Как в России приняли Lifan Murman и MyWay? Сбылись ли планы по продажам? Какие новинки готовятся к выходу в 2018 году? Как обстоят дела с продажами мотоциклов и квадроциклов? Об итогах года и планах на год наступающий рассказывает исполнительный директор Lifan Motors Rus Ван Сяолун.

К: Скажите, как вы оцениваете итоги уходящего года? Со стороны все выглядит хоть и не пессимистично, но и не слишком радостно: Lifan сохраняет первое место среди китайских марок, причем с огромным отрывом, но продажи падают, и это — при растущем рынке. И в чем, по вашему мнению, причина такой ситуации?

В.С.: Наши результаты в 2017 году я бы оценил как стабильные, и это касается всех аспектов нашей деятельности. Что касается продаж, то да, мы наблюдаем некоторое падение, хотя и небольшое. Но в прошлом году, если помните, мы демонстрировали самый большой рост, более 15% — лучший показатель на автомобильном рынке России, и если бы такой рост продолжился, то это можно было бы назвать по меньшей мере чудом. Но текущий рынок не слишком щедр на чудеса. Кроме того, в этом году мы изменили наш модельный ряд. Cebrium покинул рынок, зато появились новинки — например, Murman. А еще конкуренция между Lifan и нашими китайскими коллегами перестала быть такой уж прямой. При этом мы начали напрямую конкурировать со многими известными брендами других стран, например, корейскими и французскими. Стоит также упомянуть, что самый большой рост наблюдался у тех компаний, которые уже давно получают господдержку.

К: Как отреагировали покупатели на представленные в этом году новинки, Murman и Myway? Сколько было продано?

В.С.: Что касается Murman, то аудитория только начинает свое знакомство с этой машиной. Пока мы поставили лишь самые простые комплектации, с двигателем 1,8 литра и с механикой. Мы понимаем, что бизнес-класс с механикой — это странное сочетание, но данное решение является временным. Мы просто хотим показать и покупателям, и дилерам, и журналистам, что Lifan может делать красивые автомобили. Я думаю, никто не будет спорить с тем, что Murman — красивый автомобиль, а для меня — так самый красивый. Он определенно привлекает внимание на улицах. Понятно, что достаточно дорогой автомобиль бизнес-класса к массовым покупкам никак не причислишь, поэтому его минимальные продажи мы не рассматриваем как нечто отрицательное.

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Зато кроссовер Myway вернул нас в те времена, когда мы только начинали работу в России: за этой моделью образовалась настоящая очередь. Оказалось, что мощности по производству не успевают удовлетворять запросы рынка. Продажи Myway стартовали в октябре, и сразу порядка 100 машин обрели своих владельцев. В прошлом месяце мы вышли на уровень в 300 реализованных автомобилей, и я думаю, показатели продолжат расти. Мой прогноз на декабрь — 400 проданных Myway. Главная особенность модели — у нее нет прямых конкурентов. Так или иначе, наши новинки выполнили те задачи, которые мы перед ними ставили.

К: В следующем году мы ожидаем MPV M7. А что еще?

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В.С.: Решение по выводу М7 на российский рынок еще не принято, и я думаю, вряд ли данная модель появится именно в следующем году. Мы сейчас только изучаем потенциальную аудиторию. М7 вышла совсем недавно и очень хорошо продается в Китае. Увы, в России сегмент MPV довольно опасен, и сегодня запускать такой автомобиль, рискуя получить минимальный объем, просто невыгодно. Ведь для вывода новой модели нужно пройти весь процесс сертификации, установить «ЭРА-ГЛОНАСС» и внести изменения в соответствии с действующими только в России требованиями. Поэтому пока мы изучаем ситуацию и с большой вероятностью запустим М7, но не в следующем году.

Могу сказать, что на 2018 год у нас запланированы премьеры двух очень важных автомобилей. Во-первых, весной у нас появится новое поколение Х60, которое будет называться Х70. Х70 отличают новое шасси, новая платформа и новый мотор. Собственно, даже тот автомобиль, который вы видели в Китае — это еще не окончательная версия.

Автомобиль, который выйдет на российский рынок, будет еще лучше. Сейчас две машины находятся в России и проходят тестирования на соответствие местным условиям, в первую очередь — погодным. Увы, тут нам не повезло, так как то, что мы пока видим, это, конечно, не зима. Данная модель будет для нас ключевой, и не только в 2018 году, но и в следующие 2-3 года. Во-вторых, мы ожидаем обновления Х50. Там очень большие изменения: совершенно новый интерьер и экстерьер… Поменялся даже размер кузова.

К: Тогда традиционный вопрос: а полного привода не будет?

В.С.: Нет, не будет.

К: Тогда несколько философский вопрос: какие модели можно назвать флагманом линейки Lifan (в мире и в России)?

В.С.: В данном контексте я вижу два значения слова «флагман». Во-первых, это самый высокотехнологичный, самый мощный и самый комфортабельный автомобиль. Безусловно, на сегодня это Х80 — он выше других по уровню, но и существенно дороже. Во-вторых, флагманом можно назвать самую важную для компании модель. И на мировом рынке, и в России для нас это, конечно же, Х60. С момента своего выхода он занимает наибольшую долю продаж. При этом в Китае, где сейчас очень популярны семиместные автомобили, главными являются Myway и M7.

К: Планируется ли представить в России и Х80, и рассматривает ли Lifan для себя возможность захода в более дорогие рыночные ниши, особенно учитывая то, что туда уже устремились Haval и Geely, а на конференции в Лицзяне была озвучена стратегия «больше нельзя продавать дешево»?

В.С.: Естественно, мы думаем о том, как повысить свой имидж в рамках сегмента. Но Х80 — это автомобиль совсем другого уровня, и чтобы продавать его, нам нужно многое изменить. Нужна совершенно другая дилерская сеть, соответствующая подобному уровню. Ведь покупатель, который хочет купить автомобиль за 1,5-2 миллиона, ожидает совсем иного сервиса. Нужны другие специалисты, умеющие работать с такими клиентами.

Естественно, со временем мы придем к такому уровню на российском рынке, ведь из всех мировых рынков он является для нас одним из самых важных. Но на сегодняшний день мы должны сосредоточиться на массовом сегменте и должны еще теснее работать с нашими клиентами, которые нам доверяют. И тем не менее, многие о нас еще просто ничего не знают, и у рынка есть огромный неосвоенный потенциал. Как я уже сказал, на сегодня главное для нас — стабильность. Нам важно, чтобы дилерам было выгодно работать с нами, и чтобы у них были нормальные доходы.

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К: Каковы продажи за 2017 год, и как они распределились по моделям?

В.С.: Уже за 11 месяцев 2017 года реализовано 14 844 автомобиля. Почти половина объема, точнее, более 45%, пришлась на X60, почти 30% — на X50 и более 20% на Solano II. В 2017 году также большую популярность снискала новинка – Lifan MyWay, заняв прочное 3 место среди продаж бренда уже со второго месяца продаж модели.

К: Какие планируются усовершенствования для уже выпускающихся моделей? Про обновление Х50 вы уже сказали. А можно ли, например, ожидать расширения гаммы или появления новых исполнений для Х60 или Solano? Может быть, планируются новые кузовные варианты — хэтчбэк, универсал?

В.С.: Что касается Solano, то в декабре мы запустили эту модель с новым двигателем объемом 1,8 литра, а примерно в марте его дополнит новая коробка CVT. А вот вариантов с кузовами хэтчбек или стейшн-вэгон пока не планируется.

К: Успешно ли развивается продажа в России мототехники? Какие именно модели планируется представить? Есть ли планы по АТV?

В.С.: На самом деле, при сертификации нашей продукции мы столкнулись с серьезными проблемами, которые, по счастью, нам удалось успешно разрешить. Однако из-за этого первые товарные партии мы получили лишь в начале ноября — соответственно, в торговые организации они перешли только сейчас.

В целом мы придерживаемся следующей политики: мы не будем требовать от наших автомобильных дилеров в обязательном порядке заниматься мототехникой, ведь это совсем другое направление. Если у них есть такое желание — как производитель мы всегда готовы помочь. В принципе же по данному сегменту нас больше интересуют специализированные мотосалоны. Сделать предварительные выводы о востребованности нашей мототехники можно уже сейчас, ведь первые образцы дошли до дилеров. Например, у нас было мероприятие в Краснодаре, и наши мотоциклы привлекли там большое внимание.

Сейчас мы представляем 9 моделей, среди них есть и городские, и внедорожные, но этот ряд будет еще расширяться. Вообще, линейка мотоциклов у нас очень широкая, и по соответствию мировому уровню ситуация с мотоциклами у нас, если честно, существенно лучше, чем с автомобилями. Что же касается квадроциклов, то их мы тоже производим, но продавать в России пока не планируем. Это — следующий этап.

К: А как обстоят дела с прочей легкой техникой (мотоблоки, генераторы и так далее)?

В.С.: Этим направлением у нас занимается отдельная команда, и, насколько мне известно, в России ежегодно продается более 100 000 единиц такой техники. Мы предлагаем выставить образцы такого рода, в первую очередь — небольшие генераторы, и автомобильным дилерам, в основном для того, чтобы показать: такая продукция у нас тоже есть. Ведь вы вряд ли поедете покупать генератор или мотоблок в автосалон, а скорее отправитесь в большие гипермаркеты, специализирующиеся на строительных и хозяйственных материалах.

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К: Что происходит с дилерской сетью: она растет, сокращается? Сколько появилось новых дилеров и сколько «отвалилось»?

В.С.: Если я не ошибаюсь, то в этом году новые дилерские соглашения были подписаны с 17 компаниями, и около 20 дилерских центров было закрыто. В целом же особых изменений не произошло. Мы всегда горячо приветствуем желание дилеров начать работать с нашим брендом и расти вместе с нами. В то же время мы без сожалений расстаемся с теми, кто не может качественно работать и портит имидж бренда.

Сейчас у нас порядка 120 дилерских предприятий и целый ряд сервисных партнеров, которые занимаются только обслуживанием. Что же касается географии, то с начала нашей работы в России мы развивались очень быстро и широко, уже к 2013 году охватили более 90% городов с населением свыше 300 000 человек, и этот показатель остается неизменным. Да, у нас пока слабо охвачена восточная часть страны, но в целом наши дилерские центры есть по всей Российской Федерации.

К: Новый Год — это всегда определенная веха. Какие задачи ставит перед собой марка Lifan на наступающий 2018 год?

В.С.: Как и в уходящем, в наступающем году важнейшей задачей и для нас, и для наших дилеров остается стабилизация. Мы представим новые и очень важные для нас модели – Lifan X70 и новое поколение Lifan X50. Именно на них будет делаться основной упор. Также среди наших приоритетов — удержать свою рыночную долю и, разумеется, подтвердить свой статус самого продаваемого китайского автобренда в России. На сегодняшний день более половины проданных в России автомобилей из Китая – это автомобили LIFAN.

К: Спасибо! С наступающим вас Новым годом, желаем вам успехов!