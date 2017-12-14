Накануне, 12 декабря 2017 года, китайская автомобилестроительная компания Foton вывела на российский рынок магистральный тягач. В ходе мероприятия основатель совместного предприятия Foton-Daimler Ву Юецзюнь ответил на вопросы журналистов.

14 Дек Ву Юецзюнь, Foton-Daimler: Auman EST A – не просто тягач, а транспортная система будущего

К.: Что представляет собой FOTON сегодня?

Ву Юецзюнь: Основанная в 1996 году со штаб-квартирой в Пекине компания Foton, насчитывающая сегодня 40 000 сотрудников, владеет и управляет бизнесом по производству среднетоннажных грузовиков, большегрузов, легких коммерческих грузовиков, микроавтобусов, пикапов, внедорожников, легковых автомобилей и спецтехники.

За 2017 год совокупный объем продаж Foton в мире достиг почти 8 миллионов автомобилей, а стоимость бренда составила 112,6 млрд юаней. В течение 13 лет подряд компания лидировала на китайском рынке по объему продаж коммерческих автомобилей.

Придерживаясь философии высококлассного производства «экологичность, отсутствие ручного труда и автоматизация», компания инвестировала 23 млрд юаней в создание производственной линии мирового уровня с максимальной производственной мощностью 1,73 млн автомобилей в год.

1 / 3 На фото: Foton Aumark BJ1039 2 / 3 На фото: Foton Aumark BJ1039 3 / 3 На фото: Foton Aumark BJ1039

Продвигая стратегию глобализации, Foton создал совместные предприятия в области производства двигателей и коробок передач с такими всемирно известными брендами как Cummins и ZF Friedrichshafen AG.

В сфере выпуска среднетоннажных и крупнотоннажных грузовиков компания развивает долгосрочное сотрудничество с признанными лидерами в этой сфере автомобильного производства.

Foton, вкладывая огромные средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), максимально использует и новые технологии, и интеллектуальный потенциал сотрудников. В настоящее время сформирована их глобальная система, охватывающая Китай и Германию и ориентированная на эти страны.

Foton гордится своими 6 500 инженерами по всему миру, сформировавшими весь процесс разработки продукта и систему его технической стандартизации. Гордится собственными, не зависящими ни от кого возможностями в области моделирования, проектирования и разработки компоновки как транспортных средств в целом, так и их шасси. По состоянию на март 2017 года компания подала заявку более чем на 8 900 патентов и еще 6 400 внедрила в производство.

1 / 3 На фото: Foton Aumark BJ1069 2 / 3 На фото: Foton Aumark BJ1069 3 / 3 На фото: Foton Aumark BJ1069

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К.: Каковы, по вашему мнению, наиболее значимые достижения компании?

В. Ю.: Foton всячески поддерживает принцип глобальной индустриализации. На сегодняшний день по всему миру работает две тысячи наших дистрибьюторских центров, 1 500 складов автозапчастей для сервисного обслуживания, 30 сборочных предприятий.

Кроме того, мы сформировали обширную производственную сеть в Китае, России, Индии, Бразилии и Таиланде, создали торговые площадки в России, Бразилии, Алжире, Вьетнаме и Австралии. Экспорт продукции Foton общим объемом в 8 млн автомобилей осуществляется более чем в 110 стран и регионов, а реализуют ее 1 000 дилерских центров по всему миру.

К: Что такое глобальный альянс FOTON?

В. Ю.: Для создания в Европе «Глобального инновационного Альянса FOTON» компания сотрудничает с такими всемирно известными предприятиями как Cummins, ZF Friedrichshafen AG, CEVA Logistics, Faurecia, Wabco, Continental и Rhein.

Основной задачей международного объединения станет достижение выдающихся результатов в науке и технике с целью производства использующих интернет-технологии интеллектуальных грузовиков, выполненных по канонам энергосбережения и охраны окружающей среды. У Альянса есть три цели.

Во-первых, FOTON будет производить управляемые при помощи интернет-технологий грузовики в соответствии с принципом «Высокая эффективность, технологичность, взаимосвязь». К 2020 году потребление топлива снизится на 30%, выбросы CO2 также уменьшатся на 30%. При этом грузоподъемность увеличится на 70%! И не стоит забывать про электротягу. Возможно, уже в ближайшем будущем она станет основой грузоперевозок.

Во-вторых, при создании «умного» интернет-грузовика FOTON будет стремиться к экологичным методам его производства. При этом – непрерывно обновляя и развивая всю систему автомобильной индустрии в сфере интеллектуальных и сетевых технологий.

В-третьих, FOTON будет выстраивать «умную» систему перевозок.

Как инициатор содружества, FOTON объединил на своей производственной базе основные инновационные технологии членов Альянса, соответствующие строгим европейским стандартам исследований и разработок. Это позволило за четыре года работы создать магистральный тягач Auman EST A.

1 / 2 На фото: Foton Auman EST A 2 / 2 На фото: Foton Auman EST A

Представленный мировому сообществу в 2016 году, сегодня он показан и в России. Auman EST A создан по модульному принципу на совершенно новой платформе. При создании и производстве каждого из модулей – кабины, шасси, силового и модуля электрооборудования – было использовано 208 новых технологий.

Наш тягач в сравнении с конкурентами экономит по 2-3 литра топлива на каждые 100 километров. Прежде всего, за счет двигателя Cummins, который мы серьёзно модернизировали. К тому же наш мотор стал на 250-300 кг легче.

Наш грузовик полностью совместим с современными логистическими системами. Auman EST A — не просто тягач, а транспортная система будущего.

К.: Насколько, по вашему мнению, AUMAN EST А будет востребован на российском рынке перевозок?

В. Ю.: В условиях современных требований по перевозке грузов рынку нужен высококлассный тягач с высокими эксплуатационными характеристиками, длительным сроком службы и низкими расходами на обслуживание. AUMAN EST А бросает вызов конкурентам по экономии топлива, безопасности, комфорту и удобству сервиса.

Более того, FOTON запускает программу трёхлетнего гарантийного обслуживания без ограничения пробега на автомобиль AUMAN EST A и двигатель Cummins ISG.

К.: Успех продаж – это еще и сервисная сеть…

В. Ю.: В зависимости от структуры продаж в том или ином регионе, FOTON планирует открыть 50 сервис-центров во всех крупных городах и регионах России. Уже сейчас сервисная сеть насчитывает 30 станций, а к середине 2018 года будут работать все 50.

Благодаря им будет реализована программа долгосрочной гарантии. И на этапе неограниченного пробега в течение трех лет, и в течение расширенного гарантийного срока эксплуатации, продленного до пяти лет.

В соответствии с европейскими стандартами, сервисная сеть выстраивается таким образом, чтобы расстояние до ближайшей точки обслуживания было не более 250 километров.

Кроме того, на головном складе запчастей в Пекине и аналогичном ему центральном складе в России находятся запчасти и аксессуары на общую сумму 50 млн долларов. Из них доля предназначенных для нового магистрального тягача Auman EST A составит 1 млн долларов. Это наиболее востребованные компоненты для обслуживания и ремонта, делающие его быстрым и эффективным.

К.: Какие шаги будут предприняты для освоения рынков?

В. Ю.: Стратегия «Глобального продвижения» — это всего лишь первый шаг к тому, чтобы стать признанным мировым брендом. Только путем внесения вклада в местную экономику и участия в социальных программах предприятие может рассчитывать на успех, на возможность долгосрочной работы и развитие.

«Управление зарубежного развития» FOTON следует стратегическим принципам «2 + 3 + N», делая ставки на Китай и Германию как основные центры реализации этой программы. У нас уже есть значительные успехи в трех странах и регионах Евросоюза, Японии, Южной Корее и Северной Америке.

Для локализованных производств «Управление зарубежного развития» FOTON постоянно совершенствует программы выпуска автомобилей по системе KD. В ближайшее время доля локализованных предприятий будет увеличена с 9 до 37%. И мы видим, что за ними будущее.