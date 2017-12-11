Предновогодний ажиотаж уже начался, и почти все ждут от праздничной поры какого-то приятного сюрприза – не забывая при этом готовить сюрпризы для других. На первичном автомобильном рынке тем временем продолжается уверенное восстановление продаж – а это значит, что те, кто голосует за оздоровление рынка рублем готовят новогодний сюрприз самим себе, имея все шансы увидеть по итогам года приличный прирост. А учитывая традиционные декабрьские скидки… Впрочем, не будем забегать вперед – лучше взглянем на итоги ноября.

А итоги эти вот какие: суммарные продажи превысили 150 тысяч автомобилей, и общий прирост к результатам АППГ (аналогичного периода предыдущего года) составил ровно 15%. Девять месяцев стабильно положительной статистики не прошли даром: они уже сейчас дают все основания полагать, что оптимистичные годовые прогнозы должны сбыться, ведь общий показатель за 11 месяцев имеет +12% к прошлому году. Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, подчеркнул, что это особенно важно на фоне того, что «ровно год назад мы все еще имели кумулятивные минус 12%». Как выяснилось, от -12% до +12% – ровно один год.

Ну а сам рост обеспечивается непосредственно стараниями игроков рынка – и здесь стоит в очередной раз отметить уверенные результаты большинства ключевых и «кассовых» производителей. Однако забавно наблюдать, что к концу года некоторые неожиданно стали «спотыкаться» о свои же результаты прошлого года, которые побить не удалось. Ну а иные, напротив, «разогнались» и демонстрируют «сенсационные» показатели процентного прироста. Самое время взглянуть, кто вошел в число первых, кто – вторых, а кто – третьих.

Премиум-сегмент

Премиум-сегмент – не место для сенсаций: здесь все течет спокойно и размеренно. Лидирующий Mercedes-Benz реализовал 3 215 машин, а непривычный для него прирост в 15% обеспечился небольшим спадом в прошлом ноябре. У Audi итог месяца – минус 6%, что выражено в 1 400 автомобилях против 1 486. Японцы из Lexus продали больше, 1 996 авто, но это тоже обеспечило им -1% относительно АППГ.

Если что и считать любопытным в премиум-сегменте, то это периодически и понемногу подрастающие результаты BMW, которая подкрадывается к Mercedes-Benz и, надо сказать, уже приблизилась на расстояние двух вытянутых рук. Нарастив 19% к прошлогодним 2 328 машинам, баварцы закончили месяц с показателем в 2 778 штук.

Во «втором эшелоне» продаж приростом не отметился никто, результаты большинства остались на уровне прошлого года. Так, Land Rover закончил месяц с 727 проданными внедорожниками и -2%, Volvo выдала клиентам 555 машин, что на 4% больше, чем годом ранее, итог Porsche – 469 спорткаров и +1%, а Infiniti и вовсе «просела» на 21% с 314 реализованными авто.

В нижней части таблицы «плюсовыми» остались лишь Mini да Genesis: Jaguar закончил месяц с -33% и 170 автомобилями, а Cadillac – с -25% и 101 авто. Зато Mini разошлись тиражом в 150 машин, что на 21% больше, чем годом ранее, а новый корейский премиум на фоне «стартового» года продемонстрировал +452%, реализовав 116 седанов против 21.

Завершает обзор сегмента smart, который в ноябре нетипично для себя «сполз» к прошлому году: 110 машинок против 140 и -21% в динамике.

Средний сегмент

Результаты месяца для участников условного среднего сегмента уже заметно более успешны – как в процентах, так и в штуках, а отдельные бренды и вовсе показали огромный для себя прирост.

Лидирующая Toyota заметно прибавила по сравнению с началом осени и на этот раз смогла превзойти прошлогодние результаты: 8 603 проданных машины и +6%. Идущий вторым Nissan отстал менее чем на тысячу единиц техники: 7 672 штуки, а прирост составил солидные 28%. На третьем месте – Skoda: +19% при 5 731 автомобиле.

За пределами первой тройки все тоже отлично: вот, например, Ford с прибавкой в 29% и 4 922 реализованными машинами. Но если вам кажется, что 29% — это много, не спешите: у Mitsubishi показатель составил 129%. Тому поспособствовали 3 213 проданных внедорожников против 1 401 годом ранее, а рост более чем на 100% продолжается уже второй месяц.

Отличный сравнительный результат показала Mazda: +43% при 2 570 выданных клиентам машинах. Почти «в нули» вышел Chevrolet с 2 763 машинами против 2 725.

Там, где продажи идут на сотни, а не на тысячи, тоже все гладко. Subaru отметилась +15% при 660 реализованных полноприводниках против 576, у Suzuki с 518 автомобилями рост составил 66%, а Honda прямо-таки пышет жизненной силой по сравнению с прошлым-позапрошлым годами: 484 проданных машины и +157% к АППГ.

Плюсовыми показателями отметились и французы из PSA: Citroen показал +13% при 305 автомобилях, а Peugeot целых +125% при 475 авто. Единственный, кто пока не выходит со дна таблицы – SsangYong, который в нынешнем ноябре продал 13 машин против 5 в прошлом.

Бюджетный сегмент

Фундамент положительной статистики продаж, бюджетный сегмент, не мог остаться без ощутимого прироста. И он тут есть – к примеру, у Lada один только прирост составил почти столько же, сколько продали Datsun и Ravon вместе взятые. Хотя и Datsun, и Ravon тоже остались в плюсе. Пойдем по порядку.

Пресловутая Lada выдала покупателям 29 163 автомобиля, что на 14% больше, чем 25 507 годом ранее. И предпосылки для продолжения роста есть – ведь Vesta SW и SW Cross (на которой мы недавно поездили поступили в продажу недавно и еще не успели насытить рынок. Прирост у идущей второй Kia составил 10%, что в штучном выражении вылилось в 16 106 авто против 14 651. А вот идущий третьим Hyundai отметиться приростом не смог: его результат – 15 284 машины и -3% к АППГ.

Зато в Renault не ждут чуда, а работают над его достижением: в ноябре французы продали 13 373 машины, что на 15% больше, чем в прошлом году, а также больше, чем в других месяцах текущего. Volkswagen тоже выдал отличный процентный показатель, +29% что отражает 8 995 проданных авто против 6 973.

Ульяновский автозавод снова не нарастил объемы: в ноябре было продано 4 379 внедорожников, что на 6% меньше, чем «былые» 4 642.

А вот упомянутые выше Datsun и Ravon напротив, закончили месяц положительно. Японско-русские машины разошлись тиражом в 2 298 штук, что на 25% больше, чем год назад, а американско-узбекские – 1 831 штуку, что знаменует непоказательный прирост в 336%.

Среди китайских производителей, как обычно, лидирует Lifan, совсем немного отстающий от Ravon и от себя прошлогоднего: 1 750 машин и -3% в динамике. Зато у Chery ноябрьские продажи выросли почти вдвое: 604 автомобиля против 307. А вот интересным новшеством стала смена обладателя «третьего места»: пока Geely готовится к старту продаж своего Atlas, ее обогнал Haval с 204 автомобилями. Результат Geely – 169 машин и -17% в динамике.

Остальные «китайцы» тоже в плюсе: DongFeng со 152 авто – на 162%, Changan со 116 – на 115%, Zotye с 88 – на 138%, Foton с 79 – на 394%, FAW с 40 – на 5%, а Brilliance с 37 – на 28%.

Что мы приобрели

Тест-драйвы / Новые авто Старший сержант Везунчик: тест-драйв Toyota Fortuner Концепция универсального солдата Вот люблю я такие автомобили! Крепкие, вместительные, с солидной рамой и прочным задним мостом, с понижающей передачей в раздаточной коробке и обязательно имеющие в своей линейке...

18884 8 2 27.11.2017

Ноябрь отметился несколькими интересными новинками – одна только Toyota в этом месяце запустила в продажу целых два новых внедорожника. Вернее, один новый, а другой – обновленный.

Обновленный – это Toyota Land Cruiser Prado, тест-драйв которого уже можно прочитать у нас. Автомобиль получил чуть переработанные экстерьер и интерьер, расширенный набор «теплых опций» и систем безопасности. как и ранее, внедорожник предлагается с 2,7-литровым 163-сильным бензиновым мотором, 2,8-литровым 177-сильным турбодизелем или четырехлитровым бензиновым агрегатом на 249 сил. Цены на новинку стартуют с отметки в 2 199 000 рублей, а топовое семиместное исполнение Люкс Safety обойдется в 3 994 000 рублей.

Ну а новый рамный японский внедорожник на нашем рынке – это Fortuner, который мы тоже уже обкатали. В отличие от Prado, он предлагается у нас с безальтернативным 2,8-литровым дизелем на 177 сил и шестиступенчатым автоматом, а также исключительно в семиместном исполнении. Комплектаций две: Элеганс за 2 599 000 рублей и Престиж за 2 827 000.

Еще пару новинок, поступивших в продажу в ноябре, подарила нам BMW. В начале месяца стартовал новый «гран туризмо», сменивший индекс с 5 на 6: теперь он называется 6 series GT. Линейка представлена четырьмя версиями с двумя бензиновыми и двумя дизельными моторами на выбор, а также передним или полным приводом. Диапазон цен – от 3 560 000 за базовую 630i до 4 590 000 за топовую 640i.

Вторая новинка – кассовый кроссовер X3 нового поколения. Для него тоже предлагается 4 мотора: двухлитровый с отдачей в 184 или 249 л.с., трехлитровая рядная «шестерка» на 360 л.с., и два дизеля – двухлитровый 190-сильный и трехлитровый шестицилиндровый на 249 или 313 л.с. цены лежат в пределах от 2 780 000 до 3 740 000 рублей.

Новинка, которая остается скорее имиджевой, чем массовой – это новый Peugeot 308. Под капотом хэтчбека может расположиться 135-сильный или 150-сильный мотор, а пару им составит безальтернативная шестиступенчатая АКПП. На нашем рынке предлагаются три комплектации: Active, Allure и GT-Line стоимостью 1 399 000, 1 499 000 и 1 609 000 рублей соответственно.

Ну а самым любопытным для массового покупателя дебютом ноября стал выход кросс-хэтча Kia Rio X-Line. Новый кузов и пластиковый обвес прибавили к цене относительно «обычного» седана 30 тысяч рублей, а набор силовых агрегатов, разумеется, тот же, что и у последнего. В гамме X-Line 8 комплектаций, а цены на новинку составляют от 774 900 до 1 024 900 рублей.

Что мы потеряли

Сразу два автомобиля ушли из модельной линейки Nissan в ноябре: с продажи были сняты седан Sentra и кроссовер Pathfinder. Обе машины, разумеется, были «удалены» в связи с низкими продажами: несмотря на локализацию производства, они не привлекли достаточную покупательскую аудиторию, и сначала покинули конвейер, а затем и автосалоны в связи с окончанием складских запасов.