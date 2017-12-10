Казалось бы, ежегодно в Сети появляются десятки статей и роликов на «сезонные» темы, где популярно и по полочкам раскладывается «стандартный набор баянов» про резину, безопасную скорость и набор необходимых аксессуаров.
Тем не менее, практически каждый год в СМИ появляются сообщения о том, что где-то за городом замерзала очередная семья, которая решила отправиться в снегопад, вьюгу и метель «к родственникам/по делам/на отдых» (нужное можете выбрать сами). Дескать, чего бояться? Машина новая (или просто исправная), резина зимняя, щетка-сметка есть, какие могут возникнуть проблемы?
В итоге некоторых счастливчиков эвакуировали чуть ли не во «фраках и бальных платьях», причем в лучшем случае – отделавшихся легким испугом и получившим урок на будущее. Ну а в худшем… не хочется и вспоминать, чем нередко заканчиваются такие вот «заигрывания с судьбой».
Зимняя дорога не прощает беспечности: попав в «снежный заряд» где-то за городом, можно лишиться здоровья и даже жизни.
В городе
Недавно мы уже рассказывали о том, что мешает успешному зимнему пуску. Казалось бы, после того, как двигатель завелся, в городе бояться нечего – даже если застрянешь, подтолкнут. Однако даже безобидная поездка в магазин нередко превращается в непростое испытание.
Во-первых, автомобиль сначала нужно очистить от снега, а 4-6 часов сильного снегопада могут покрыть кузов 20-сантиметровым слоем! Который к тому же может примерзнуть к разогретым за время предыдущей поездки стёклам.
Обзорность превращается в большую проблему: снаружи окна залеплены снегом, а изнутри нередко сильно запотевают. Не в последнюю очередь из-за влаги на одежде и обуви, стекающей на коврики.
Далеко не везде дорожные службы тут же начинают реагировать, поэтому нечищеная проезжая часть – отнюдь не редкость. Тем более, когда снег интенсивно падает, буквально спустя час-другой после того, как проехала снегоуборочная машина, дорогу снова заметает.
Водители никогда так не рады увиденной снегоуборочной машине, как в сильный снегопад
В этот момент владельцы «недоприводов», то есть автомобилей с одной ведущей осью, начинают резко и сильно завидовать обладателям кроссоверов и внедорожников. Хотя справедливости ради отметим, что многие «паркетники» особыми «проходимцами» по свежевыпавшему снегу не являются как раз по той причине, что у них в активе всего пара ведущих колес!
Главный враг водителей моноприводников – нечищеные обочины, на которые нередко просто сметают снег с проезжей части. В итоге после того, как выпало 20-30 сантиметров снега, по краям дороги могут образоваться большие «снежные горы».
Такая глубина снежного покрова для многих легковушек становится критической. Машина просто садится на днище
Любой мало-мальски опытный автомобилист знает – попасть в такую «ловушку» очень легко, а выбраться из неё без посторонней помощи получится далеко не во всех ситуациях. Да, зимняя резина помогает, но далеко не всегда и везде. Особенно плохо, если глубина снежного покрова такова, что «запас по клиренсу» выбирается очень быстро. В итоге машина упирается бампером, нагребает перед собой снежный отвал и начинает буксовать.
Но даже в случае, если геометрическая проходимость автомобиля неплохая, всегда существует риск «сесть на брюхо» — то есть, вывесить ведущие колеса из-за того, что какая-то часть автомобиля уже полностью легла на снег. Это касается, кстати, и полноприводных автомобилей – на все ведущие можно рассчитывать, но лишь до определённого момента.
В этой ситуации отдельные энтузиасты уповают на цепи, но с ними ездить постоянно не будешь, а в очень глубоком снегу они лишь окажут «медвежью услугу», позволив «закопаться по зеркала».
Кроме проблем с обзорностью и проходимостью, у водителя появляется еще один «нежданный недруг» — пешеходы. С одной стороны, их можно понять – на тротуарах и обочинах полно снега, ботинки давно промокли, в лицо сыплет снежная крупа, а тут еще рядом в теплых салонах своих машин проезжают настоящие баловни судьбы. Эмоции прохожих в этот момент — прямо по Высоцкому: «Произошел необъяснимый катаклизм; Я шел домой по тихой улице своей, А мне навстречу нагло пер капитализм, Звериный лик свой скрыв под маской Жигулей».
Однако «безлошадные» зря завидуют: хоть водитель в снегопад и сидит в отапливаемом салоне, ему от этого немногим легче.
Машина постоянно буксует, требуя коррекции курса рулём, и норовит остановиться даже на относительно ровных участках. А что говорить про подъемы и спуски, которыми известен, к примеру, Владивосток с его двумя десятками сопок и гор! При этом машина может практически в любой момент стать неконтролируемой, превратившись в металлический снаряд, сносящий все на своём пути. Никакого преувеличения: достаточно набрать соответствующий запрос в поисковике и можно наслаждаться десятками не очень забавных видео.
Снегопад и гололёд соревнуются за звание главного зимнего врага водителя, поскольку оба они могут привести к полной потере контроля над автомобилем. Это чревато самыми печальными последствиями.
Сильный снегопад приводит к резкому снижению скорости дорожного потока – когда колёса с трудом цепляются за свежевыпавшую кашу, а любое нажатие на педаль газа приводит к интенсивной пробуксовке и ощущению, что машина «вязнет» в снежной целине, желание полихачить пропадает у большинства водителей. К сожалению, не у всех, из-за чего регистраторы снова фиксируют множество увлекательных «кульбитов», а сеть пополняется новыми роликами с хештегом #занос от первого лица.
Едем «на дальняк»
Впрочем, езда в городских условиях хотя бы не сопряжена с прямым риском для жизни. А вот при поездках по трассе можно попасть в очень неприятную ситуацию, оказавшись в снежном плену.
Мы не будем в очередной раз «рвать аккордеон», напоминая о том, что перед зимней поездкой на дальнее расстояние необходимо проверить уровни эксплуатационных жидкостей и техническую исправность автомобиля – надеемся, с этим у вас полный порядок.
Отдельно стоит упомянуть разве что о правильной настройке фар головного освещения, что в зимний период особенно важно и актуально. Тем не менее, есть немало и других нюансов, не столь очевидных на первый взгляд.
Перед более-менее длительной поездкой за город стоит посмотреть прогноз погоды — смартфоны с соответствующими приложениями давно перестали быть экзотикой даже у школьников и их дедушек. Штормовое предупреждение, информация о пурге или метели являются весомым аргументом для того, чтобы изменить планы. Ведь стихии необязательно бросать вызов — её какое-то время можно просто переждать в тепле и поблизости от цивилизации. К слову, её присутствие «везде» обманчиво – в нашей стране существует немало участков, где из-за особенностей рельефа местности стабильная связь отсутствует или она очень плохая. Не будем исключать и поломки – к примеру, отказавшую базовую станцию мобильного оператора, из-за которой покрытие заметно ухудшилось. Так что полагаться на сотовую связь и (особенно!) мобильный интернет повсеместно нельзя. Как и не стоит и исключать вариант, когда из-за мороза или технической неисправности батарея телефона быстро сядет, а сам он превратится в красивый, но нефункциональный «кирпич». Именно поэтому для современных гаджетов наличие зарядного устройства или «пауэрбанка» на борту автомобиля просто обязательно!
«Дальняки» осложняются еще и тем, что за несколько часов ситуация может радикально измениться, что особенно опасно на горных участках. Обледеневший или заснеженный подъем может привести к тому, что службы спасения просто перекроют этот участок. И не стоит возмущаться: нередко даже на совсем, казалось бы, безобидных участках может «раскорячиться» фура, или кого-то занесёт в кювет, после чего движение заблокируется напрочь.
А если снег продолжает падать, спустя всего несколько часов ситуация может стать критической. Помните, в начале статьи мы рассуждали о тех самых «беспечных ездоках», которые отправляются в поездку без какой-либо подготовки? Как правило, они страдают первыми.
На зимней дороге ситуация меняется в считаные секунды. Только что все было хорошо, и в теплом салоне мягко лился джаз, а спустя мгновение ты уже летишь багажником вперёд. Или, как вариант, кто-то таким образом летит в тебя.
Даже если прогноз погоды настраивает на оптимистичный лад, перед зимней поездкой за город будет отнюдь не лишней небольшая дополнительная подготовка автомобиля.
Начать нужно с заправки топливом «до полного». Некоторые перестраховщики, отправляясь за сотню-другую километров, берут с собой запас топлива в виде 20-литровой канистры в багажнике. С одной стороны, это можно счесть лишней предосторожностью, с другой — как метко и ёмко сказано в народной мудрости, «лучше перебдеть, чем недобдеть».
Даже не сворачивая с федеральных дорог, можно попасть в «снежный заряд», который за короткое время сделает дорогу труднопроходимой для легковушки. Позёмка способна привести к быстрому образованию снежных переметов, которые могут заблокировать движение.
Чтобы ехать дальше, часто достаточно складной лопаты из обычного магазина, которая не занимает много места и помещается даже в багажнике компактной легковушки.
В глубоком снегу практически любая обувь быстро промокает — могут помочь специальные зимние ботинки, валенки или хотя бы резиновые сапоги (в сочетании с тёплыми носками). Также для «дополнительного утепления» стоит обзавестись тёплым одеялом (необязательно новым). Не помешают в «зимнем наборе» и пуховик или ватник, а также перчатки.
Щетки-сметки и скребки давно стали привычным зимним аксессуаром для большинства автомобилистов. Или нам просто хотелось бы в это верить?..
Все это выглядит чистой перестраховкой ровно до того момента, пока двигатель работает, а в салон через дефлекторы системы отопления подаётся спасительное тепло. Как только мотор по какой-то причине умолкнет, греться придется дополнительными «девайсами». И чем больше их будет на борту, тем лучше. Рискнем показаться банальными, но алкоголь в этом деле отнюдь не помощник (как, впрочем, и во всех остальных).
В дороге может случиться всякое, причем необязательно с вами или вашими пассажирами. Стандартная аптечка — не панацея от всех бед, но при этом достаточно сбалансированный комплект, который может помочь на первых порах. Конечно, если позаботиться о том, чтобы лекарственные препараты в ней были «свежими», а не просроченными.
Наличие запасного колеса (целого и накачанного!), а также домкрата и компрессора в российских реалиях крайне желательны даже в тёплое время года, а зимой и говорить нечего — из-за такой, казалось бы, мелочи, как спустившая шина, можно встать всерьез и надолго.
Когда, как в той песне, кругом пятьсот, уповать и надеяться лишь на «ассистансы», как в тамошних Европах, нам не стоит.
Если позволяют слесарные навыки (или состояние машины этого требует), в зимнюю дорогу можно взять с собой небольшой набор инструмента — торцовые головки и гаечные ключи наиболее ходовых в вашем автомобиле типоразмеров, пару отверток, молоток, плоскогубцы, кусачки, липкую ленту, пластиковые стяжки и прочный нейлоновый шнур. Такой «аварийный» комплект поможет устранить небольшую техническую неисправность, без которой движение невозможно — например, замотать резиновый патрубок или зафиксировать лопнувшую деталь.
И уж совсем хорошо и правильно будет взять с собой в дорогу запас некоторых эксплуатационных жидкостей – например, моторного масла или антифриза, а несколько литров «незамерзайки» и обычной питьевой воды в машине должны быть практически всегда. Не согласны? Увы, придется спорить не с нами, а с русской зимой, которая на скаку останавливала многих великих полководцев…
Впрочем, не стоит излишне нагнетать: наши люди успешно живут и работают даже на Крайнем Севере. Однако их серьезному отношению к зиме, пожалуй, стоит поучиться и тем, кто обосновался на российских «югах».
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