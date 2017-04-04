Про Ауди конца 90-х в народе твёрдо знают две вещи: они оцинкованы и не гниют, а ещё у них безумно сложная и дорогая подвеска. Но наш сегодняшний автомобиль - как раз тот случай, когда всё наоборот. С подвеской по нынешним меркам сложностей быть не должно, а вот кузов...

Почему именно A4 B5?

Если выбирать что-то из компактных машин «немецкой тройки» девяностых годов, то окажется, что более-менее «живых» экземпляров не так уж много. А из наиболее доступных автомобилей именно Audi отличаются наилучшим состоянием кузова и относительно современными характеристиками эргономики и безопасности.

Выбор моторов тоже удачный: есть и «классика» с двумя клапанами на цилиндр, как совсем слабенькая, так и вполне приличной мощности, а есть экономичные и мощные турбомоторы. Многих порадует полный привод. У А4 и салон не тесный, много машин оборудованы автоматическим климат-контролем и полным пакетом «электрификации».

Правда выпускали этот автомобиль до 2001 года, когда у конкурентов уже появились машины следующего поколения – Mercedes-Benz C-Klasse W203 и BMW 3er E46. Они стали ещё больше, мощнее и современнее, но и сейчас попадают в следующую «ценовую категорию», причем по стоимости как покупки, так и обслуживания. И тем интереснее на их фоне смотрится А4, особенно последних лет выпуска.

В первой части мы поговорим о том, можно ли найти Ауди с «живым» кузовом, не «убитым» салоном, не гремящей подвеской и приличными тормозами и рулевым управлением. А во второй части речь пойдёт о моторах и коробках.

Техника

Первое поколение Audi A4 появилось в далеком 1994 году, но его технические решения ощущаются в модельном ряду машин из Ингольштадта и поныне. Платформа PL45/PL45+ задала новый компоновочный вектор, который оказался очень живучим. По сравнению с предыдущими поколениями машин Audi передний свес стал короче, а компоновка плотнее — так удалось решить задачу установки крупных моторов в сравнительно компактный моторный отсек без сдвига пакета радиаторов в сторону. На этой платформе делали не только Audi А4, на ней же аж до 2008 года собирали Skoda Superb первого поколения и чуть меньше – Passat В5. А сама Audi масштабировала платформу для модели А6 С5.

Более новые платформы PL46/PL47, которые использовались для машин Audi/Seat до недавнего времени, являются развитием идей, заложенных именно в PL45. Получается, что А4 В5 оказалась основой для всей модельной линейки марки на много лет вперед. Причем не только технически: предыдущие Audi 80/90 не могли составить конкуренции Mercedes и BMW по престижности, а А4 сражается на равных. Ну или почти на равных. Во всяком случае, в сознании большинства российских автовладельцев эти машины стоят на одной ступени. Во многом такую хорошую репутацию обеспечили технические новшества А4: знаменитая передняя четырехрычажная подвеска впервые появилась именно на В5, дифференциал Torsen как основа полноприводной трансмиссии утвердился тоже на ней.

Помимо этого, на этой машине обкатывали все технические новшества компоновки, под нее создавали новые поколения двигателей . Именно поэтому дух А4 будет присутствовать в любой современной машине Audi переднеприводной компоновки.

Сейчас большинство потенциальных покупателей воспринимает А4 как более дешевый и старомодный вариант исполнения VW Passat B5/Skoda Superb I, но на самом деле отличий между этими автомобилями куда больше, чем кажется на первый взгляд. У всех А4 заметно меньше колесная база: 2 607 мм (2 617 у универсала) против 2 705 мм у Passat и 2 803 мм у Superb, у них заметно отличаются гаммы моторов, а ранние Audi A4 еще и кардинально различаются по организации электрики. Так, CAN-шина появилась только в 1997 году, а значит, моторы и коробки до этого года имеют совсем другую электронную начинку. Есть ещё мелкие отличия в ступицах, блоках АБС, рычагах и многом прочем. Различия не существенны, но могут изрядно попортить кровь владельцу, особенно с учетом кажущейся взаимозаменяемости. Например, более дешевая и распространенная ступица от VW Passat имеет другое количество зубцов сигнальной гребенки, сайлентблоки могут иметь другие установочные отверстия и так далее.

А4 В5 была первопроходцем в освоении новых технических решений, и не удивляйтесь, что нареканий на нее куда больше, чем на соплатформенников. При покупке дорестайлинговых машин это отличие нужно постоянно держать в голове: несмотря на прошедшие 20 лет с момента прекращения выпуска, многие элементы конструкции модернизации ни разу не подвергались.

Что ж, если вас это не пугает, давайте разберем конструкцию чуть подробнее. Не все неисправности встречаются на каждом экземпляре: это не рассказ-ужастик, а перечисление точек, на которые стоит обратить внимание, чтобы составить представление о конкретном экземпляре.

Кузов

Кузова машин Audi этого поколения оцинкованы. И даже неплохо покрашены. Окраска машин до рестайлинга 1997 года похуже, после – получше, но… отсутствия коррозии в таком возрасте все это не гарантирует. Не в лучшем виде могут быть пороги и арки, ржа может уже вылезать из-под молдингов и яркими рыжими точками глядеть на вас с кромок дверей. При хорошем обслуживании и вовремя проведенной перекраске машина еще надолго сохраняет первозданную красоту, но большая часть машин «порадует» вялотекущей коррозией множества элементов. В случаях, когда внутри скрытых полостей скапливается грязь и влага, коррозия перестает быть вялотекущей и разрушает элемент.

Основное внимание стоит уделить несущим элементам конструкции, порогам, стойкам крыши и стыкам моторного щита. Тем более, что у многих машин в нише под лобовым стеклом частенько образуется настоящий «аквариум»: из-за забитых стоков тут стоит вода. Аккумулятору это не страшно, а вот блок управления двигателем и электрика спасибо за это не скажут, к тому же вода протекает в салон, и под коврами появляются новые очаги коррозии.

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Не стоит оставлять без внимания багажное отделение: нишу запасного колеса и боковые ниши нужно проверять. К тому же электрика страдает и здесь: коммутационный блок очень не любит влаги, можно остаться без сигнализации, парктроника и электрики задней части. Сюрпризы возможны даже на ухоженных экземплярах — целые на вид машины могут иметь совершенно отгнивший от верхнего усилителя крыла брызговик моторного отсека и дыры в местах крепления верхних кронштейнов передней подвески. Кстати, сами кронштейны коррозия точит в первую очередь: они алюминиевые, что защищает сталь кузова, но сами могут от коррозии развалиться на части. Сзади точки крепления кронштейнов у переднеприводных машин тоже в зоне риска, у полноприводных подрамник держится лучше и меньше разбивает точки крепления на кузове.

Помимо коррозийных проблем покупателя А4 почти наверняка будут преследовать еще сотни неприятностей по кузову. Поломки креплений бамперов, треснувшие и отсутствующие локеры, термозащита выхлопной системы с отсутствующими кусками у точек крепления, разбитые крепления оптики и радиаторов – это краткий список возможных кузовных проблем.

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Очень частой проблемой являются течи лобового стекла после неудачной вклейки и нарушение технологии или коррозия рамки — и вот уже потоки воды орошают ноги, чему попутно способствуют и «уставшие» уплотнители дверей. Кстати, конструкция слива конденсата у машин с кондиционером не безупречна: каналы забиваются, и печка течет. И, наконец, болтающаяся передняя панель, которая не встает на свое место – она тут съемная. У неё есть сервисное положение, когда она отодвигается для производства работ в моторном отсеке или же ее можно просто снять целиком.

На многих машинах панель перманентно в «сервисном» положении из-за нарушений геометрии при мелких авариях, неаккуратной работы сервисменов или от простого отсутствия всего комплекта крепежа.

Замятый капот и вырванные петли на А4 не редкость, как и слой шпаклевки на переднем краю крыши. Эти дефекты легко перепутать со следами серьезных ДТП, тем более что отследить серьезные аварии без тщательной проверки швов кузова на возрастных машинах сложно.

Довольно много так называемых «литовских перевертышей» — автомобилей, сваренных из двух разных машин.

Поскольку машины старые, то кажется, что возрастных проблем должно быть очень много. Но удачная конструкция держится. Массовые проблемы связаны разве что с износом петель дверей, отказами замков из-за нарушения регулировки и обрыва тросов открывания, износом стеклоподъемников и механизмов центрального замка.

Помимо этого хватает и откровенного криминала: в девяностые машина пользовалась авторитетом, и до сих пор не все экземпляры с «кривыми» документами и номерами пошли на запчасти и утилизацию. Особенно осторожным нужно быть при покупке машины из регионов.

Салон

Подушки безопасности в передней панели съемные, так что нештатная кожа не подскажет о проблемах. В руле подушка обычно меняется без проблем, цена элемента сейчас несколько тысяч рублей за б/у, да и ремни меняют на новые — цены смешные.

Разумеется, придётся встретиться с износом сидений, обшивок и руля, поломкой замка перчаточного ящика, подлокотника и так далее – всё же возраст у автомобилей не детский. Некоторое количество проблем добавляет автоматический климат-контроль: он весьма капризен, особенно его версия на машинах до рестайлинга — поломки моторедукторов и сбои датчиков случаются регулярно, да и блок управления часто подводит. Радует лишь невысокая цена «бэушных» компонентов и ремонтопригодность салона в целом.

1 / 2 На фото: Торпедо Audi A4 quattro Avant (B5,8D) '1997–2001 2 / 2 На фото: Торпедо Audi A4 (B5,8D) '1997–2000

Кстати, для этой платформы очень распространены китайские кузовные и салонные запчасти — можно отыскать как хорошего качества, так и плохого. Поскольку китайский «длинный Passat» выпускался очень долго, то шансы найти недорогие и качественные детали довольно велики. Причем можно отыскать не только кузовные элементы и детали оснащения салона, но и запчасти для ремонта подвесок и моторов.

Электрика и электроника

Достаточно разветвленная сеть электропроводки и неплохие комплектации у солидной части машин могут создавать немалое количество сбоев. Причем электрическая часть на машинах до рестайлинга явно отличается в худшую сторону от авто последних лет выпуска и собратьев по платформе.

Поломки подкапотной и особенно дверной проводки случаются регулярно. Качество исполнения кнопок блока управления стеклами и кнопок багажника и лючка бензобака невысокое, и они могут доставить немало хлопот.

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Не везде удачно просчитаны номиналы предохранителей и проходящие через них токи, поэтому при поломках блока климат-контроля или центрального замка может подпалить центральный блок предохранителей.

Перегорания проводов также случаются, особенно на машинах с влажной проводкой. Кстати, блок ЦЗ тут с вакуумным приводом, и со временем моторчик начинает работать очень плохо: часто причина не в контактах или микропереключателях, а в самом насосе. Но есть и хорошая новость: электромотор можно подобрать на замену из… электрошуруповерта.

К сожалению, практика показывает, что электрическая часть возрастных машин содержит признаки злостного «колхоза» и в обслуживании крайне неприятна, а экземпляры после вмешательства иных «кулибиных» требуют замены косы салона и моторного отсека в сборе, вместе с кучей блоков.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система радует удачной конструкцией и общей продуманностью.

Блоки АБС на машинах до рестайлинга в зоне риска, но цена замены, ремонта и самих компонентов сейчас не слишком велика. Разумеется, в таком возрасте помимо стандартных замен колодок и дисков придется задумываться и о замене тормозных магистралей и тормозных шлангов и переборке суппортов. Но при качественно проведенном ремонте все снова войдет в норму. Ресурс оригинальных компонентов был довольно высоким, но вряд ли вы встретите их на машинах такого возраста. Зато продукция ATE или Textar все еще способна порадовать почти заводским ресурсом.

Подвеска у этой платформы является для многих настоящим «пугалом». Все боятся затрат на переднюю многорычажку с «жутко дорогими рычагами». Когда-то это действительно было так, но сейчас комплект HDE стоит менее 12 тысяч, что меньше цены пары рычагов для какого-нибудь МакФерсона, а ресурс амортизаторов у машины заметно выше. А если ставить китайские компоненты средней ценовой категории, то можно уложиться в 7 тысяч рублей. Это уже не говоря о том, что освоено восстановление этих «дорогих» элементов, и на обмен можно получить комплект по цене от 3 тысяч рублей. Ресурс, конечно, не как у заводских, но тот же HDE у аккуратного водителя пройдёт и сто тысяч километров, и даже больше.

Сравнительно слабые передние пружины можно заменить на отечественные, уже давно освоенные нашими производителями. Не хотите ставить наши детали – есть изделия и китайских, и европейских брендов.

Не забывайте только считать нагрузку и учитывать тип подвески при заказе компонентов на замену: сзади у переднеприводных авто вообще скручиваемая балка, хотя и немного сложной конструкции. Из изнашиваемых компонентов у нее есть лишь два сайлентблока, и если не скакать по камням, то менять придется только их и амортизаторы. Задняя двухрычажная подвеска полноприводных машин (quattro) отличается хорошей ремонтопригодностью, все втулки заменяемые, и цена даже оригинальных компонентов не кусается. Самый нагруженный сайлентблок – нижний, оригинальный стоит порядка 850 рублей, а цена неоригинала – всего-то около 200 рублей.

Рулевое управление — без особенных сюрпризов, ресурс рейки порядка 200 тысяч километров, хотя протечки тут не редкость. Часто их причиной являются корродирующие трубки высокого давления ГУРа. Насос ГУРа к пробегу в 250-300 тысяч километров обычно уже заменен, потому что жидкость в системе после прекращения официальных ТО у нас менять, к сожалению, не принято.

Что дальше?

Если желание стать обладателем Ауди А4 В5 не разбилось о возможные сложности с коррозией кузова и проводкой, то ждите рассказ о двигателях и трансмиссиях этого автомобиля, который совсем скоро выйдет во второй части нашего обзора.