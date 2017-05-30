Subaru Forester SF с пробегом: текущий люк и «вечный» генератор

Subaru Forester SF с пробегом: текущий люк и «вечный» генератор

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Forester – дитя первого в истории кроссоверного бума второй половины 90-х, когда что-то проходимое, но при этом легковое принялись делать если не все, то почти все. Базой стала старая добрая Impreza, от которой машина унаследовала многие конструктивные решения и узлы. Многим эта машина кажется чем-то чудесным и вечным, образцом автомобилестроения и идеалом кроссовера. Сегодня мы будем разбираться, так ли всё это справедливо по отношению к кузову, салону, ходовой части, тормозам и электрике, а потом перейдём к моторам и трансмиссии.

Немного техники

К моменту появления кроссоверов у Subaru в линейке уже была машина подобного назначения – Subaru Impreza Gravel Express, она же Outback Sport. Но новая модель была явно более внедорожной, с более высоким и просторным салоном и даже с не совсем асфальтовой резиной в базовой комплектации. В остальном это была типичная Subaru.

Разумеется, тут были оппозитные моторы, полный привод и безрамочные двери. И мощность, управляемость и проходимость, положенные легендарной марке.

Основным рынком для Forester изначально считали североамериканский, но машина на удивление тепло была принята и на родине, в Японии. В России «Форик» издавна ходит в числе самых популярных моделей марки.

Первенец, Forester SF, появился в 1997 году, и выпускали его вплоть до 2002 года. Следующее поколение сделали чуть больше, чтобы потом сделать машину еще крупнее. И так до тех пор, пока не понадобилось ввести новую модель поменьше – Subaru XV.

На фото: Subaru Forester '1997–2000

На фото: Subaru Forester ‘1997–2000

По части техники никаких откровений от «лесника» ждать не стоит. Оппозитные четырехцилиндровые моторы расположены спереди продольно. Привод – всегда полный, но в зависимости от КПП может быть постоянным или подключаемым, причем это сравнительно легко изменить даже без замены АКПП. Подвески МакФерсон, причём и спереди, и сзади. Кузов только пятидверный, зато можно найти машину с большим люком, буквально в половину крыши.

Моторов официально немного: либо атмосферный EJ202 объемом два литра и с одним распредвалом в каждой ГБЦ (123 л.с.), либо EJ205, тоже двухлитровый, но уже DOHC и с турбонаддувом (170-250 л.с.). Для рынка США машину выпускали с атмосферным 2.5 EJ25D, тоже DOHC. Но такие моторы ставили только в 1998 году, потом их заменили на EJ251, уже SOHC, чуть более простым, но не менее мощным (165 л.с.).

Японские машины первых лет выпуска могли также оснащаться EJ20G DOHC Turbo и EJ20J SOHC, а после 2001 года можно встретить и EJ201SOHC. Получается, что вариантов двигателей набирается всё-таки много, особенно учитывая региональные исполнения моторов, разное навесное оборудование и даже различные системы управления.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Коробка передач была либо пятиступенчатой «механикой», либо четырёхступенчатым «автоматом».

В плане оснащения никаких особенных изысков не предлагалось, а на базовых атмосферных машинах даже задние тормоза были барабанными. Боковые подушки безопасности и преднатяжители ремней и вовсе появились только после 2001 года. Так что не рассчитывайте на особый шик внутри, эта машина не для сибаритов.

О качестве автомобилей Subaru давно сложены легенды. Многие и сейчас считают, что это самая надежная техника из всех японских авто, а значит, и в мире. Кто-то говорит, что конструкция сложная, а запчасти дорогие. Да и поломок немало: возраст-то солидный. А мой опыт работы с автомобилями значительно обогатился, когда я узнал о таком способе ремонта подвески как «заказать из Японии в сборе на подрамнике» и таком способе ремонта электрики как «заказать из Японии в сборе косу моторного отсека с датчиками». Я, если честно, до сих пор под впечатлением. Но в любом случае становится ясно, что мнения расходятся, и это не случайно.

На фото: Subaru Forester (SF) '1997–2000

На фото: Subaru Forester (SF) ‘1997–2000

На практике машины оказываются очень разными. Тут и авто с выгнившими кузовами, и любимые игрушки, которые собраны умелыми руками из лучших компонентов, которые владелец «достал». Причем последние порой значительно отличаются от оригинала в лучшую сторону. Наверное, это одна из наиболее «фанатских» марок, случайных покупателей Субару немного, и потому я предвижу множество возражений от поклонников. Но, тем не менее, я вынужден рассказать правду. Ведь старые Subaru остаются в первую очередь старыми машинами, а уж потом — Субару.

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Кузов

Я слишком часто видел утверждения, что металл Fuji Heavy Industries, владельца марки Subaru, не гниет, и вообще это лучшая сталь, из которой делали машины. Однако же гнилые арки, пороги и полы кузовов Forester первых годов выпуска доказывают, что это не так.

Процент машин с крайне печальным состоянием кузова достаточно большой, и не всегда это машины из США. Праворульные «настоящие» Subaru тоже попадаются с гнильцой. Время не щадит любые машины, тем более что люк у Форестеров течет, безрамочные двери тоже не радуют герметичностью, а локеры колесных арок неплохо собирают грязь.

На фото: Subaru Forester North America (SF) '2000–02

На фото: Subaru Forester North America (SF) ‘2000–02

Вода в багажнике, выгнившая ниша запаски, дырявые лонжероны, трещины задних стаканов, труха под пластиковыми накладками порогов и подгнившие полы кузова – это, к сожалению, явления частые. Кстати, порванные стаканы спереди тоже встречаются.

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У настоящих фанатов с кузовами их любимцев все хорошо. Особенно на машинах, приехавших в Россию в последнюю очередь. Год выпуска в этом случае особого значения не имеет. К счастью, Forester – японская машина, а значит, можно заказать чуть ли не весь кузов кусками и не мучиться с латками и мелкой переваркой. Какие-то тысяч 20 – и вот у вас уже есть весь кузов от моторного щита до задней двери, даже с какой-то оставшейся мелочевкой внутри и без пятнышка коррозии, нужно только переварить.

Правда, машина после этого вроде уже «конструктор», но по документам этого не понять. Разумеется, чистый целый и оригинальный кузов однозначно лучше такого вот чистенького Франкенштейна, но согласитесь, уж лучше так, чем дырки в колесных арках и решето вместо порогов и полов. К тому же обычно можно обойтись вваркой кусочков поменьше: основная зона риска – это задние арки и пороги, чаще всего только их и переваривают.

На фото: Subaru Forester (SF) '1997–2000

На фото: Subaru Forester (SF) ‘1997–2000

Не на пользу Forester работает и его внедорожный имидж. Кузову все эти лишние нагрузки и грязь во внутренних полостях и на топливном баке здоровья не добавляет. Хотя в остальном он очень даже неплохой — довольно жесткий, с удачными пропорциями салона и очень универсальный. И даже задняя дверь почти не корродирует, что вообще редкость для «пятидверок». Правда, проём все же может перекашивать на бездорожье, но это не от старости: у новых машин была та же проблема.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

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И всё же осмотреть стоит всё, и даже отличное состояние арок и порогов — не повод расслабляться. Вполне возможно, что недавно полмашины заменили. Автомобили 1998 года могут быть как в отличном состоянии и в родной краске, так и хламом, который даже на подъемник загнать страшно.

К чести Subaru, каких-то особенных поломок кузовных элементов и даже оснащения салона я не припомню. Скорее, есть несколько узлов, требующих внимания чуть больше обычного. Например, безрамочные двери требуют тщательной настройки и аккуратного обращения. Иногда «напрягают» стеклоподъемники. Если стекло стучит в опущенном состоянии, то, скорее всего, «щетки» упоров просто забиты грязью и потеряли эластичность. Их стоит промыть и продуть, а заодно почистить и всю дверь изнутри. Стеклоподъемник водительской двери – вечный расходник: из-за высокой нагрузки умирает моторчик.

На фото: Subaru Forester Turbo '1997–2000

На фото: Subaru Forester Turbo ‘1997–2000

Люк немного более проблемный, чем на любой старой машине. Скорее всего, из-за своих впечатляющих размеров. Самое неприятное – он течёт, что не добавляет здоровья кузову, особенно его задней части. Порой отказывает и его механика.

Самое простое решение – замена в сборе, это не так дорого, как кажется. Но если разобрать механизм, то велики шансы обойтись малой кровью: обычно дело в банальной коррозии шестерен и тросов и отсутствии смазки.

Топливная магистраль проложена неудачно и склонна к течам, так что запах бензина – это повод незамедлительно отправиться на подъемник.

Наружный пластик, оптика и стекла особой долговечностью не отличаются. В возрасте 20 лет они, скорее всего, либо при смерти, либо давно заменены. Фары известны еще и капризной начинкой и слабыми креплениями. К тому же на наших улицах часто можно встретить леворульные машины, «щеголяющие» оптикой с «прулей». Так гораздо дешевле, а что светит не в ту сторону и слабо — так кто проходит ТО честно?

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Салон

Вот что салон простенький, из дешевой пластмассы, гремит и вообще неуловимо похож на салон ВАЗ-2105, это, пожалуй, даже и обсуждать не стоит. Фанаты сейчас уже взяли колья и пошли караулить меня в темной подворотне, но пластмасса от этого мягче не становится. Салоны на всем, кроме Legacy и Tribeca, оставляют желать лучшего — шумно, жёстко, не слишком комфортно.

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На фото: Торпедо Subaru Forester (SF) '2000–02
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На фото: Торпедо Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

Вот сиденья тут очень неплохие, и эргономика в целом продумана. И почти ничего регулярно не ломается. Даже в преклонном возрасте «мелочевка» не достает, хотя многие отмечают отказ часов салона, которые страдают от плохой пайки платы.

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Электрика

Сделано все на славу. Только при очень большом желании можно в чём-то упрекнуть подкапотную проводку и ресурс первой «лямбды». Иногда рассыпается проводка водительской и задней дверей, но каких-то серьезных и регулярных проблем найти так и не получится.

А что касается проводки под капотом, так она скорее страдает из-за частой замены моторов и постоянного замасливания – моторы «дышат».

Генератор удачно расположен, и ресурс у него достойный: только на турбовых машинах он живет менее 200 тысяч, на «атмосферниках» он практически «вечный». Кстати, мастера обращают внимание не только на высокое качество изготовления проводки, но и очень продуманную прокладку.

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Тормоза, подвеска и рулевое управление

К тормозам особенных претензий нет. Они несколько слабоваты, если, конечно, никто до вас не поставил механизмы от STi. Барабаны сзади у довольно тяжелой машины с мотором в 123 лошадиные силы вызывают недоумение, но сделано все толково.

Блоки АБС надежны, разве что тормозные трубки в возрасте стоит поменять, гниют они вместе с кузовом. Суппорты нетребовательны к обслуживанию и не склонны к скрипам и течам. Минимальный разумный уход – и все будет хорошо, даже если заезжать на бездорожье и килограммами собирать грязь на суппорт.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) ‘2000–02

Подвеска считается довольно крепкой. Особенно если стоит резина штатной размерности, а не низкопрофильные «тапки». Такой тюнинг, кстати, весьма распространен: «Форик» дешевле турбо-Импрезы, и его часто используют как бюджетный вариант для построения спорткара.

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11 292 рублей

Все изнашиваемые компоненты подвесок штатно меняются, а ресурс после полной переборки составляет от 70 тысяч километров и более. Разве что «косточки» зачастую сдаются раньше, да не радует склонность к коррозии крепежных элементов.

Не удивляйтесь датам на рычагах, это может быть еще японский оригинал. Если бывалые владельцы не врут, то замена «в сборе» – весьма распространенный вариант обслуживания ходовой части.

Колесные шпильки несколько слабоваты, поэтому при установке легкосплавных колес рекомендуется их регулярно заменять, хотя бы раз лет в пять, и не перетягивать колеса.

Из серьезных минусов – начинает сказываться «субаровская вариативность»: вариантов исполнения какой-то мелочи может оказаться несколько, а замену в прошлый раз могли сделать не на тот вариант, что «бьется по ВИНу».

На фото: Subaru Forester (SF) '2000–02

На фото: Subaru Forester (SF) ‘2000–02

Рулевое управление отличается двумя особенностями. Если у машины регулируемый насос ГУР, то он нормально работать не будет — система на редкость капризная. И дело даже не в системе управления, благо это всего один клапан, а в странной механико-гидравлической системе регулировки расхода. Можно поставить неоригинальный насос и забыть о проблемах навсегда. Или хотя бы пока серьезно не потечет рейка, а течь она любит и когда-то это сделает. К счастью, и ремонтируют её так же легко. Если увидите переходники на гидравлике, не пугайтесь: кто-то поставил «короткую» рейку с Impreza. К сожалению, степень «колхоза» в машинах Subaru традиционно высока и отпугивать не должна.

Если всё вышесказанное полностью соответствует вашим представлениям о Форестере, обязательно прочитайте вторую часть обзора, в которой я попробую найти серьёзные недостатки в трансмиссиях и моторах. Вдруг там это получится?

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