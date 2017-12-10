Наверное, зиме в России искренне радуются разве что дети, собаки и продавцы горных лыж. А для большинства автомобилистов нынешний период – время испытаний, нередко повергающее в уныние. Но это еще не самое худшее: цена легкомысленного отношения к самому холодному времени года часто оборачивается как минимум потерей денег и нарушенными планами, а как максимум – проблемами со здоровьем. Более того, иногда это без всяких метафор и творческих преувеличений становится, к сожалению, вопросом жизни и смерти.

Казалось бы, ежегодно в Сети появляются десятки статей и роликов на «сезонные» темы, где популярно и по полочкам раскладывается «стандартный набор баянов» про резину, безопасную скорость и набор необходимых аксессуаров.

1 / 2 Ветер северный: предупреждение о вероятном гололёде в РФ можно наблюдать около 5 месяцев в году 2 / 2 Ветер северный: предупреждение о вероятном гололёде в РФ можно наблюдать около 5 месяцев в году

Тем не менее, практически каждый год в СМИ появляются сообщения о том, что где-то за городом замерзала очередная семья, которая решила отправиться в снегопад, вьюгу и метель «к родственникам/по делам/на отдых» (нужное можете выбрать сами). Дескать, чего бояться? Машина новая (или просто исправная), резина зимняя, щетка-сметка есть, какие могут возникнуть проблемы?

В итоге некоторых счастливчиков эвакуировали чуть ли не во «фраках и бальных платьях», причем в лучшем случае – отделавшихся легким испугом и получившим урок на будущее. Ну а в худшем… не хочется и вспоминать, чем нередко заканчиваются такие вот «заигрывания с судьбой».

Зимняя дорога не прощает беспечности: попав в «снежный заряд» где-то за городом, можно лишиться здоровья и даже жизни.

В городе

Недавно мы уже рассказывали о том, что мешает успешному зимнему пуску. Казалось бы, после того, как двигатель завелся, в городе бояться нечего – даже если застрянешь, подтолкнут. Однако даже безобидная поездка в магазин нередко превращается в непростое испытание.

Во-первых, автомобиль сначала нужно очистить от снега, а 4-6 часов сильного снегопада могут покрыть кузов 20-сантиметровым слоем! Который к тому же может примерзнуть к разогретым за время предыдущей поездки стёклам.

1 / 4 Замерзшие и запотевшие стёкла – настоящая головная боль в зимнее время 2 / 4 Замерзшие и запотевшие стёкла – настоящая головная боль в зимнее время 3 / 4 Замерзшие и запотевшие стёкла – настоящая головная боль в зимнее время 4 / 4 Замерзшие и запотевшие стёкла – настоящая головная боль в зимнее время

1 / 3 Многие водители думают лишь о себе и чистят только стёкла, забыв про наружное освещение 2 / 3 Многие водители думают лишь о себе и чистят только стёкла, забыв про наружное освещение 3 / 3 Многие водители думают лишь о себе и чистят только стёкла, забыв про наружное освещение

Обзорность превращается в большую проблему: снаружи окна залеплены снегом, а изнутри нередко сильно запотевают. Не в последнюю очередь из-за влаги на одежде и обуви, стекающей на коврики.

Далеко не везде дорожные службы тут же начинают реагировать, поэтому нечищеная проезжая часть – отнюдь не редкость. Тем более, когда снег интенсивно падает, буквально спустя час-другой после того, как проехала снегоуборочная машина, дорогу снова заметает.

1 / 3 Спокойно проехав зимой по дороге в одну сторону, нельзя быть уверенным, что спустя несколько часов ситуация останется такой же 2 / 3 Спокойно проехав зимой по дороге в одну сторону, нельзя быть уверенным, что спустя несколько часов ситуация останется такой же 3 / 3 Спокойно проехав зимой по дороге в одну сторону, нельзя быть уверенным, что спустя несколько часов ситуация останется такой же

Водители никогда так не рады увиденной снегоуборочной машине, как в сильный снегопад

В этот момент владельцы «недоприводов», то есть автомобилей с одной ведущей осью, начинают резко и сильно завидовать обладателям кроссоверов и внедорожников. Хотя справедливости ради отметим, что многие «паркетники» особыми «проходимцами» по свежевыпавшему снегу не являются как раз по той причине, что у них в активе всего пара ведущих колес!

Главный враг водителей моноприводников – нечищеные обочины, на которые нередко просто сметают снег с проезжей части. В итоге после того, как выпало 20-30 сантиметров снега, по краям дороги могут образоваться большие «снежные горы».

1 / 4 Снег на обочинах – большая проблема в городе. И припарковаться трудно, и выехать непросто 2 / 4 Снег на обочинах – большая проблема в городе. И припарковаться трудно, и выехать непросто 3 / 4 Снег на обочинах – большая проблема в городе. И припарковаться трудно, и выехать непросто 4 / 4 Снег на обочинах – большая проблема в городе. И припарковаться трудно, и выехать непросто

Такая глубина снежного покрова для многих легковушек становится критической. Машина просто садится на днище

Любой мало-мальски опытный автомобилист знает – попасть в такую «ловушку» очень легко, а выбраться из неё без посторонней помощи получится далеко не во всех ситуациях. Да, зимняя резина помогает, но далеко не всегда и везде. Особенно плохо, если глубина снежного покрова такова, что «запас по клиренсу» выбирается очень быстро. В итоге машина упирается бампером, нагребает перед собой снежный отвал и начинает буксовать.

1 / 2 Спортивные и просто заднеприводные автомобили с небольшим клиренсом – не лучший выбор для снежной российской зимы! 2 / 2 Спортивные и просто заднеприводные автомобили с небольшим клиренсом – не лучший выбор для снежной российской зимы!

Но даже в случае, если геометрическая проходимость автомобиля неплохая, всегда существует риск «сесть на брюхо» — то есть, вывесить ведущие колеса из-за того, что какая-то часть автомобиля уже полностью легла на снег. Это касается, кстати, и полноприводных автомобилей – на все ведущие можно рассчитывать, но лишь до определённого момента.

1 / 7 В каждый снегопад владельцы полноприводных кроссоверов начинают чувствовать, что сегодня – их день. Главное – не переоценить свои силы и возможности 2 / 7 В каждый снегопад владельцы полноприводных кроссоверов начинают чувствовать, что сегодня – их день. Главное – не переоценить свои силы и возможности 3 / 7 В каждый снегопад владельцы полноприводных кроссоверов начинают чувствовать, что сегодня – их день. Главное – не переоценить свои силы и возможности 4 / 7 В каждый снегопад владельцы полноприводных кроссоверов начинают чувствовать, что сегодня – их день. Главное – не переоценить свои силы и возможности 5 / 7 В каждый снегопад владельцы полноприводных кроссоверов начинают чувствовать, что сегодня – их день. Главное – не переоценить свои силы и возможности 6 / 7 В каждый снегопад владельцы полноприводных кроссоверов начинают чувствовать, что сегодня – их день. Главное – не переоценить свои силы и возможности 7 / 7 В каждый снегопад владельцы полноприводных кроссоверов начинают чувствовать, что сегодня – их день. Главное – не переоценить свои силы и возможности

В этой ситуации отдельные энтузиасты уповают на цепи, но с ними ездить постоянно не будешь, а в очень глубоком снегу они лишь окажут «медвежью услугу», позволив «закопаться по зеркала».

1 / 3 Цепи – хорошее подспорье для улучшения проходимости. Но годятся они далеко не для всех условий 2 / 3 Цепи – хорошее подспорье для улучшения проходимости. Но годятся они далеко не для всех условий 3 / 3 Цепи – хорошее подспорье для улучшения проходимости. Но годятся они далеко не для всех условий

Кроме проблем с обзорностью и проходимостью, у водителя появляется еще один «нежданный недруг» — пешеходы. С одной стороны, их можно понять – на тротуарах и обочинах полно снега, ботинки давно промокли, в лицо сыплет снежная крупа, а тут еще рядом в теплых салонах своих машин проезжают настоящие баловни судьбы. Эмоции прохожих в этот момент — прямо по Высоцкому: «Произошел необъяснимый катаклизм; Я шел домой по тихой улице своей, А мне навстречу нагло пер капитализм, Звериный лик свой скрыв под маской Жигулей».

1 / 3 Зимой пешеходов нужно понять. И простить. 2 / 3 Зимой пешеходов нужно понять. И простить. 3 / 3 Зимой пешеходов нужно понять. И простить.

Однако «безлошадные» зря завидуют: хоть водитель в снегопад и сидит в отапливаемом салоне, ему от этого немногим легче.

Машина постоянно буксует, требуя коррекции курса рулём, и норовит остановиться даже на относительно ровных участках. А что говорить про подъемы и спуски, которыми известен, к примеру, Владивосток с его двумя десятками сопок и гор! При этом машина может практически в любой момент стать неконтролируемой, превратившись в металлический снаряд, сносящий все на своём пути. Никакого преувеличения: достаточно набрать соответствующий запрос в поисковике и можно наслаждаться десятками не очень забавных видео.

Снегопад и гололёд соревнуются за звание главного зимнего врага водителя, поскольку оба они могут привести к полной потере контроля над автомобилем. Это чревато самыми печальными последствиями.

Сильный снегопад приводит к резкому снижению скорости дорожного потока – когда колёса с трудом цепляются за свежевыпавшую кашу, а любое нажатие на педаль газа приводит к интенсивной пробуксовке и ощущению, что машина «вязнет» в снежной целине, желание полихачить пропадает у большинства водителей. К сожалению, не у всех, из-за чего регистраторы снова фиксируют множество увлекательных «кульбитов», а сеть пополняется новыми роликами с хештегом #занос от первого лица.

Едем «на дальняк»

Впрочем, езда в городских условиях хотя бы не сопряжена с прямым риском для жизни. А вот при поездках по трассе можно попасть в очень неприятную ситуацию, оказавшись в снежном плену.

Мы не будем в очередной раз «рвать аккордеон», напоминая о том, что перед зимней поездкой на дальнее расстояние необходимо проверить уровни эксплуатационных жидкостей и техническую исправность автомобиля – надеемся, с этим у вас полный порядок.

Отдельно стоит упомянуть разве что о правильной настройке фар головного освещения, что в зимний период особенно важно и актуально. Тем не менее, есть немало и других нюансов, не столь очевидных на первый взгляд.

Перед более-менее длительной поездкой за город стоит посмотреть прогноз погоды — смартфоны с соответствующими приложениями давно перестали быть экзотикой даже у школьников и их дедушек. Штормовое предупреждение, информация о пурге или метели являются весомым аргументом для того, чтобы изменить планы. Ведь стихии необязательно бросать вызов — её какое-то время можно просто переждать в тепле и поблизости от цивилизации. К слову, её присутствие «везде» обманчиво – в нашей стране существует немало участков, где из-за особенностей рельефа местности стабильная связь отсутствует или она очень плохая. Не будем исключать и поломки – к примеру, отказавшую базовую станцию мобильного оператора, из-за которой покрытие заметно ухудшилось. Так что полагаться на сотовую связь и (особенно!) мобильный интернет повсеместно нельзя. Как и не стоит и исключать вариант, когда из-за мороза или технической неисправности батарея телефона быстро сядет, а сам он превратится в красивый, но нефункциональный «кирпич». Именно поэтому для современных гаджетов наличие зарядного устройства или «пауэрбанка» на борту автомобиля просто обязательно!

«Дальняки» осложняются еще и тем, что за несколько часов ситуация может радикально измениться, что особенно опасно на горных участках. Обледеневший или заснеженный подъем может привести к тому, что службы спасения просто перекроют этот участок. И не стоит возмущаться: нередко даже на совсем, казалось бы, безобидных участках может «раскорячиться» фура, или кого-то занесёт в кювет, после чего движение заблокируется напрочь.

1 / 2 На легковом переднеприводном автомобиле «на дальняки» зимой ездить можно. Но – осторожно 2 / 2 На легковом переднеприводном автомобиле «на дальняки» зимой ездить можно. Но – осторожно

1 / 2 Грузовые автомобили нередко могут стать причиной затора, заблокировав движение на несколько часов 2 / 2 Грузовые автомобили нередко могут стать причиной затора, заблокировав движение на несколько часов

А если снег продолжает падать, спустя всего несколько часов ситуация может стать критической. Помните, в начале статьи мы рассуждали о тех самых «беспечных ездоках», которые отправляются в поездку без какой-либо подготовки? Как правило, они страдают первыми.

На зимней дороге ситуация меняется в считаные секунды. Только что все было хорошо, и в теплом салоне мягко лился джаз, а спустя мгновение ты уже летишь багажником вперёд. Или, как вариант, кто-то таким образом летит в тебя.

1 / 3 К сожалению, нередко обычная зимняя поездка имеет совсем нетривиальный финал 2 / 3 К сожалению, нередко обычная зимняя поездка имеет совсем нетривиальный финал 3 / 3 К сожалению, нередко обычная зимняя поездка имеет совсем нетривиальный финал

Даже если прогноз погоды настраивает на оптимистичный лад, перед зимней поездкой за город будет отнюдь не лишней небольшая дополнительная подготовка автомобиля.

Начать нужно с заправки топливом «до полного». Некоторые перестраховщики, отправляясь за сотню-другую километров, берут с собой запас топлива в виде 20-литровой канистры в багажнике. С одной стороны, это можно счесть лишней предосторожностью, с другой — как метко и ёмко сказано в народной мудрости, «лучше перебдеть, чем недобдеть».

1 / 2 Зимние антирекорды топливной экономичности заставляют заправляться гораздо чаще. Перед дальней же поездкой стоит заливать топливо «под завязку» при каждой возможности 2 / 2 Зимние антирекорды топливной экономичности заставляют заправляться гораздо чаще. Перед дальней же поездкой стоит заливать топливо «под завязку» при каждой возможности

Даже не сворачивая с федеральных дорог, можно попасть в «снежный заряд», который за короткое время сделает дорогу труднопроходимой для легковушки. Позёмка способна привести к быстрому образованию снежных переметов, которые могут заблокировать движение.

1 / 9 Пустынная заснеженная дорога опасна тем, что помощь на ней может прийти очень нескоро 2 / 9 Пустынная заснеженная дорога опасна тем, что помощь на ней может прийти очень нескоро 3 / 9 Пустынная заснеженная дорога опасна тем, что помощь на ней может прийти очень нескоро 4 / 9 Пустынная заснеженная дорога опасна тем, что помощь на ней может прийти очень нескоро 5 / 9 Пустынная заснеженная дорога опасна тем, что помощь на ней может прийти очень нескоро 6 / 9 Пустынная заснеженная дорога опасна тем, что помощь на ней может прийти очень нескоро 7 / 9 Пустынная заснеженная дорога опасна тем, что помощь на ней может прийти очень нескоро 8 / 9 Пустынная заснеженная дорога опасна тем, что помощь на ней может прийти очень нескоро 9 / 9 Пустынная заснеженная дорога опасна тем, что помощь на ней может прийти очень нескоро

Чтобы ехать дальше, часто достаточно складной лопаты из обычного магазина, которая не занимает много места и помещается даже в багажнике компактной легковушки.

В глубоком снегу практически любая обувь быстро промокает — могут помочь специальные зимние ботинки, валенки или хотя бы резиновые сапоги (в сочетании с тёплыми носками). Также для «дополнительного утепления» стоит обзавестись тёплым одеялом (необязательно новым). Не помешают в «зимнем наборе» и пуховик или ватник, а также перчатки.

Щетки-сметки и скребки давно стали привычным зимним аксессуаром для большинства автомобилистов. Или нам просто хотелось бы в это верить?..

1 / 2 Спички, фонарик, проникающая смазка и обычные хозяйственные перчатки могут пригодиться при возникновении дорожного форс-мажора 2 / 2 В некоторых регионах России при определённых условиях эксплуатации расход «незамерзайки» становится просто запредельным

Все это выглядит чистой перестраховкой ровно до того момента, пока двигатель работает, а в салон через дефлекторы системы отопления подаётся спасительное тепло. Как только мотор по какой-то причине умолкнет, греться придется дополнительными «девайсами». И чем больше их будет на борту, тем лучше. Рискнем показаться банальными, но алкоголь в этом деле отнюдь не помощник (как, впрочем, и во всех остальных).

В дороге может случиться всякое, причем необязательно с вами или вашими пассажирами. Стандартная аптечка — не панацея от всех бед, но при этом достаточно сбалансированный комплект, который может помочь на первых порах. Конечно, если позаботиться о том, чтобы лекарственные препараты в ней были «свежими», а не просроченными.

Наличие запасного колеса (целого и накачанного!), а также домкрата и компрессора в российских реалиях крайне желательны даже в тёплое время года, а зимой и говорить нечего — из-за такой, казалось бы, мелочи, как спустившая шина, можно встать всерьез и надолго.

Когда, как в той песне, кругом пятьсот, уповать и надеяться лишь на «ассистансы», как в тамошних Европах, нам не стоит.

1 / 2 Сколько и какого инструмента возить с собой – личное дело каждого водителя. Но опыт подсказывает, что в дальних поездках он может пригодиться 2 / 2 Сколько и какого инструмента возить с собой – личное дело каждого водителя. Но опыт подсказывает, что в дальних поездках он может пригодиться

Если позволяют слесарные навыки (или состояние машины этого требует), в зимнюю дорогу можно взять с собой небольшой набор инструмента — торцовые головки и гаечные ключи наиболее ходовых в вашем автомобиле типоразмеров, пару отверток, молоток, плоскогубцы, кусачки, липкую ленту, пластиковые стяжки и прочный нейлоновый шнур. Такой «аварийный» комплект поможет устранить небольшую техническую неисправность, без которой движение невозможно — например, замотать резиновый патрубок или зафиксировать лопнувшую деталь.

1 / 2 Собираясь в дальний путь, важно не перешагнуть грань разумного и оставить в багажнике хоть немного места для каких-то других вещей 2 / 2 Собираясь в дальний путь, важно не перешагнуть грань разумного и оставить в багажнике хоть немного места для каких-то других вещей

И уж совсем хорошо и правильно будет взять с собой в дорогу запас некоторых эксплуатационных жидкостей – например, моторного масла или антифриза, а несколько литров «незамерзайки» и обычной питьевой воды в машине должны быть практически всегда. Не согласны? Увы, придется спорить не с нами, а с русской зимой, которая на скаку останавливала многих великих полководцев…

Впрочем, не стоит излишне нагнетать: наши люди успешно живут и работают даже на Крайнем Севере. Однако их серьезному отношению к зиме, пожалуй, стоит поучиться и тем, кто обосновался на российских «югах».