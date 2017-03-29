Шараф Ашуров, Ravon: у нас впереди долгая и светлая дорога

Шараф Ашуров, Ravon: у нас впереди долгая и светлая дорога

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Сколько машин собирается продавать узбекская компания? Будет ли расширяться модельный ряд? Когда в продажу поступит Ravon Gentra? Обо всем нам рассказывает генеральный директор Ravon Шараф Шухратович Ашуров.

К: Скажите, а откуда взялось название Ravon? У этого слова есть какое-то значение? Он произошло от какого-то узбекского слова?

Ш.А.: Ravon по-узбекски означает «долгий путь» или «светлая дорога». Но можно это слово трактовать как аббревиатуру, образованную из английских слов Reliable Active Vehicle ON (road), то есть надежный и активный автомобиль на дороге. Мы так и позиционируем свой бренд — у нас впереди долгая и светлая дорога вперед и ввысь.

К: Мы все были буквально поражены столь высокими целями, которые были поставлены на 2017 год на дилерской конференции. Всего за год поднять продажи с 1 800 единиц до 50 000 звучит как фантастика. Многие известные марки бьют в литавры, если им удалось увеличить продажи процентов на 10… Что дает основания считать, что у вас все получится?

Ш.А.: Для начала, 1 811 автомобилей, реализованных в прошлом году, были реализованы практически за последние 4 месяца. Фактически мы начали активное присутствие на рынке в сентябре, при этом за последние два месяца, ноябрь и декабрь, мы увеличили реализацию вдвое. Рост продолжился и во время так называемого «мертвого сезона», то есть в январе и феврале.

В январе мы продали больше, чем в ноябре, а в феврале реализовали 506 автомобилей — больше, чем в декабре. Планка в 50 000 единиц до конца этого года имеет под собой определенную почву, и не просто так придумана, а идет от аналитики, которую предоставляет AEB.

Все показатели говорят о том, что в текущем году, начиная со второй половины, автомобильный рынок Российской Федерации начнет проявлять оживление и вырастет как минимум на 5%. Как я уже отметил на конференции, главным нашим преимуществом является соотношение цены и качества: потребителям очень нужны качественные и доступные автомобили.

На фото: Ravon Gentra '2015–н.в.

На фото: Ravon Gentra ‘2015–н.в.

К: На сегодня линейка марки состоит из 4 моделей: R2, Nexia R3, R4 и Gentra. Каково их соотношение в общем объеме продаж?

Ш.А.: R2 — это модель сегмента А, общая емкость рынка в этом сегменте по оценкам АЕВ составляет около 5 — 5,5 тысяч автомобилей в год. И уже в этом году мы планируем взять до 80% этой емкости. В В-классе мы представлены моделью Nexia R3, а модель R4 находится на стыке В и С классов, и ее можно отнести к сегменту В+.

Про R4 пока говорить рано, потому что эту модель мы начали завозить только в феврале, и результатов продаж по ней пока просто нет. Но я прогнозирую, что по R4 мы выйдем на приличные объемы. Сами понимаете, R4 — это бывший Chevrolet Cobalt, а он в свое время очень хорошо продавался. Мы надеемся, что сможем выйти, а затем и превысить те объемы, которые были у бренда Chevrolet.

А сейчас в сегменте В у нас очень хорошо себя показывает модель Nexia R3. С поэтапным ростом мы надеемся занять в этом сегменте до 30% рынка. Что касается модели Gentra, то в настоящее время мы ее еще не завозили, но в прошлом году она пользовалась неплохим спросом. Поставки этой модели мы планируем с июня. Пока же поставки задерживаются по объективным причинам, но я думаю, что продажи будут примерно на том же уровне, что у Daewoo Gentra и Chevrolet Lacetti.

К: Чем отличаются модели R3 и R4? Насколько обосновано наличие несколько меньшей по размеру модели с таким же двигателем и такой же ценой? Может, было бы рациональней полностью заменить R3 на R4?

Ш.А.: Я думаю, время покажет. Я смогу ответить на этот вопрос, когда мы увидим реальные продажи обеих моделей.

На фото: Ravon Nexia R3 '2016–н.в.

На фото: Ravon Nexia R3 ‘2016–н.в.

К: На конференции прозвучала информация, что в 2017 году появится 70 новых дилерских и сервисных центров Ravon. Но это означает, что уже сейчас идет работа по подготовке и подписанию дилерских соглашений со множеством компаний-партнеров. Это так?

Ш.А.: Мы используем лучшие традиции наших прежних брендов и возвращаем те позиции, на которых раньше присутствовали узбекские автомобили. К нам возвращаются наши традиционные партнеры.

К: А как организована работа по развитию дилерской сети — делается ли ставка на создание монобрендовых центров или на работу с мультибрендовыми компаниями?

Ш.А.: Конечно же, в перспективе у нас будут монобрендовые предприятия, но сейчас мы не исключаем сотрудничества с мультибрендовыми центрами. Мы исходим из ситуации на рынке.

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К: На какую аудиторию ориентируется марка: в социальном, возрастном, географическом плане? То есть, кто видится владельцем автомобиля: жители столиц, крупных региональных центров или относительно небольших городов и поселков?

Ш.А.: У нас есть потребители как в отдаленных точках и небольших населенных пунктах, так и в городах-миллионниках. Имея четыре модели в семействе, мы можем удовлетворить нужды потребителей на всей территории Российской Федерации. Но все же главные продажи, причем не только у нас, происходят в крупных городах.

К: Что вы можете рассказать о географии дилерских центров: в каких регионах они есть уже сегодня, а где дилерскую сеть еще только предстоит создавать? В каких регионах на сегодня марку Ravon покупают активнее всего?

Ш.А.: В настоящее время активнее всего продажи идут в Центральном регионе, потому что именно здесь открылись первые крупные дилерские центры. Только в Москве у нас сейчас работают пять дилерских предприятий, одним из которых является, например, «АвтоГермес», и на сегодня Москва и прилегающие регионы дают большую часть продаж.

Ну а самым перспективным регионом я считаю Сибирь. Мы смотрим на восточную часть страны, и оттуда начнем двигаться на юг и юго-запад. У нас пока не охвачено Поволжье, Саратовская область. Естественно, есть перспективы и в Краснодарском крае.

К: Это, конечно, весьма условное деление, но какие из моделей вы считаете «мужскими», а какие «женскими»?

Ш.А.: Могу сказать, что по итогам 2016-го и первых двух месяцев 2017-го среди женского населения наиболее популярна малолитражная компактная модель R2. А вот Nexia R3 более популярна среди мужчин в возрасте от 25 до 65 лет, в то время как для R2 больше всего покупок приходится на женщин в возрасте от 25 до 50, а вот мужчины, которые предпочли эту модель, имели возраст от 25 до 40 лет.

На фото: Ravon R2 '2016–н.в.

На фото: Ravon R2 ‘2016–н.в.

К: В каком направлении будет развиваться марка Ravon, какие новинки нас ждут в ближайшее время?

Ш.А.: В планах завода-производителя и вообще нашего бренда значится расширение модельного ряда. Во-первых, появится полноценная модель С-класса, соответствующая всем требованиям современного рынка. И я имею в виду не только требования стандартизации, но и, в первую очередь, опциональное наполнение. Во-вторых, у нас появится автомобиль класса SUV-B.

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К: В Узбекистане компания продает также Captiva и Orlando. Учитывая, что сегмент кроссоверов в России все-таки доминирующий, а минивэны пусть и не особенно популярны, зато конкуренция тут почти нулевая. Нет ли планов по выводу этих двух знакомых россиянам машин?

Ш.А.: Согласен. В нашей компании сейчас идут серьезные исследования рынка, причем не только российского, но и стран СНГ, касающиеся расширения модельного ряда Ravon. Изучается, какие модели в каких сегментах рынка могут быть популярны и востребованы.

К: На конференции много говорили о программе Ravon Assistance, и это очень хорошо. Мало кто предлагает что-то подобное в бюджетном секторе. Но что можно рассказать о развитии финансовых услуг? Многие марки сегодня делают ставку на их развитие — например, на специальные кредитные программы с гарантированной остаточной стоимостью. Что в этом плане могут ожидать клиенты бренда Ravon?

Ш.А.: Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, но на первом этапе мы решили выйти со стандартной программой льготного кредитования под 9,9% годовых.

К: Ravon на сегодня предоставляет трехлетнюю гарантию с ограничением пробега в 100 000 км. Но многие марки, включая китайские, уже предлагают гарантию на 5 лет. Планируется ли увеличение гарантийного срока либо его продление на каких-то особых условиях?

Ш.А.: В данный момент гарантийная политика находится в стадии развития и совершенствования.

Теги: Интервью , узбекские автомобили , Ravon
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5 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
Евгений Селезнев

С такой любовью к повышению цен на устаревшие и не всегда удачные модели Chevrolet, дорога Ravon выглядит не очень то уж и светлой.

MikhailDmitriev

Равон это вторая производная от Дженерал Моторс, который благополучно сгинул с рынка. Доверия никакого нет.
И ещё стилистические доработки кузова и интерьера узбеков. Чем их меньше будет, тем лучше. Взяли морды Лачетти и Кобальта, и испортили их своими штрихами.
PS Про имя Равон говорить не буду, и так понятно, что мимо. Сифон, Тампон, Купон, Бидон, Равон.

diver alex

Ой, как все запущено.... 🙂 Счетоводы из узбеков еще те, они даже круче чем счетоводы "Колеса". 🙂 Если в феврале они продали 506 автомобилей, то тупо умножив на 12 получим лишь примерно 6 тыс авто.
Накинем на рост продаж, учтем что февраль короткий месяц, поэтому умножим еще на 2 и получим 12 тыс авто за год что на мой взгляд весьма оптимистично, но уж никак не 50 тыс о которых мечтают узбеки.
Далее еще смешнее, открываю список дилеров и вижу что в нашей "деревне" где проживает всего 5 млн народу их целых два!!! 🙂

Andery Sudbin

Не могу не отметить, что вы тоже считаете так себе. 500 машин за месяц они продали 50 дилерами (а точнее, еще чуть меньшим). К концу года их будет 120 (вот в это верю, поскольку они добирают дилерскую сеть и "Дэу", и "Шевроле"). В то, что только R2 они продадут в количестве 3-4 тысяч - тоже, подому что дешевого А-класса у нас на рынке нет. А вот теперь считайте, хотя тут тоже простого умножения не хватит, немножечко интегральное счисление получается. Хотя лично у меня цифра в 50000 тоже вызывает сомнение. Но в 2016м подано более 20000 "Шевроле" и 8000 "Дэу", и реально продажи шли не все 12 месяцев. Вот от этой печки в принципе можно и плясать.

diver alex

А класс по цене В класса никому не нужен.
Запас на расширение сети и увеличение продаж я тоже заложил. Так что в январе 2018 года будет видно кто прав. Единственное достоинство Равон это автоматические гидротрансформаторные коробки в том числе 6 ступенчатая на R3, R4, Gentra.
Ставлю ящик водки на продажи 10-12 тыс Равонов за весь 2017 год.

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