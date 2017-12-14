Говорят, "кровавая графиня" Элизабет Батори была красавицей. И при этом – одной из самых известных женщин-убийц мира. Peugeot 307 – тоже весьма симпатичная, хоть и машина. Но об ужасах её характера – в частности электрики, мы совсем недавно рассказывали . Если кому-то этого показалось мало, то вот продолжение обзора этой милашки. И начнём мы сегодня с трансмиссии.

Трансмиссия

Механические трансмиссии на Peugeot тяжело назвать образцом надежности. Коробки серии BE4/5 страдают от течей масла, в результате чего в первую очередь выходят из строя подшипники первичного вала, муфты и шестерни третьей и пятой передач, а также подшипники дифференциала. Сальники и наличие масла в коробке лучше регулярно проверять, иначе предстоит недешевый ремонт.

Совместимость у коробок и двигателей не лучшая, вариантов достаточно много, а контрактных агрегатов крайне мало. Особенно – в живом состоянии.

Не радует стоимость двухмассовых маховиков, но, к счастью, сюда можно поставить комплекты сцеплений с обычным демпфером и маховики от Peugeot 306.

Ну, а теперь об основной автоматической трансмиссии. Она тут еще хуже механики. Совместная для PSA/Renault коробка AL4/DP0 не слишком дорога в ремонте, но до сотни тысяч пробега доживает не у всех, а 150-200 на ней могут проехать только флегматики, знающие толк в обслуживании АКПП. Проблемы с этой коробкой комплексные, но решаются обычно успешно в силу простоты и технологичности конструкции.

Основная причина большинства проблем – это перегрев. Он заложен в саму конструкцию, ведь тут применен очень слабый, склонный к загрязнению теплообменник. И если вы хотите эксплуатировать машину долго, лучше сразу заменить его переходником и внешним радиатором приличного размера с термостатом.

Вторая причина бед – конструкция масляного фильтра коробки. Мало кто его меняет при пробеге менее сотни тысяч, хотя его конструкция обычно уже требует замены уже после 60 тысяч пробега. А дальше срабатывает цепочка «загрязненный фильтр — падение давления масла, задиры втулок, новое загрязнение фильтра и смерть коробки».

Машины выпуска до 2003 года имеют слабые соленоиды EPC и TCC, но вряд ли вам доведется столкнуться с оригинальными деталями. Такое возможно только если машина действительно найдена «из-под дедушки», и ее пробег менее 50 тысяч. На более поздних авто эти детали в случае избыточного загрязнения масла меняются всегда.

Масло в этой коробке не живет дольше 60 тысяч километров, а лучше менять его в два-три раза чаще.

Втулки и гидроблок коробки требуют регулярного ремонта и замены. Ресурс накладок блокировки ГДТ в городском цикле обычно порядка 120-150 тысяч километров, дальше можно ездить только на свой риск. А втулки выдерживают до первого масляного голодания или перегрева.

До первого перегрева живет и гидроблок. Его плиту при перегревах выгибает, и после этого не спасает даже замена соленоидов. К счастью, элемент не слишком дорог, без соленоидов он обойдётся в 16 тысяч рублей, а в сборе – порядка 35-45 тысяч.

Уплотнения коробки также боятся перегревов, а тефлоновые кольца задней крышки – одна из самых часто заменяемых деталей.

Если коротко, то жизнь этой АКПП в «дефолтной» комплектации не слишком долгая и счастливая. Тем не менее, конструкция довольно живучая и простая, и запчасти недороги. Значительно улучшить ситуацию может установка нормальной системы охлаждения с фильтром тонкой очистки и щадящие режимы передвижения. Помогает это в сочетании с моторами объемом менее двух литров и крутящим моментом менее 200 Нм. С двухлитровыми моторами и дизелями эта АКПП долго не проживёт в любом случае.

Зная об этой особенности своей коробки передач, в Peugeot после 2006 года с двухлитровым бензиновым мотором и дизелями стали ставить заметно более крепкую коробку Aisin TF-80SC, о которой я уже неоднократно писал. Например, в обзорах машин Volvo. Эта АКПП заметно надежнее, хотя тоже любит более частое обслуживание, чем требует регламент, и дополнительный радиатор для охлаждения, а при загрязнении масла грешит проблемами с гидроблоком. Но с не самыми мощными моторами на Peugeot 307 проблем с ней практически не бывает до пробегов в 200-250 тысяч, когда изнашиваются накладки блокировки ГДТ и начинаются прочие ресурсные сложности.

Моторы

Бензиновые моторы Peugeot до «эры EP6» были не такими уж плохими. Можно сказать, моторы были даже хорошими.

Что малоразмерные TU, что более крупные EW звезд с неба не хватали. А вот EW10J4S (RFK) оказался одним из самых высокофорсированных атмосферников в Европе, но этот вариант двигателя крайне редок. Компания явно не делала акцента на разработке оттомоторов. Конек марки – дизели, которые PSA продавала и давала лицензии на их производство куче автопроизводителей. Но удивительным образом дизельные моторы на Peugeot 307 не особенно-то популярны. Мотор Peugeot 2,0 HDi куда чаще можно встретить под капотом Ford Focus, чем под капотом «триста седьмой».

Все двигатели достаточно долговечны, особенно неудачных моделей среди бензиновых точно нет. Дизельные иногда вызывают вопросы, но в силу малой популярности этих моторов сложно сказать что-то определенно.

Залог успешной эксплуатации – хорошие температурные режимы моторов и система охлаждения, выполненная с изрядным запасом. Да и система управления Bosch ME 7.4 работает надежно и исправно. Если вовремя заменить катализаторы и не допускать снижения уровня масла, особенно на TU моторах, где его совсем мало, то двигатели работают неплохо. Из откровенных минусов – склонность к масляному аппетиту, проявляющаяся после сотни тысяч пробега из-за слабых сальников, в том числе сальников клапанов, и неудачной системы вентиляции картера.

1 / 3 На фото: Peugeot 307 SW '2005–08 (рестайлинг) 2 / 3 На фото: Peugeot 307 SW '2005–08 (рестайлинг) 3 / 3 На фото: интерьер Peugeot 307 SW '2005–08 (рестайлинг)

Маслонасос 1,6 цена за оригинал 5 447 рублей

Мотор TU5 и конструктивно с ним схожий ET3, а также восьмиклапанный TU3 основаны на едином блоке цилиндров, имеют ременной привод ГРМ, катколлекторы, регулируемый впуск и в целом весьма консервативны. Если точнее, то на Peugeot 307 устанавливали TU5JP4, TU3JP и ET3J4. Блок цилиндров выполнен из чугуна, никаких модных фазовращателей нет. Зато есть простая система впрыска и простой пружинный натяжитель ремня ГРМ. В общем, олдскул как он есть. Тут нет особенно дорогих компонентов, нет откровенно слабых мест, кроме небольшого объема масляной ванны (примерно в 3,5 литра) и чувствительности двигателя к понижению его уровня.

Поломки дроссельной заслонки элементарно решаются ремкомплектом ценой менее 1 000 рублей. Катушка зажигания SAGEM не слишком долговечна, но даже оригинал стоит сравнительно недорого, не говоря уже о хороших аналогах.

Мотор не требователен к свечам зажигания, ездит, пока жив модуль зажигания, так что меняйте свечи раньше, чем умрет катушка, не дожидайтесь перебоев и плохого запуска.

Мотор легко приобретает масляный аппетит из-за залегания поршневых колец, и за уровнем масла нужно следить тщательно. Не допускайте повреждений сальников клапанов, лучше всего на возрастных моторах менять их вместе с ремнем ГРМ каждые 60-80 тысяч километров. И если не хотите загнуть клапаны, обязательно меняйте все сальники передней крышки.

А вот система вентиляции картера, из-за которой и возникают эти проблемы, требует регулярной замены патрубков, а лучше модернизации с установкой PCV клапана и увеличением отверстия в задроссельном пространстве для улучшения газообмена и снижения избыточного давления. Кстати, если верхний шланг вентиляции уже расползается, неплохо подойдет 40621147103 от ГАЗ (поддержите отечественного производителя!).

1 / 2 На фото: кабриолет Peugeot 307 CC '2005–08 (рестайлинг) 2 / 2 На фото: кабриолет Peugeot 307 CC '2005–08 (рестайлинг)

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Еще стоит следить за герметичностью впуска. Тут стоит впускной коллектор не самой удачной формы, склонный к подсосам. Но в остальном мотор совершенно не хлопотный, при разумном обслуживании готов пройти 250 и больше тысяч километров. Встречаются даже экземпляры с пробегом более 350 тысяч без явных признаков капитального ремонта и в хорошем состоянии.

Ну а устранение вибраций и прочих мелких неприятностей обходятся не так уж дорого. И даже если в результате плохого обслуживания масляный аппетит уже есть, устранить его не слишком дорого: мотор прост в ремонте, а поршневая переносит без особых проблем даже залегание колец.

Еще важно после первых двух сотен пробега не забыть поменять цепь привода маслонасоса в картере и следить за чистотой маслоприемника, не допуская образования шлама в картере.

Более объемные двухлитровые моторы серии EW встречаются реже. В основном это EW10J4 и EW10A мощностью 136-140 сил. Есть и очень мощный 177-сильный EW10J4S, но машину с таким двигателем найти практически нереально.

Конструкция этих моторов сильно отличается от «младшей» серии TU, но и тут во всем виден здоровый консерватизм. Правда, фазовращатель на впускном валу положен всем версиям. В остальном это тоже отличный мотор. Даже объем масляного картера увеличен до 5,25 литра, что снижает риски остаться без масла при проявлении масляного аппетита. Правда, расход масла у этих моторов заметно выше: сказывается большая склонность к течам масла через крышки и более частые перегревы.

Традиционная, но мелкая проблема моторов – слетающие адаптации и чувствительность к состоянию лямбда-сенсоров. Адаптации починят где угодно, а вот лямбды тут довольно дорогие.

Ремкомплект ГРМ 1,6 / 1,4 цена за оригинал 3 458 рублей

Ремень ГРМ лучше менять чаще, максимум раз в 60 тысяч километров: он тут и замасливается сильнее, и нагрузка на него выше. Потенциально ресурс мотора выше 350 тысяч, но на возрастных моторах стоит внимательно следить за давлением масла. В запущенных случаях можно остаться без коленвала и с дыркой в блоке, особенно в случае использования маловязких масел SAE30 и повышенной температуре мотора.

Основные проблемы двухлитрового мотора связаны с работой системы управления двигателем. Она тут несколько капризнее, чаще требует замены свечей, чаще выходит из строя модуль зажигания, чаще засоряются форсунки и даже топливный насос выходит из строя чаще, чем на 1,6-литровых моторах.

И можно припомнить историю 2006 года, когда целая партия моторов получила неисправные ГБЦ. В результате моторы расходовали масло в повышенном объеме, а многие владельцы столкнулись с подвисанием клапанов.

Резюме

Светлый образ красивого автомобиля рассыпается при пристальном внимании к деталям. Электрика подводит почти всегда. Обычно эти проблемы решаются недорого, но если будут проблемы с блоком BSI, то можно надолго остаться без машины и потратить кучу денег.

Конечно, лучше предпочесть машины после рестайлинга, у них значительно убавилось проблемных мест по этой части.

Бензиновые моторы в меру консервативны и достаточно надежны, хотя до идеала им далеко. Их бояться не стоит, а из всех вариантов предпочтительным является самый ходовой 1,6 TU5JP4. Моторы 1,4 л слабоваты, а восьмиклапанный не едет совершенно. Двухлитровые моторы все же капризнее и дороже в эксплуатации, к тому же потребляют заметно больше топлива, что для маленькой машинки странно.

С коробками передач тоже всё сложно. Ресурс АКПП AL4 откровенно невелик. Правда, он возрастет при некоторой доработке охлаждения, да и средний ремонт недорог. И почти все коробки прошли тот или иной вариант ремонта и готовы ездить еще. С другой стороны, «надежные» МКПП могут подвести даже сильнее, вплоть до клина валов. Устранить это тоже можно, но с любой трансмиссией на Peugeot 307 нужно быть бдительным, тщательно проверяя ее при покупке и заботясь в процессе эксплуатации.

С кузовом и салоном серьезных проблем нет, это однозначно одна из лучших сторон машины.

Нерешаемых проблем нет, но будьте готовы к тому, что сервис придется выбирать тщательно. И напоследок: автомобиль в хорошем состоянии и без запущенных проблем придется поискать. И это будет явно не самая дешевая машина на рынке.

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