стандартом, который находился в балансе с динамическими возможностями «двадцать первых» Волг и «четыреста седьмых» Москвичей. Разумеется, появившиеся в эпоху «хрущевской оттепели» запорожские машины также оснащались такими же тормозами.

Тормоза ГАЗ М-21 – классика жанра пятидесятых годов

1 / 4 Классические барабанные тормоза на всех колёсах не мешали советским гонщикам выступать на «двадцать первых» в различных соревнованиях – например, ралли «Монте Карло» 2 / 4 Классические барабанные тормоза на всех колёсах не мешали советским гонщикам выступать на «двадцать первых» в различных соревнованиях – например, ралли «Монте Карло» 3 / 4 Классические барабанные тормоза на всех колёсах не мешали советским гонщикам выступать на «двадцать первых» в различных соревнованиях – например, ралли «Монте Карло» 4 / 4 Классические барабанные тормоза на всех колёсах не мешали советским гонщикам выступать на «двадцать первых» в различных соревнованиях – например, ралли «Монте Карло»

И если при гражданской эксплуатации эффективности барабанов советским автомобилистам вполне хватало, то во время супермарафонов «Лондон-Сидней» и «Лондон-Мехико» гонщики на Москвичах моделей 408 и 412 остро ощутили отсутствие запаса прочности. Передние цилиндры регулярно выходили из строя, барабаны перегревались, педаль «уходила в пол»… Недаром ведь на большинстве спортивных автомобилей в мире к тому времени перешли на принципиально другую конструкцию тормозов, где колодки зажимали диск снаружи, а не «подпирали» барабан изнутри.

1 / 6 На Москвичах много и активно гонялись. В боевых режимах барабанные тормоза работали, что называется, на пределе 2 / 6 На Москвичах много и активно гонялись. В боевых режимах барабанные тормоза работали, что называется, на пределе 3 / 6 На Москвичах много и активно гонялись. В боевых режимах барабанные тормоза работали, что называется, на пределе 4 / 6 На Москвичах много и активно гонялись. В боевых режимах барабанные тормоза работали, что называется, на пределе 5 / 6 На Москвичах много и активно гонялись. В боевых режимах барабанные тормоза работали, что называется, на пределе 6 / 6 На Москвичах много и активно гонялись. В боевых режимах барабанные тормоза работали, что называется, на пределе

Семидесятые: два контура, передние дисковые тормоза и усилитель

В СССР «дискачи» появились только на «бывшем итальянце» — ВАЗ-2101, в который после ряда доработок при русификации превратился Европейский Автомобиль 1967 года – Fiat 124. Причем Фиат, в отличие от первенца Волжского автозавода, оснащался новомодными дисковыми тормозами не только на передних, но и на задних колёсах! То есть, не считая отсутствия вакуумного усилителя, по конструкции двухконтурной тормозной системы итальянская малолитражка ничуть не уступала даже куда более дорогим и мощным европейским автомобилям того времени.

1 / 5 На фото: Fiat 124 2 / 5 На фото: Fiat 124 3 / 5 На фото: Fiat 124 4 / 5 На фото: Fiat 124 5 / 5 На фото: Fiat 124

Дисковые тормоза были и сложнее и проще одновременно, как бы парадоксально это ни звучало. Такая система была более компактной и эффективной, но требовала применения более качественных материалов и точных технологий.

Однако при упомянутой «русификации» советские конструкторы приняли решение отказаться от дисковых задних тормозов в пользу традиционных барабанов. Впоследствии многие автомобилисты посчитали подобный ход ошибкой, ведь со временем в мире многие производители пришли к схеме «диски на всех колёсах». Однако у наших инженеров в конце шестидесятых годов был веский повод для «возврата к задним барабанам» — как показали испытания, в условиях отечественных реалий задние тормоза быстро забрызгивались жидкой грязью и даже забивались чернозёмом, из-за чего колодки приходили в негодность уже через несколько сотен километров!

Тем не менее, итальянские конструкторы не сдавались – фирма-производитель тормозов Bendix выдавала все новые и новые варианты. Однако и последующие сравнительные испытания показали, что ресурс таких задних тормозов в наших условиях ниже, чем у барабанов.

Именно поэтому на задней оси «копейки» и появились более неприхотливые барабанные тормоза. Конечно, по эффективности они несколько уступали дисковым, но основная нагрузка ложилась на передние тормоза, которые вполне справлялись с поставленной задачей. Единственное, что требовалось от владельца автомобиля – контролировать зазор между колодками и барабанами, «подводя» их друг к другу время от времени (по мере износа накладок).

1 / 4 ВАЗ-2101 – первая советская серийная малолитражка с дисковыми передними тормозами 2 / 4 ВАЗ-2101 – первая советская серийная малолитражка с дисковыми передними тормозами 3 / 4 ВАЗ-2101 – первая советская серийная малолитражка с дисковыми передними тормозами 4 / 4 ВАЗ-2101 – первая советская серийная малолитражка с дисковыми передними тормозами

Существенное отличие «копейки» от итальянского исходника – задние барабанные тормоза вместо дисковых

Бытует мнение, что даже в исправном виде передние барабанные тормоза Москвичей и Волг заметно уступали жигулевским по эффективности. Но такая точка зрения справедлива лишь отчасти и только при постоянной эксплуатации автомобиля на высоких скоростях.

1 / 2 Дисковые передние тормоза новейших Жигулей сразу стали предметом зависти гонщиков, выступавших на Москвичах в начале семидесятых годов. Вскоре «дискачи» появились и на спортивных автомобилях АЗЛК 2 / 2 Дисковые передние тормоза новейших Жигулей сразу стали предметом зависти гонщиков, выступавших на Москвичах в начале семидесятых годов. Вскоре «дискачи» появились и на спортивных автомобилях АЗЛК

Впоследствии барабанные задние тормоза можно было встретить и на иномарках, что подтверждало правомерность принятого на ВАЗе решения. Для городской малолитражки, а не спортивного автомобиля, эффективности задних барабанных тормозов вполне хватало. Вдобавок это избавляло конструкторов от необходимости изобретать еще один «дополнительный» тормоз – стояночный. Ведь при классической барабанной конструкции привод «ручника» посредством тросов воздействовал прямо на колодки рабочего тормоза.

Второй седан ВАЗа под индексом 2103 отличался еще одной «инновацией» в тормозной системе – вакуумным усилителем, благодаря чему по сравнению с «копейкой» педаль тормоза стала гораздо «легче».

1 / 3 На фото: вакуумный усилитель ВАЗ-2103 1973 года выпуска 2 / 3 На фото: вакуумный усилитель ВАЗ-2103 1973 года выпуска 3 / 3 На фото: вакуумный усилитель ВАЗ-2103 1973 года выпуска

В ходе доводочных испытаний новой модели инженеры ВАЗа столкнулись с неожиданной проблемой — «вакуумник» оказался… слишком эффективным, из-за чего при торможении колёса ВАЗ-2103 блокировались неожиданно для водителя даже на сухой дороге! Впоследствии по соображениям безопасности характеристики усилителя несколько изменили, сделав педаль не столь «чувствительной».

Вдобавок следующие вазовские модели получили еще одно приятное нововведение – автоматический подвод тормозных колодок к задним барабанам, что избавляло от необходимости контроля и регулировки зазора. Ведь не секрет, что многие владельцы «копеек» пренебрегали этой регламентной процедурой, вследствие чего тормоза работали недостаточно хорошо. И как раз по этой причине многие ошибочно считали, что задние барабаны ВАЗ-2101 не слишком эффективны…

Уже в конце шестидесятых годов Минавтопром СССР без особой огласки начинает сотрудничать с британской компанией Girling – мировым лидером по разработке и производству дисковых тормозов, и приобретает у англичан ряд лицензий. Зачем это понадобилось, когда в Тольятти как раз запускали в производство «копейку» с передними дисковыми тормозами? Ответ на этот вопрос не лежит на поверхности: кроме малолитражек, в более эффективных «дискачах» нуждались и будущие представительские седаны – например, ГАЗ или ЗИЛ. Именно «под них» иностранная компания и получила заказ на инжиниринг.

Компания Girling являлась ведущим разработчиком и поставщиком дисковых тормозов для десятков автопроизводителей – включая такие марки как Aston Martin, Lotus и Maserati

К середине семидесятых годов тормоза Москвичей наконец сравнялись по эффективности с «жигулевскими». Ведь на появившемся в 1976 году АЗЛК-2140 установили передние дисковые тормоза, а привод стал двухконтурным. Не обошлись московские конструкторы и без вакуумного тандемного усилителя (разработка Girling) и системы контроля за уровнем тормозной жидкости.

1 / 3 АЗЛК-2140 первым из Москвичей получил дисковые передние тормоза и вакуумный усилитель в качестве стандартного оборудования 2 / 3 АЗЛК-2140 первым из Москвичей получил дисковые передние тормоза и вакуумный усилитель в качестве стандартного оборудования 3 / 3 АЗЛК-2140 первым из Москвичей получил дисковые передние тормоза и вакуумный усилитель в качестве стандартного оборудования

А вот Волги и Запорожцы по-прежнему оснащались архаичными барабанными механизмами на всех колёсах, из-за чего субъективно тормоза «двадцать четвёрки» и «запчиков» ощущались как более тяжелые и менее эффективные, чем у Жигулей и «сорокового» Москвича. Впрочем, в обычных условиях эксплуатации и такие тормоза вполне справлялись с возложенной на них задачей, благо ни Запорожцы, ни даже Волги не могли похвастать динамикой суперкара. Справедливости ради отметим, что благодаря наличию гидровакуумного усилителя в приводе тормозов ГАЗ-24 в штатных режимах проблем с замедлением горьковская машина не имела. Зато вместо не слишком надежного трансмиссионного стояночного тормоза «двадцать четвёрка» получила «ручник» более традиционной конструкции, который воздействовал на задние колёса. Кроме того, гидроприводы сцепления и тормозной системы на ГАЗ-24 получили раздельные бачки.

1 / 2 Удивительно, но даже с барабанными тормозами на всех колёсах Волги и Запорожцы принимали участие в соревнованиях! Правда не слишком успешно… 2 / 2 Удивительно, но даже с барабанными тормозами на всех колёсах Волги и Запорожцы принимали участие в соревнованиях! Правда не слишком успешно…

1 / 2 На выставке «Автопром-77» был представлен вариант модернизированного Запорожца с колёсами типа ВАЗ-2101 и дисковыми передними тормозами 2 / 2 На выставке «Автопром-77» был представлен вариант модернизированного Запорожца с колёсами типа ВАЗ-2101 и дисковыми передними тормозами

1 / 3 По сравнению с «двадцать первой» тормозная система второй Волги стала чуть совершеннее. Но принципиальных отличий в конструкции было немного 2 / 3 По сравнению с «двадцать первой» тормозная система второй Волги стала чуть совершеннее. Но принципиальных отличий в конструкции было немного 3 / 3 По сравнению с «двадцать первой» тормозная система второй Волги стала чуть совершеннее. Но принципиальных отличий в конструкции было немного

Восьмидесятые: плавающая скоба и «вентиля»

Первый переднеприводный автомобиль ВАЗ получил множество прогрессивных для своего времени решений, среди которых были и передние дисковые тормоза с плавающей скобой, из-за чего суппорт «переехал вперёд». Впрочем, такая конструкция еще раньше «засветилась» на ВАЗ-2121, причем передние суппорты имели три поршня, подключенные к обоим рабочим контурам.

1 / 3 Нива, по сути, являлась первой полностью собственной разработкой Волжского автозавода. И при этом она получила вполне современную и эффективную тормозную систему 2 / 3 Нива, по сути, являлась первой полностью собственной разработкой Волжского автозавода. И при этом она получила вполне современную и эффективную тормозную систему 3 / 3 Нива, по сути, являлась первой полностью собственной разработкой Волжского автозавода. И при этом она получила вполне современную и эффективную тормозную систему

1 / 3 По конструкции тормозной системы «восьмерка» ничуть не уступала базовым версиям импортных аналогов вроде Opel Kadett E и VW Golf MKII 2 / 3 По конструкции тормозной системы «восьмерка» ничуть не уступала базовым версиям импортных аналогов вроде Opel Kadett E и VW Golf MKII 3 / 3 По конструкции тормозной системы «восьмерка» ничуть не уступала базовым версиям импортных аналогов вроде Opel Kadett E и VW Golf MKII

На конструкцию передних тормозов и вакуумного усилителя «восьмерки» была приобретена соответствующая лицензия у английской фирмы Lucas.

Кроме того, для повышения эффективности тормозной системы «восьмерки» советские конструкторы увеличили диаметр главного тормозного цилиндра, а также впервые разделили контуры тормозной системы по диагонали, благодаря чему даже при отказе одного из контуров сохранялась работоспособность тормозов как на передней, так и на задней оси.

Работая над новой моделью Волги, горьковские конструкторы много внимания уделили тормозам. Именно поэтому по конструкции тормозная система ГАЗ-3102 кардинально отличалась от прежней. Во-первых, в приводе вместо гидровакуумного усилителя появился более простой и эффективный – вакуумный (опять же разработки Girling). Он позволял сохранить работоспособность тормозов даже при частичной потере герметичности.

1 / 2 ГАЗ-3102 была первой Волгой, которая серийно оснащалась дисковыми передними тормозами 2 / 2 ГАЗ-3102 была первой Волгой, которая серийно оснащалась дисковыми передними тормозами

Во-вторых, впервые на советском автомобиле такого класса появились дисковые передние тормоза. Конечно, они не были принципиальным техническим новшеством, но не будем забывать, что все прежние Волги довольствовались 11-дюймовыми барабанами на всех колёсах.

При работе над тормозами для новой Волги пригодились наработки и опыт по Чайке второго поколения, получившей обозначение ГАЗ-14. Именно здесь была впервые реализована «гирлинговская» разработка с центральным тандемным усилителем и отдельными усилителями для каждого из двух контуров. Кроме того, мелкосерийная Чайка первой из советских машин получила еще одну техническую новацию – вентилируемые тормозные диски спереди. К слову, представительский ЗИЛ-4104, также появившийся в конце семидесятых годов, оснащался дисковыми «вентилями» не только спереди, но и сзади!

Изначально конструкция передних дисковых тормозов «ноль второй» Волги была разработана всё той же фирмой Girling еще для Москвича, причем она заметно отличалась от «жигулёвской». Ведь её суппорты были четырехпоршневыми, а контур малых поршней был объединён с задними тормозами (!), благодаря чему система оставалась работоспособной при потере герметичности любого из контуров. Тормоза подобной конструкции применялись на спортивных моделях Jaguar и обеспечивали высокую эффективность торможения практически с любой скорости.

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При этом на ранних версиях новой Волги конструкторы попробовали применить детали передних дисковых тормозов от АЗЛК-2140, но они оказались слишком недолговечными для более тяжелой машины.

Много хлопот доставили сами тормозные диски. Поставщик из города Кинешма не сразу смог обеспечить требуемое качество пары «ступица-диск», что вынудило заводчан оснащать некоторые «ноль вторые» первых двух лет выпуска барабанными тормозами. Вдобавок оказалось, что невентилируемые тормозные диски на не самой лёгкой машине при торможении с высоких скоростей быстро перегревались, из-за чего эффективность замедления резко снижалась. Поэтому с 1984 года на новую модель стали устанавливать вентилируемые тормозные диски и более эффективный главный цилиндр. Кроме того, в дальнейшем была изменена схема подключения тормозных магистралей.

В первые годы служебные Волги новой модели нередко попадали в ДТП вследствие непонятного отказа тормозов. Длительное расследование привело к неожиданному выводу: причиной выхода из строя тормозной системы являлась… жидкость БСК, которую вопреки строгим предписаниям Горьковского завода в некоторых гаражных хозяйствах СССР заливали в гидропривод «ноль второй», что называется, по старой привычке. Хотя новая конструкция допускала исключительно использование «жигулёвской» тормозной жидкости типа «Нева», которая закипала при гораздо более высокой температуре.

Другие советские автомобили восьмидесятых годов (Таврия, Ода, Ока) по схеме и компоновке тормозной системы были достаточно типичны – два раздельных контура, передние невентилируемые дисковые тормоза и барабаны сзади. К слову, именно такой же конфигурации придерживались западные производители европейских малолитражек – по крайней мере, в начальных комплектациях.

1 / 3 Несмотря на необычную конструкцию ступицы и колёсного диска, уже на стадии ранних прототипов запорожская Таврия оснащалась передними дисковыми тормозами с плавающей скобой 2 / 3 Несмотря на необычную конструкцию ступицы и колёсного диска, уже на стадии ранних прототипов запорожская Таврия оснащалась передними дисковыми тормозами с плавающей скобой 3 / 3 Несмотря на необычную конструкцию ступицы и колёсного диска, уже на стадии ранних прототипов запорожская Таврия оснащалась передними дисковыми тормозами с плавающей скобой

Начав работать над перспективным «десятым» семейством, конструкторы Волжского автозавода пришли к выводу, что невентилируемые передние диски от «восьмерки» недостаточно эффективны для потяжелевшей машины – особенно летом и в горных условиях. Поэтому было принято решение перейти на вентилируемые диски спереди, оставив сзади традиционные барабаны.

Для версии с более мощным 16-клапанным двигателем предусмотрели вариант с тормозными дисками увеличенного диаметра (с 239 до 260 мм), что потребовало перехода на 14-дюймовые колёса. Независимо от модификации, «десяточные» тормоза отличались от «восьмых» рядом деталей — неподвижными скобами, «ладошками» и защитными кожухами.

Удивительный факт: финальная доводка вентилируемых тормозов для «десятки» была выполнена еще в советские времена — в конце 1990 года, причем совместно с фирмой Porsche и на итальянском полигоне!

1 / 4 Независимо от количества клапанов под капотом и типа кузова, автомобили «десятого» семейства оснащались только вентилируемыми передними дисками тормозов 2 / 4 Независимо от количества клапанов под капотом и типа кузова, автомобили «десятого» семейства оснащались только вентилируемыми передними дисками тормозов 3 / 4 Независимо от количества клапанов под капотом и типа кузова, автомобили «десятого» семейства оснащались только вентилируемыми передними дисками тормозов 4 / 4 Независимо от количества клапанов под капотом и типа кузова, автомобили «десятого» семейства оснащались только вентилируемыми передними дисками тормозов

Однако уже во время испытаний выяснилось, что для производства «вентилей» требуется более высокотехнологичное оборудование — только так можно было обеспечить требуемую точность изготовления. Иначе возникала так называемая разнотолщинность диска, что приводило к неизбежным вибрациям при торможении.

Чтобы снизить прилагаемое усилие на педали тормоза, для «десятки» был разработан вакуумный усилитель увеличенной размерности, но по ряду причин его, как и антиблокировочную систему тормозов, на автомобилях десятого семейства так и не удалось реализовать серийно. Зато наработки пригодились на следующих моделях ВАЗа, которые были разработаны и выпускались уже после распада СССР — Ниве-2123, Калине и Приоре.

Опрос Тормоза какого советского автомобиля Вы считаете наиболее совершенными? Жигулей первой модели - ведь это почти Fiat 124

Вазовской «трёшки» - они с усилителем

Волги ГАЗ-3102, поскольку к ним приложили руку англичане

Переднеприводных ВАЗов

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Переднеприводных ВАЗов 36%, 19 19 36% 36% от всех голосов

Вазовской «трёшки» - они с усилителем 6%, 3 3 6% 6% от всех голосов

Волги ГАЗ-3102, поскольку к ним приложили руку англичане 4%, 2 2 4% 4% от всех голосов

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Вазовской «трёшки» - они с усилителем

Волги ГАЗ-3102, поскольку к ним приложили руку англичане

Переднеприводных ВАЗов

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