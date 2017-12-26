Пять вещей, за которые любят и ненавидят BMW 7 Series E38
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Пять вещей, за которые любят и ненавидят BMW 7 Series E38

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Подобно «Звёздным войнам», рассказывающим очередную сагу в течение трёх эпизодов, нашей рубрике «Пять вещей» в разговоре о машинах эпохи становления. Большой немецкой тройки пора подобраться к кульминации – и рассказать, на какой стороне силы находится BMW 7 Series E38…

О том, что в середине 1990-х сделали для F-класса Mercedes-Benz и Audi, мы уже рассказывали, и обязательно вспомним эти автомобили сегодня, в контексте разговора о BMW 7 Series E38. Говорим мы о этой красотке не в первый раз – было дело, изучали особенности подержанных «семёрок», а потом погружались в опыт владения и провели тест-драйв модификации 740iL. Сегодня мы соберём отзывы об этих машинах и по традиции выясним, за что её любят, и за что ненавидят.

На фото: BMW 7 Series (E38) '1998–2001

На фото: BMW 7 Series (E38) ‘1998–2001

Ненависть #5: ненадёжность некоторых «автоматов»

На «семёрку» ставили как механические коробки, 5- и 6-ступенчатые (что ныне немыслимо по меркам F-класса), так и 5-диапазонные автоматы. И среди них были как весьма надёжные ZF, так и появившиеся позднее АКП производства GM. Лопастной насос у американских коробок куда менее приспособлен к высоким оборотам и грязному маслу, нежели у немецких, поэтому обслуживать их надо особенно щепетильно. Но такая трансмиссия устанавливалась лишь на часть шестицилиндровых моторов и распространена мало. С этой неприятностью владельцы сталкиваются нечасто, поэтому у этого повода для ненависти – лишь пятое место.

Любовь #5: имидж крутого парня

Про это говорится в каждом тексте об этом автомобиле, поэтому просто перечислим. Джеймс Бонд в исполнении Пирса Броснана, управляющий топовой 750iL с мобильника. Герой Джейсона Стейтема в фильме «Перевозчик», Фрэнк Мартин, бросающий вызов законам (физики в том числе) на удлинённой 735iL. И, конечно же, криминальный квартет (на 750 iL, как и шпион её величества) из культового российского «Бумера», раз и навсегда закрепивший за этой машиной данное прозвище. А в целом кинокарьера, которой позавидовали бы многие актёры, сформировала имидж, который до сих пор заставляет уважать эту машину в потоке.

На фото: BMW 750iL (E38) '1998–2001

На фото: BMW 750iL (E38) ‘1998–2001

Ненависть #4: хороший экземпляр сложно найти, а плохой – восстановить

Но есть у этого имиджа и обратная сторона – как часто бывает с другими машинами из, простите за штамп, «лихих девяностых», процент уезженных тачек весьма велик. Экземпляры, жёстко битые в морду, перевёртыши, восстановленные погорельцы и прочая некромантия – не такая уж редкость. Да и вообще, это ведь машина ещё в старом значении этого слова – из тех, что любили уход и ласку, а лишённые таковой, мстили жёстко и прощали редко. При покупке «убитой» BMW 7 Series E38 вы встреваете на очень серьёзные деньги, сотни тысяч рублей, и практически наверняка лишаетесь удовольствия от обладания.

На фото: BMW 740d (E38) '1999–2001

На фото: BMW 740d (E38) ‘1999–2001

Любовь #4: высокий комфорт

То было время обострения противостояния между Mercedes-Benz и BMW за премиум-сегмент (Audi, как мы помним, только-только вступила в эту войну со своей A8 D2), и «семёрка» по уровню комфорта просто не могла быть ниже S-Class W140. К задаче подошли комплексно, и именно поэтому владельцы по сей день хвалят «бумер» и за ездовой комфорт, и за уют салона, и за богатейшие опции. Поглощающая все внешние возмущения подвеска, обнимающее тело кресло (хоть из велюра, хоть кожаное) с памятью положений и максимумом регулировок, выверенные уровни усилий на рулевом колесе, всевозможные подогревы, раздельный «климат», навигация, хай-фай звук, DVD, двойные стеклопакеты, «непрошибаемая» шумоизоляция… Сзади – огромное количество места в ногах (особенно в лонг-версиях), функция массажа… и прочая, прочая, прочая из каталога опций.

Торпедо BMW 750iL Worldwide (E38) '1998–2001 Торпедо BMW 750iL Worldwide (E38) '1998–2001э

На фото: Торпедо BMW 750iL (E38) ‘1998–2001

Ненависть #3: мало квалифицированных мастеров

Тут опять-таки та же беда, что и у многих собратьев по 1990-м – машина сложная, со своей спецификой, и требует высококвалифицированного подхода, а таковой сложно получить и у официалов, и у вроде бы серьёзных неофициальных сервисов. Вне мегаполисов держать машину не рекомендуется, а в больших городах нужно искать надёжных сервисменов и держаться за них, как за родных. В противном случае навредить тонкой душевной организации внешне брутального «бумера» можно проще простого.

Любовь #3: высокая надёжность

И в то же время, судя по отзывам, какие-то глобальные проблемы с электрикой, силовыми агрегатами или подвесками, каковые встречались нам у других представителей Большой немецкой тройки этой эпохи, у 7 Series E38 выявляются гораздо реже. Секрет надёжности «семёрки» кроется в том, чего мы уже коснулись выше – в регулярном внимании к её персоне. Знающе люди говорят, что диагностика машины раз в полугодие на хорошем сервисе и использование качественных запчастей гарантируют отсутствие дорогостоящих ремонтов и вполне бюджетное обслуживание на протяжении очень долгого времени. А ориентация «на стук» – напротив, является путём к обширным и очень затратным ремонтам.

На фото: BMW 750i (E38) '1994–97

На фото: BMW 750i (E38) ‘1994–97

Ненависть #2: с ней невозможно экономить

И снова «но»: но она в любом случае не будет обходиться вам очень уж дёшево. Это громадная, низкая, заднеприводная мощная тачка, которая расходует огромное количество бензина и обязывает к высоким налоговым выплатам. Договориться с собой вы можете – например, пообещав себе ни в коем случае не гонять, чтобы, так сказать, экономить, – но договориться с ней не получится: едва вы услышите утробный рык из-под капота и почувствуете лёгкую волну ускорения, нога продавит педаль независимо от вашей воли… И всё перечисленное – клиренс, задний привод, расход, налог – это не поводы для ненависти (вы бы ещё Порше, Ламбо или Феррари в этом упрекнули), если любишь эту машину. Скорее, это поводы как раз для любви – если для любви, конечно, нужны поводы.

На фото: BMW 730i (E38) '1994–96

На фото: BMW 730i (E38) ‘1994–96

Любовь #2: море драйва

В «бумере» премиальность соединилась с традиционными баварскими ценностями, так что в комплекте с хорошей динамикой (в большей степени это стоит относить, конечно, к машинам с V8 и V12) в этой двухтонной бестии идут сбалансированная управляемость и дьявольски цепкие, фактически образцовые тормоза. В повороте заднеприводная машина демонстрирует нейтральную поворачиваемость, а скольжение боком возможно только с отключенной DSC. С ростом скорости баранка наливается приятной тяжестью, приземистая машина сохраняет стабильность даже на самых высоких скоростях. Словом, в той «семёрке» пышным цветом цвела порода, которая теперь проглядывает лишь в некоторых (далеко не всех) заряженных «эмках»… Увы!

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На фото: Под капотом BMW 730d (E38) '1998–2001
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На фото: Под капотом BMW 750iL (E38) '1998–2001

Ненависть #1: с ней сложно расставаться

Огромное количество отзывов посвящено тому, как тяжело расставаться с этой машиной. Многие реально не представляют, на что можно пересесть после обладания E38, а всё же подойдя к смене автомобиля, испытывают невероятную печаль. Тем более, что в процессе продажи своей «семёрочки» владельцам приходится встречаться с ребятами на Приорах, которые расспрашивают про то, как её занизить, сделать чип-тюнинг и поставить прямоток… Вот уж ненависть так ненависть.

Любовь #1: последний настоящий флагман

Иногда приходится слышать, что E38 была последним автомобилем бизнес-класса, в которой понты стоили своих денег, потому что снабжались адекватным количеством драйва. Что последователи были классными внешне и по оснащению (хотя и в оснащении, если говорить начистоту, стали беднее), но столь азартно уже не ехали. И именно поэтому часть владельцев принимает решение вообще не расставаться с «семёркой», а оставлять её в гараже в качестве второго автомобиля «чисто для себя», как машину выходного дня.

На фото: BMW 7 Series (E38) '1994–98

На фото: BMW 7 Series (E38) ‘1994–98

***

Этой рубрике чужда лирика в духе «у этого автомобиля есть душа, бла-бла-бла» — в конце концов, так можно сказать про целый ряд хороших машин, отнюдь не только про E38 – поэтому на концовку мы припасли комментарий, который отражает суть этой машины без задействования розовых соплей (какие вообще могут быть сопли в тачке Перевозчика, Бонда, а также Рамы, Кота, Киллы и Ошпаренного): «Если вам небезразличны автомобили, держитесь подальше от Е38. Это наркота».

На фото: BMW 750iL (E38) '1998–2001

На фото: BMW 750iL (E38) ‘1998–2001

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