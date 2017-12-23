Audi отзывает 1,27 млн автомобилей по всему миру

Немецкий автомобильный производитель Audi решил отозвать огромное количество автомобилей. Под отзыв попал 1,27 миллиона машин этой марки, проданных по всему миру. Кампания касается моделей D-класса: A4, A5, A5 Cabriolet и Q5, которые были построены в период с апреля 2011 года по май 2015 года.

Известно, что новый отзыв затронет 875 000 машин в Европе, 250 000 Северной Америке и 47 000 в Азии.

В этих автомобилях высок риск возгорания проводки. Его может вызвать тепловая перегрузка, возникающая на контактах электрических соединений в автономном отопителе вследствие трения. Также причиной может послужить изначально неправильное покрытие. Так утверждают представители компании Audi.

Во время отзыва владельцев указанных автомобилей через коммуникационные каналы вызовут посетить ближайшие сервисные центры для установки нового вспомогательного нагревательного элемента с улучшенными электрическими контактами.

В Audi советует собственникам, если те обнаружат запах горелой пластмассы, срочно остановить автомобиль на обочине или парковке и позвонить своему местному дилеру марки.

Накануне стало известно, что подразделение Audi Sport получило нового руководителя.