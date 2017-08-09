Mazda 6 GH с пробегом: антифриз в масле и течи теплообменника

Mazda 6 GH с пробегом: антифриз в масле и течи теплообменника

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Mazda 6 GH до сих пор способна притягивать взгляды. Её и сейчас многие любят и считают вполне выгодным приобретением. Так ли это на самом деле? Не слишком ли многого мы ждём от немолодого автомобиля? Как мы выяснили в первой части нашего обзора – нет. По крайней мере, с кузовом, салоном, электрикой и ходовой частью у этого автомобиля серьёзных проблем нет. Давайте тогда посмотрим на моторы и трансмиссию. И, может быть, пойдём занимать очередь за этой Маздой.

Трансмиссия

Официально в России в продаже были только переднеприводные машины. И механическая часть трансмиссии практически идеальна. Разве что стоит чаще обычного контролировать целостность чехлов ШРУС, очень уж они хрупкие.

Обе механические коробки передач, что пятиступенчатая, что шестиступенчатая, серьезных хлопот владельцам обычно не доставляют. Нужно только следить за уровнем масла, особенно у шестиступенчатых, и менять вовремя сцепление. И вот как раз на ресурс диска сцепления нарекания есть.

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На фото: салон Mazda 6 (GH)

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Mazda 6 GH с пробегом: скрип пластикового салона и стук электрической рейки

История техники Появившаяся в 2007 году Mazda 6 GH во многом похожа на первое поколение. Если бы не кардинальная смена внешности, то можно было бы назвать это даже не сменой поколения, а всего лишь фейслифтингом. Но на...

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Многие владельцы отмечают, что оригинальный комплект как-то подозрительно быстро изнашивается даже при очень аккуратном обращении: порой уже к 30-40 тысячам диск изношен до заклепок. Впрочем, типичный ресурс раза в два с половиной больше, но и этого владельцам кажется мало. А привыкшие к очень недорогой эксплуатации, они ищут (и находят!) способы сэкономить. Например, диск сцепления «прекрасно подходит» с более старой Mazda 626 с двухлитровыми моторами. Нужно только немного укоротить центральную втулку. Это при том, что оригинал для моторов 2,0 стоит 5 тысяч рублей… Пыльники ШРУС от Нивы тоже «подходят». В общем, шансы найти неожиданный «колхозинг» имеются.

При покупке машины с пробегом более 200 тысяч с МКПП проверяйте работу коробки передач без двойного выжима и перегазовки. Синхронизаторы второй-третьей передач к такому пробегу часто изношены, и при быстром переключении коробка упирается и хрустит. Механизм переключения при таких пробегах тоже теряет былую четкость, тросы склонны закисать у тех, кто надолго оставляет машину без движения, а кулиса к такому пробегу просто изнашивается. Цена узла, кстати, велика – под 40 тысяч рублей. Официально она неразборная, так что тут без «колхоза» уже никак не обойтись.

С автоматическими коробками передач все тоже совсем неплохо. На абсолютном большинстве автомобилей установлена очень удачная коробка собственной разработки Mazda/Ford FNR5/FS5AEL, та же, что стояла на прошлом поколении машины и уже хорошо себя зарекомендовала. А вот для крайне редких у нас версий с 3,7-литровым V6 поставили АКПП Aisin, TF80SC, хорошо знакомую почитателям машин Volvo и Opel. Обе коробки имеют солидный ресурс и при исправности теплообменников и своевременном обслуживании позволяют при пробегах 200 тысяч километров ни о чем особенно не беспокоиться.

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Но с теплообменником вышел небольшой «прокол»: на Mazda 6 он протекает, и антифриз попадает в масло. Последствия обычно самые тяжелые – коробку приходится перебирать полностью с заменой всех фрикционов и ремонтом ГДТ, а часто – и с перевтуливанием и заменой маслонасоса и соленоидов. Поэтому при покупке машины с АКПП обязателен тест на содержание антифриза в трансмиссионной жидкости, и, конечно же, рекомендуется установка внешнего радиатора коробки. Если установлен оригинальный радиатор, то обратите внимание на следы потеков жидкости у штуцеров с теплообменника АКПП, который расположен в нижнем бачке. Если потеки есть, то менять нужно срочно. Коробка на эмульсии долго работать не может, но случаи счастливого излечения без переборки бывали. Забавно, но ровно та же проблема преследовала АКПП Aisin почти на всех европейских машинах начала двухтысячных годов, но к 2005-2006 году их в основном уже решили.

кпп

Коробка FNR5 считается одной из наиболее удачных. Ее ресурс у аккуратных водителей ограничен моментом износа накладки блокировки ГДТ, это примерно 200-250 тысяч километров. Но если вовремя заменить накладки, то она может пройти и больше. Если же владелец предпочитал агрессивный стиль вождения, то можно ожидать подгоревших фрикционов пакета Оведрайв/Реверс из-за износа суппорта задней крышки. В начальной стадии проблема проявляет себя вибрацией и падением рабочего давления в соответствующих фрикционах, а затем можно ожидать полного отказа узла с загрязнением коробки продуктами износа.

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На фото: Mazda 6 (GH)

Стоимость передних тормозных колодок
за оригинал
3 749 рублей

Также у любителей погонять может не выдержать дифференциал: обычно ось сателлитов прихватывает, и она выходит, ломая корпус коробки. При покупке внимательно следите за чистотой масла и шумами при работе дифференциала.

Типичные спутники перегрева и загрязнения масла – толчки из-за плохой работы соленоидов. Если масло меняется нерегулярно, то износ после 150-180 тысяч пробега потребует переборки гидроблока. В первую очередь страдают соленоиды линейного давления и блокировки ГДТ, плохая работа первого хорошо ощутима по толчкам при включении Драйв/Реверс, а плохая работа соленоида блокировки — по подергиваниям при интенсивном разгоне на скорости 70-120 км/ч.

С двухлитровыми моторами коробка работает заметно лучше, чем с 2,5-литровыми, на которые её стали ставить после рестайлинга. С более мощным двигателем её проблемы проявляются более рельефно, чаще требуется ремонт механической части и накладок ГДТ.

пробег

Коробка Aisin – большая редкость, так что данных по ее эксплуатации на Mazda нет. Но учитывая большой опыт накопленный эксплуатацией этих АКПП на машинах Volvo, Saab и Opel, можно сказать, что при надежной механической части коробка имеет очень чувствительный к загрязнениям и перегревам гидроблок. При эксплуатации с большой нагрузкой она обязательно требует установку внешнего радиатора. В остальном – очень неплохая АКПП во всех смыслах, разве что в ремонте ощутимо более дорогая, чем конструкция от Mazda/Ford.

цены

Моторы

Стоимость радиатора
за оригинал
25 355 рублей

Как и на предшественнике, основными моторами тут являются двигатели собственной разработки Mazda семейства MZRL, но уже с некоторыми доработками от Ford. Моторы объёмом 1,8 и 2 литра практически близнецы-братья, а 2,5-литровый немного отличается как конструкцией ГРМ, так и навесными агрегатами и впуском. Но по большому счету все проблемы у них общие. Сразу отмечу, что это одни из самых надежных моторов в своем классе. Удачно скомпонованные, ресурсные и недорогие в ремонте. Конечно, есть у них и свои особенности.

Например, бесшпоночная посадка звезд коленвала и распредвалов предполагает высокую тщательность выполнения работ в ГРМ с обязательным использованием шаблонов и динамометрических ключей. Обилие пластика в конструкции впуска с возрастом заметно увеличивает шансы на подсосы воздуха и потерю герметичности. Иногда придётся регулировать клапаны, а хотя бы раз в 50 тысяч километров проверять зазоры.

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Не самая удачная конструкция системы охлаждения потребует регулярно проверять состояние термостата. Лучше даже менять его превентивно.

Менять корпус патрубка LF941517Z придётся хотя бы раз в четыре-пять лет, да и в целом за радиаторами нужно следить: они не лучшего качества. Помимо потери герметичности теплообменника АКПП, они еще склонны к течам и потере сот в нижней части.

Чистить дроссельную заслонку и систему вентиляции картера на возрастных моторах придется регулярно, иначе возрастет расход и ухудшится тяга, причём мотор начнёт кушать маслице.

Течь масла в свечные колодцы приводит к выходу из строя наконечников свечей и поломкам системы зажигания.

Несмотря на чугунные гильзы и седла клапанов, мотор не очень любит разнообразные ГБО и плохие воздушные фильтры. Материалы его довольно мягкие, и владельцы отмечают, что в этих случаях появляется характерная кольцевая выработка в зоне ВМТ, а клапаны прогорают при пробегах менее полутора сотен тысяч километров.

двигатели

Этот двигатель не любит маловязкие масла. Хотя с завода ему рекомендованы SAE20 и SAE30, лучше на моторах с пробегом масла с вязкостью ниже SAE40 не заливать — может задрать вкладыши.

Маслонасос быстро теряет давление, оно растворяется в изношенном фазовращателе и вкладышах коленвала. А у тех, кто заводит моторы в лютый мороз «с толкача», может оборваться цепь привода маслонасоса, но тут это очень редкая неисправность.

Зато течи водомасляного теплообменника, который стоит над фильтром — дело привычное. Без него температура масла медленно растет после старта, но под нагрузкой повышается сильно выше 120 градусов, так что удалять его не стоит. А при покупке нужно обязательно проверить его наличие. Заодно добавите еще один штрих к картине обслуживания машины у прошлого владельца.

топливо

Течи для возрастных моторов этой серии очень характерны, это может быть как следствием забитой системы вентиляции — она тут слишком простенькая, так и износом поршневой группы.

При покупке дорестайлинговых машин с мотором 2,5 литра и МКПП проверьте у дилера, не входят ли они в группу с дефектными стопорными кольцами поршневого пальца, это может быть крайне неприятным сюрпризом. Зато при хорошем обслуживании поршневая группа может выдержать все 300-350 тысяч километров до первого ремонта, а ресурс цепи ГРМ — порядка 180-200 тысяч, что по нынешним временам очень и очень много.

Система управления мотором работает стабильно, модули зажигания недороги и вообще сделано все «для людей». Кстати, ремонт с покупкой «шорт-блока» на практике не такая уж плохая штука. Она гарантирует хорошее качество и стоит меньше, чем комплект оригинальных поршней ремонтного размера и вкладышей, а вы получаете новый блок практически бесплатно. В крайнем случае, блоки отлично гильзуются, да и ремонтные размеры от неофициальных поставщиков тоже есть.

кузов

Стоимость цепи ГРМ 2,0
за оригинал
4 262 рубля

Моторы V6 у нас огромная редкость, и в основном представлены на больших кроссоверах CX-9. Но зарекомендовали они себя хорошо.

Дизельные машины лучше не покупать. У моторов 2,0 литра с самого рождения проблемы с нагарообразованием, порчей сажевого фильтра и утечками топлива в масло. А у моторов до 2010 года были еще и проблемы с давлением масла.

Двигатель 2,2 литра получился удачнее, но его топливная аппаратура тоже отличается капризностью, и топливо в масле – для него тоже не редкость. Ресурс у этих моторов в итоге меньше, чем у бензиновых, а затраты на ремонт выше.

И ещё: без официального сервиса можно ожидать многочисленных сложностей с обслуживанием.

привод

Резюме

Внимательный подсчет расходов на эксплуатацию Mazda 6 этого поколения показывает, что покупка такой машины даже выгоднее, чем покупка «рекордсмена» этого сегмента – Toyota Camry. При значительно более низкой цене и более приятных ходовых качествах надежность нужно признать выдающейся. Да, кузов немного ржавеет, полностью избавиться от опасной склонности в этом поколении не удалось, но процесс в таком возрасте еще хорошо контролируется. Может, и салон несколько простоват. Зато ходовые качества на очень достойном уровне, а цены на запчасти невысокие.

К радости современных водителей, АКПП тут можно не опасаться. Конструкция «автоматов» достаточно современная, с хорошей динамикой и экономичностью, и ресурс приемлемый, особенно при аккуратной эксплуатации и тщательном обслуживании.

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На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Появление 2,5-литрового мотора в линейке позволяет получить довольно значительную мощность при простой конструкции и очень хорошей динамике разгона. Разве что АКПП с таким двигателем приходится уже тяжеловато.

Из «серьезных» минусов отметим очень неудачное рулевое управление, слабые ступичные подшипники, тормоза и переднюю подвеску. Но при внимательном рассмотрении проблемы окажется, что расходы не слишком велики, и профилактика почти всегда позволяет избежать серьезных трудностей. А учитывая невысокие цены на вторичном рынке, покупку Mazda 6 GH можно рекомендовать однозначно.

цены-на-запчасти

Теги: Подержанные авто , иномарки седан , популярные седаны , седан , среднеразмерные седаны , японские автомобили , японские седаны , Mazda , Mazda6
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