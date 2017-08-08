Mazda 6 GH с пробегом: скрип пластикового салона и стук электрической рейки

Всем хороша была Mazda 6 первого поколения. Но машины стареют очень быстро, а японские компании издавна придерживались политики быстрой смены модельного ряда. Так что на смену первому поколению модели быстро пришло второе. Чем оно лучше и чем хуже предыдущего? Сегодня постараемся это выяснить. Начнём как обычно – с кузова, салона, ходовой части и электрики, а потом отдельно поговорим о моторах и трансмиссии. Но сначала – немного теории.

История техники

Появившаяся в 2007 году Mazda 6 GH во многом похожа на первое поколение. Если бы не кардинальная смена внешности, то можно было бы назвать это даже не сменой поколения, а всего лишь фейслифтингом. Но на самом деле у этой машины совершенно новый кузов, ей обновили подвески и моторы. Она получила новый современный салон и уже ничем не напоминает ту машину «из девяностых», которой была Mazda 6 GG. В основе нового автомобиля лежит платформа Ford CD3, которая, по сути, является развитием шасси Mazda G-series, лежавшего в основе первого поколения. Так что конструктивно машины очень похожи, но и отличий много. Много настолько, что полностью взаимозаменяемых деталей у шасси практически нет. А машины сходны тем, что доставляют очень немного хлопот владельцу в процессе эксплуатации.

На фото: седан Mazda6 (GH) ‘2007–10

Все изменения в машине можно охарактеризовать одной фразой: «больше зум-зума». Внешность стала агрессивнее, шасси более жестким, шумоизоляции стало чуть меньше, салон спортивнее, а линейка моторов немного изменилась. Старые моторы объемом 1,8 и 2,0 литра остались, но вместо двигателей 2,3 л появились более объемные силовые агрегаты на 2,5 л. А для рынка США предложили огромный 3,7-литровый V6 на замену 2,3 MZR Turbo. Наддув в США оказался не очень востребован, а динамика машины с большим атмосферным мотором оказалась не хуже, и даже с передним приводом она набирала сотню за 6,1 секунды. В остальном машина осталась верна себе.

На выбор было предложено три типа кузова: седан, хэтчбек и универсал. Нельзя сказать, что вторая Mazda 6 получилась скучной, скорее наоборот. Всё у неё было неплохо: и комфорт, и ездовые качества, и уровень оснащения. Например, помимо газоразрядной оптики для GH предложили адаптивный свет, обновили навигационные и мультимедийные системы, появился и бесключевой доступ.

1 / 3 На фото: Mazda6 (GH) хэтчбек 2 / 3 На фото: Mazda6 (GH) универсал 3 / 3 На фото: Mazda6 (GH) седан

И всё же в целом Mazda 6 GH осталась недорогой семейной машиной, такой же, как и первое поколение, и еще множество предков до нее. Поэтому не надо удивляться её популярности в России. Если бы не кризис 2008 года, то, скорее всего, она опередила бы по продажам Camry и всех прочих конкурентов: продажи на старте были очень впечатляющими. Жаль, но отсутствие локализации практически поставило крест на продажах после кризиса. Попытка сборки следующего поколения Mazda 6 во Владивостоке провалилась: компания не сумела выдержать темпы локализации производства.

В отличие от прошлого поколения, привозных «праворульных» машин на рынке практически нет, абсолютное большинство машин продано через официальных дилеров.

Сейчас самые первые экземпляры этого поколения подходят к десятилетнему сроку службы. Возраст знаковый, так что теперь самое время посмотреть, насколько хороша оказалась эта машина.

Кузов

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4062 2 3 04.07.2017

Прошлая Mazda 6 при всех своих достоинствах имела один впечатляющий недостаток: кузов машины без серьезного ухода аннигилировал прямо на глазах. Конечно, не всегда и не у всех, но в целом это сильно подпортило репутацию Мазды. С коррозией у нас бороться не умеют: это печально, но факт. И в большинстве случаев машина была обречена на медленную гибель.

Ошибки первого поколения во втором были учтены достаточно полно. Даже на машинах первых выпусков серьезную рыхлую коррозию нужно еще поискать, машин с дырами практически не бывает, и если не присматриваться, то все просто отлично.

При более тщательном осмотре можно заметить, что беда с задними арками явно присутствует и тут: по самой кромке порой наблюдаются вздутия краски, а толщиномер явно укажет, что сзади машину красили «по ребро». Небольшие проблемы характерны и для мест контакта бамперов и крыльев. Краска на крыльях держится крепче, чем на бамперах, так что сколы видны в основном на пластике, но точечная коррозия понемногу вылезает и в этих зонах.

Низы дверей имеют следы коррозии внутреннего шва тоже довольно часто, но внешне беда не проявит себя еще много лет. А вот коррозия на кромке капота и крыши может серьезно испортить внешний вид, многие машины перекрашивали по гарантии именно из-за слабого ЛКП «на лбу».

На фото: хэтчбек Mazda6 (GH) ‘2007–10

Если частично снять декоративные панели и пластик кузова, то обнаружатся следы точечной коррозии под задним бампером в районе швов, на порогах у креплений клипс, а также на элементах задней части днища. В большинстве случаев это просто «первый звоночек» и не более того, на данном этапе все «лечится» достаточно надежно, благо оцинковка у металла есть, и она реально работает, не давая ржавчине расползаться. Но будьте готовы к тому, что оставить всё «как есть» не получится. И помимо видимых точек коррозии наверняка есть скрытые очаги во внутренних полостях, которые зачистить так легко не удастся. В общем, готовьтесь к тщательному осмотру и легким кузовным работам в дальнейшем. И ищите сервис по выправлению вмятин без окраски: металл мягкий, краска эластичная, так что почти наверняка такой сервис пригодится.

Если вы покупаете редкую машину в кузове «универсал», то обратите внимание на коррозию крыши под рейлингами и состояние обшивки крыши внутри салона. На первых сериях была проблема с протечками в точках крепления, и проблемы там иногда встречаются.

На фото: универсал Mazda6 (GH) ‘2007–10

Стоимость передней галогеновой фары за оригинал 29 674 рубля

У седанов и хэтчбеков обязательно проверьте влажность ковров в багажнике, особенно у машин с дополнительной «шумкой»: часто дренажные отверстия закрыты, и влага через не очень герметичные крышку багажника и заднюю оптику попадает внутрь, образуя целые озера.

Все остальные претензии вполне стандартны для машин восточного происхождения. Это и мягкие стекла, и отсутствие в продаже оригинала, и слабые фары (как наружный пластик, так и корпус). Линзы тоже служат недолго.

Фары с AFS — деталь дефицитная, купить новые – целая проблема. «Бэушных» фар, изготовленных под правостороннее движение, немного, к тому же считается, что долгое стояние на месте с повернутыми колесами на машинах с этой системой может привести к оплавлению оптики. Кстати, менять лампочки и проверять блоки розжига – то еще приключение, по регламенту для выполнения этой работы нужно снимать бампер. Из-под капота операция доступна только осьминогам и, может, ещё каким-то головоногим.

Задние фонари – один из серьезных конструктивных просчетов модели. Они тут светодиодные, но негерметичные. И конденсат в них – явление очень распространенное. В начальных стадиях лечение простое: снять, прогреть и просушить, но если корродирует электропроводка, то потребуется более серьезный ремонт электрической части.

Крепления декоративных порогов плохо совместимы с нашими сугробами, а особо экономные владельцы вместо покупки оригинальных клипс BCF11409B20 и KJ1748 часто пытаются посадить деталь на пену, клей или шурупы. Чем, само собой, и ухудшают внешний вид, и увеличивают шансы на развитие коррозии в этой зоне.

Крышки омывателей – расходник, у них часто ломаются защелки с одной из сторон, после чего неизбежно приходится покупать новые. Вот тут уже посадка на «жидкие гвозди» приходится как нельзя кстати.

Вообще пластик излишней прочностью не отличается. Бамперы и пороги лопаются зимой, их крепления ломаются иногда в безобидных ситуациях, «очки» противотуманных фар и радиаторная решетка могут покинуть своё место неожиданно.

Стоимость лобового стекла за оригинал 30 220 рублей

Лобовое стекло к пробегу в сотню тысяч километров истирается. Новое оригинальное такое же мягкое, а вот с неоригиналом есть сложности. Для машин без датчика дождя подойдет недорогой XYG — качество у него вполне приличное, или редкий в продаже Pilkington. А вот если датчик есть, то придется обязательно переклеивать линзу или покупать оригинал, так как на китайском стекле почти наверняка датчик нормально не заработает.

Неприятная особенность «шестерки» — ограничители дверей, которые начинают щелкать уже при пробегах 50-60 тысяч километров. Решений несколько: или деталь от Lifan B6109100 ценой от 300 рублей, или переборка старого ограничителя с установкой новых шайб под пружины и подтачиванием сухариков.

При покупке стоит обязательно проинспектировать ковры салона на предмет влажности. Слева спереди влага появляется из-за неудачных сальников проводки моторного щита и засорения дренажа надмоторной ниши, а в задней части салона проблемы чаще связаны с повреждениями пробок на днище кузова из-за контакта с дорогой или в результате протечек уплотнений задних дверей.

Салон

Внутри машина выглядит хорошо, серьезных поломок немного, но качество материалов всё же немного хуже ожидаемого для машины такого класса.

Детали из жёсткого пластика, которых в салоне Мазды много, крепятся с помощью пластиковых защелок, которые со временем ослабляются. А если салон разбирали-собирали несколько раз, то, скорее всего, он будет поскрипывать, и клипсы крепления деталей придется дорабатывать.

Небольшие поскрипывания на седанах сзади – норма, виновата в этом задняя полочка, которая имеет некоторую свободу. Скрипящие направляющие стекол – тоже беда типичная, а лечится она силиконовой смазкой или заменой направляющих.

Конденсат в дверях и плафонах салона – частая проблема зимой, причем в дверях конденсат может заблокировать трос открывания двери, так что если зимой дверь не открывается, не спешите ее разбирать: поможет ночь в теплом гараже.

Сломанная крышка пепельницы – тоже типичная беда, смиритесь, у половины машин она падает. А еще красивый профиль сидений скрывает под собой довольно аморфные поролоновые валики. И это как раз тоже стандартная претензия к азиатским машинам. Причём, несмотря на то, что кожаные и комбинированные сиденья выглядят лучше, внутри у них прячется такая же начинка.

Кстати, по салону была отзывная кампания: меняли водительское сиденье из-за отказывающей регулировки спинки, поэтому если она «падает» или заметно скрипит — обратитесь к дилеру.

Не удивляйтесь, если по документам салон тканевый, а вы видите кожу: небольшие улучшения для Mazda 6 в народе весьма популярны. Обычно они касаются салона и музыки или заключаются в замене приборов стандартной панели на оптитронные со «Sport» версий. Да и ксенон ставят регулярно, а вот для установки адаптивного освещения требуется серьезная переборка жгута салонной проводки, так что эта опция чаще бывает заводской.

С учетом повышенной криминальности модели в прошлом стоит учитывать такие нюансы и хорошенько проверять её прошлое.

Электрика и электроника

В целом очень достойное качество изготовления всех элементов позволяет почти забыть об этой стороне обслуживания. Но без нюансов не обошлось.

Самое неприятное – заливает разъемы блока BCM. Он расположен в ногах водителя, как раз в зоне, куда попадает конденсат с кузова и вода с сальников проводки моторного отсека и надмоторной ниши. Как вариант – из-под плохо вклеенного лобового стекла. Последствия бывают самыми неприятными, вплоть до отказов множества систем и даже пожаров.

Стоимость капота за оригинал 20 691 рубль

Невысокий ресурс генератора и обгонной муфты типичны для Mazda, уже после полутора сотен тысяч пробега стоит проверять генератор на предмет лишних шумов при работе, а заодно проверить напряжение бортсети. Штатный регулятор склонен к завышению напряжения до 15 вольт, что, в общем-то, достаточно безопасно, но летом добивает аккумулятор.

Если в машине стоит штатная музыкальная система BOSE, то стоит проверить работу усилителя в режиме полной мощности. После пяти-шести лет эксплуатации в нем часто вспухают конденсаторы (прямо как на Abit) и даже выходит из строя микросхема контроллера. На начальных стадиях проблема проявит себя шумами и хрипами при увеличении громкости.

Есть проблемы с коррозией разъемов сидений, что может вызвать ошибки подушек безопасности и преднатяжителей. Ещё коррозии подвержен основной блок реле и предохранителей под капотом. Обе проблемы зачастую связаны с химчисткой или мойкой подкапотного пространства и плохой герметизацией разъемов и блоков.

Коррозию платы задних светодиодных фонарей сейчас уже вряд ли можно считать великой проблемой: их научились ремонтировать, да и цена этих запчастей упала.

На машинах до рестайлинга часто западала кнопка включения обогрева заднего стекла в блоке климат-контроля.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система на Mazda 6 не самая удачная. При покупке стоит проверить как подвижность пальцев суппортов, так и наличие коррозии под пыльниками.

Особенно много проблем с задними тормозными механизмами. Их рекомендуется промывать и смазывать при каждом ТО и не допускать до их обслуживания гаражных «мастеров»: тут требуется тщательное выполнение инструкции.

Ресурс тормозных дисков и колодок небольшой, редко когда оригинальные диски проходят более 60 тысяч километров, а ресурс колодок как минимум вдвое меньше. Ещё один типичный спутник Mazda – скрипы тормозных механизмов.

Тормоза очень боятся перегрева. Конечно, это несколько расходится с концепцией «Зум-Зум», предполагающей активное движение, но получилось как-то так. Зато неоригинальные компоненты обычно надежнее «оригинала», только не надо покупать перфорированные диски Otto Zimmermann Sport: они часто трескаются по сверловке, и это попросту небезопасно.

Подвески Mazda 6 GH по-европейски собранные и жесткие. А передняя многорычажка позволяет обеспечить отличную управляемость. По сравнению с первым поколением, подвеску значительно переработали, она стала немного крепче. Но все равно недостатков хватает.

В первую очередь нарекания вызывает именно передняя многорычажка и ступичные подшипники. С подшипниками все очень просто, они могут выйти из строя уже при пробеге от 30 тысяч, а у самых аккуратных владельцев зашумят при сотне пробега.

Перебирать подвеску придётся почти наверняка. Если покрышки низкопрофильные – то раньше, если базовые 16-дюймовые – то позже, но придётся. Процедура не слишком приятная, и заодно почти нужно будет сменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости, а если не повезет, то и датчики АБС.

Стоимость переднего L образного рычага за оригинал 15 942 рубля

Спереди в первую очередь в зону риска попадает нагруженный наружный шарнир рычага. Экономные владельцы часто вкручивают в него пресс-масленку и регулярно его смазывают. С таким «тюнингом» рычаг можно не менять долго. Альтернативный вариант – установка усиленного колпачка этой опоры, а также его регулярная замена и смазка узла. Остальные компоненты служат дольше и реставрируются лучше.

При типичной городской эксплуатации нижний и верхний рычаги выдерживают порядка 60 тысяч километров пробега, но ресурс резко сокращается, если машина ездит в глубоких лужах, форсирует броды или попросту подолгу стоит на месте.

Сзади все заметно надежнее, да и все рычаги имеют заменяемые сайлентблоки. При пробегах за сотню тысяч, если владелец машины не увлекался ралли с полной загрузкой, особых затрат на заднюю подвеску не будет. Её ресурсные проблемы часто осложняются тем, что все болты и соединения рычагов закисают. Рычаги ржавеют очень интенсивно, и особо аккуратные владельцы стараются делать «антикор» для подвески…

Амортизаторы довольно быстро теряют свои качества: уже к пробегу в 50-60 тысяч километров машина становится мягкой, и от отличной управляемости остается немного.

На машинах с газоразядной оптикой немного хлопот доставляют датчики положения кузова. Электрическая часть узла достаточно надежна, а вот тяга, соединяющая датчик и рычаг подвески, очень часто закисает, выламывая крепление. Отдельно деталь не поставляется, но экономные владельцы уже давно подобрали им на замену тягу от Toyota или стойку стабилизатора поперечной устойчивости от старых Ford.

Рулевое управление оказалось одним из наиболее серьезных просчетов второго поколения Mazda 6. В этом поколении отказались от использования гидроусилителя. В результате серьезно проиграли в «чувстве машины»: новый ЭУР оказался настроен очень грубо, с излишне зажатым «нулем» и плохим реактивным усилием в остальной зоне. К тому же новый агрегат оказался ненадежным. Повышенное усилие или заметный увод в сторону стали причиной множественных обращений по гарантии на машинах до рестайлинга, да и на более новых рейка отказывала часто. Причем помимо чисто электромеханических проблем, которые решаются заменой набора GS1F-32-12Y ценой порядка 11 тысяч рублей, стали проявляться и чисто ресурсные сложности со втулками и уплотнениями рейки. Последняя начинала «стучать» при пробегах менее сотни тысяч километров. И контрактный агрегат тут не поставить: леворульные рейки оказались в дефиците, так что их приходится ремонтировать.

Как видим, Mazda 6 GH получилась интереснее предыдущего поколения «шестёрок». А как себя в этом автомобиле ведут моторы и трансмиссия, мы расскажем чуть позже.