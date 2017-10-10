Пять вещей, за которые любят и ненавидят Renault Logan
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Пять вещей, за которые любят и ненавидят Renault Logan

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Мы обходили его стороной, как могли… Говоря о платформе B0, мы рассказали сначала о самом новом и стильном Renault Kaptur, потом о заслуженном и непритязательном Duster. Но сегодня – хватит ходить вокруг да около! Мы, наконец, поговорим о том, кто по-настоящему открыл платформу B0 и первым собрал лучи народной славы.

Взгляните, у нас были многие из тех, о ком задумываются при покупке Логана: новенькая Веста, старенькая Гранта, молодящийся Поло… Как вы понимаете, повод написать про этот автомобиль назрел. Но о каком Логане рассказывать, о старом (так называемого первого поколения), родом с московского завода Рено Россия (бывший «Автофрамос»), или о новом, что с весны 2014 года выпускается на АВТОВАЗе в Тольятти?

renault_logan_10

На самом деле, разница между машинами не так уж и велика. Она, безусловно, есть, и мы будем оговариваться об этом каждый раз, когда возникнет необходимость, однако она не настолько значительна, как в случае с двумя действительно разными поколениями модели. В данном же случае Логан был «новым» только с точки зрения дизайна, нескольких новых функций и маркетинга – ведь смены платформы не произошло, а значит, строго говоря, не произошло и смены поколений. И если об этом утверждении можно поспорить в комментариях, приведя ещё с десяток справедливых примеров, когда машина именовалась «новой», получив лишь рестайлинг кузова, то с тем, что ездовые повадки и львиная доля как сильных, так и слабых мест Логана остались прежними, спорить, увы, бессмысленно.

Ненависть #5: Слабое ЛКП

Слабое лакокрасочное покрытие Логана отмечают многие владельцы, и действительно, сколы в передней части капота появляются на новых седанах с разочаровывающей быстротой. Однако технологии окраски у производителей недорогих брендов различаются не сильно, и если одна часть проблемы списывается на не слишком уместную (но, простите за грустный каламбур, почти повсеместную) «покрасочную» экономию, то другая лежит на российских дорогах: редкому автомобилю удаётся ездить по РФ без пресловутых сколов. Кто-то первый из автомобилестроителей должен решиться и предложить комплектацию с окраской «раптором» – и это совершенно точно будет трендом… Короче говоря, вины Renault в «слабом ЛКП» немногим больше, чем у других марок.

Renault Logan '2004–09э Renault Logan BR-spec '2013–н.в.
Renault Logan ‘2004–09 Renault Logan ‘2013–н.в.

Любовь #5: дизайн, который «стал лучше»

То, что в начале «нулевых» было просто скромной внешностью, к началу «десятых» превратилось в кромешную утилитарность – Логан просто перестал восприниматься иным образом, нежели как автомобиль такси. В новом исполнении он стал куда презентабельнее (главным образом в передней части, как заведено при рестайле), и об этом с удовольствием говорят многие владельцы. В особенности те, кто до этого владел «первым» Логаном. А вот с конкурентами по сегменту нынешний Логан они сравнивают редко, ведь довольно броский дизайн научились делать почти все бюджетные бренды. Если позволите спортивную аналогию, то в дизайне Логан побил личный рекорд, но до рекордов мировых ему довольно далеко.

Renault Logan '2004–09 11111
Renault Logan ‘2004–09 Renault Logan ‘2014–н.в.

Ненависть #3: дорогая кузовщина

У этого повода для ненависти всего четвёртая строчка в нашем рейтинге, потому что с ним столкнулись только те, кому выпало несчастье попасть в аварию и ремонтироваться за свой счёт. К тому же, цены на оригинальные кузовные детали выглядят внушительными только по сравнению с отечественными брендами. Так, в Москве можно найти неокрашенное переднее крыло для вашего Logan за 3 500 – 4 000 рублей, но если предпочтёте оригинал, то цена подскочит до 5 500 – 6 000 рублей. Примерно столько же или даже чуть дешевле стоит крыло для Калины, но… уже окрашенное. А вот цены на аналогичную деталь от Volkswagen Polo – примерно на уровне с Логаном.

Любовь #4 достойная проходимость

У Логана неплохой дорожный просвет – 155 мм под нагрузкой (то есть при полной массе). У вазовской Калины, например, паспортное значение чуть больше, 160 мм. Но есть мнение, что по раздолбанному просёлку на Логане пробираться даже сподручнее, чем на продукции АВТОВАЗа, и если иметь в виду свойства подвески, то это вполне соответствует действительности. И если бы не довольно низко висящая «губа» бампера при не самом маленьком переднем свесе, Логан и вовсе был бы королём грунтовок и бордюров.

renault_logan_ru-spec_2

Ненависть #4: короткие низшие передачи МКП

Пятиступенчатая коробка серии JH, вечная, как и сам Логан, имеет ряд преимуществ, за счёт которых она, собственно, и получилась такой долгожительницей. Однако, как у любого недорогого продукта, в ней есть компромиссы. Один из их – короткие передачи, призванные обеспечить сносную динамику при двигателях с не самыми выдающимися характеристиками, а также, опять-таки, проходимость, если иметь в виду ультракороткую первую. На практике это зачастую оборачивается тем, что водитель на разгоне вынужден часто пользоваться «мешалкой», а трогаться и вовсе со второй передачи. На пятой Логан (особенно с 8-клапанным мотором) отчаянно ревёт мотором уже на 110 км/ч. Но кто-то усматривает в таком характере и преимущество – приём «включил третью и езжу как на автомате» в городе используется довольно часто. Тут, конечно, заслуга не только коробки, но и моторов. Впрочем, о них чуть позже…

Любовь #3: хорошая подвеска

Прежде всего развенчаем миф: подвеска Логана вовсе не «неубиваемая». При желании и нужной степени пренебрежения к ней и дорожным условиям она убивается на ура, и список жертв обычно бывает тем же, что и у остальных, нормально «убиваемых» подвесок иных брендов: стойки стабилизатора, шаровые опоры (меняются вместе с рычагами), амортизаторы… Подвеска, безусловно, надёжная, но совершенно точно не вечная. А хорошую репутацию ей создали ездовые характеристики – энергоёмкость высока, что и создаёт ощущение вседозволенности на не слишком хорошем покрытии. В рестайлинговом Логане подвеска стала чуть жёстче, на что сетует часть владельцев, но положительных качеств своих она не утратила, а крены в поворотах стали заметно меньше.

renault_logan_br-spec_1

Ненависть #2. Слабый 8-клапанный мотор

С моторами ситуация тоже поменялась. Во-первых, на старте «нового поколения» произошёл отказ от самого «младшего» движка – 1,4-литрового 75-сильного. Оставшиеся 1,6-литровые моторы хоть в целом и удовлетворяли большинство пользователей, но особой динамикой порадовать не могли – динамические показатели составляли 11,9 и 10,7 секунд до ста соответственно для 8- и 16-клапанника в сочетании с МКП; первый мотор развивал 82 л.с., второй – 102 л.с. И поэтому для тех, кому хочется большего, на смену «старшему» двигателю с индексом К4М пришёл 113-сильный H4MK, знакомый по Renault Duster и Kaptur, Nissan Sentra и Juke. При этом 102-сильный мотор тоже остался в линейке – он сочетается с 4-диапазонной АКП, что делает Логан довольно прожорливым, хотя и несколько более удобным автомобилем. Но вот те, кто выбирает 8-клапанную версию, как и прежде, остаются недовольными динамикой машины. Стремление производителя уложить этот заслуженный агрегат в современные экологические нормы оборачивается явными минусами – а точнее, шумом вместо разгона. Пожалуй, ему пора на покой.

Под капотом Renault Logan '2004–09

Под капотом Renault Logan ‘2004–09

Под капотом Renault Logan BR-spec '2013–н.в. Под капотом Renault Logan BR-spec '2013–н.в.э
На фото: Под капотом Renault Logan ‘2013–н.в.

Любовь #2: большой объём багажника

Мало кто может переплюнуть Логан по объёму багажника – в нём 510 литров, и только Ravon R4 (он же Chevrolet Cobalt) имеет больше. Есть и те, кому багажник Логана не нравится – но не объёмом, конечно же, а бедной, практически отсутствующей отделкой, а также тем, что петли крышки при закрывании съедают от объёма изрядную часть, и это приходится учитывать при укладывании грузов. В салоне – примерно тот же набор компромиссов: он просторный, но не слишком богатый и удобный.

На фото: Багажник Renault Logan '2013–н.в.

На фото: Багажник Renault Logan ‘2013–н.в.

Ненависть #1: низкий комфорт салона

Люди в большинстве своём понимают, что Логан – сравнительно недорогой автомобиль, и готовы мириться с бликованием панели приборов в лобовом стекле, зависанием мультимедийки или её периодическим нежеланием читать флэшки, с ошибками штатного навигатора, с глюками электрики и электроники, которые считаются едва ли не фамильной чертой «французов»… Но со слабой шумоизоляцией, шумной штатной резиной, по-прежнему неудобно расположенными кнопками стеклоподъёмников, «дешёвым» хлопающим звуком при закрывании дверей, неудобными (хоть и улучшенными по сравнению с прежними) передними сиденьями те же самые люди мириться не готовы. Но мирятся.

На фото: Торпедо Renault Logan '2014–н.в.

На фото: Торпедо Renault Logan ‘2014–н.в.

Интерьер Renault Logan RU-spec '2014–н.в. Интерьер Renault Logan RU-spec '2014–н.в.ж

Любовь #1: простота и надёжность конструкции

Мирятся потому, что Логан в целом – очень удачный автомобиль. И главным образом эта удачность базируется на относительной простоте и выдающейся надёжности конструкции. Многие проезжают на этом автомобиле сотню или две сотни тысяч километров, эксплуатируя машину в хвост и в гриву (и старый, и новый Логан действительно очень любят таксисты) и меняя при этом только расходники – масло, фильтры, колодки и причисленные к этой категории лампочки головной оптики.

***

Кстати, находятся и те, кто ругает новый Логан за слабый головной свет – жаль, не слишком понятно, по сравнению с чем он так уж плох. Или за плохую обзорность. Или за плохое качество сборки. С последними всё более-менее понятно – у нас ведь качество сборки зачастую становится «плохим», стоит лишь узнать, что сборка ведётся на АВТОВАЗе… А если отбросить все эти мелочи, которых в тех или иных пропорциях полно у каждого недорогого автомобиля, останется вот что.

Renault Logan BR-spec '2013–н.в.ч

Логан – он как жена, с которой прожил 30 лет. Если и ненавидел её, то когда-то очень давно, когда плохо её знал. А любишь не за какие-то конкретные качества, а просто потому что она такая, какая она есть – милая, добрая и ломается редко.

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5 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
Сергѣй

Некоторые "минусы" явно высосаны из пальца. Например, двери в Логане захлопываются как раз таки очень неплохо (во втором поколении), а двигатель 8V один из самых надёжных на рынке, притом очень эластичен на низах. Как раз он таки и не может быть в списке "минусов".

Андрей Чепелев

В этом формате "5 вещей, за которые..." мы опираемся на народное мнение, а не на своё. На мой, например, взгляд, короткие передачи - благо, в городском режиме Логан-2 на механике отлично "едет". И надёжность радовала. Но люди пишут, что им мало. Что поделать.

9266073044

Согласно статьи Колес "Самые надежные моторы на современных машинах: наш рейтинг" 8-кл мотор самый надёжный в своем классе из ныне продающихся

diver alex

Главная беда Логана отсутствие нормального автомата.

Андрей Чепелев

Тру стори. DP0 в 10-х годах XXI века - вообще большое недоразумение.

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