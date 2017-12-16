Автобаттл: Tesla против Toyota

Владельцы электрокроссовера Tesla Model X и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado поспорили, чей автомобиль сильнее. Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, они сцепили автомобили тросом и начали баттл. Видео схватки опубликовали на YouTube-канале Bjorn Nyland.
Участником битвы стала версия Model X P90D, силовая установка которой два электрических двигателя, комбинированная отдача которых составляет 762 л.с. и 970 Нм крутящего момента. Масса машины составляет 2 600 кг.
Под капотом 2 200-килограммового Toyota Land Cruiser Prado установлен дизельный мотор с отдачей 173 л.с. и 410 Нм крутящего момента.
Автор видео указал, что у Tesla шипованная резина Nokian, а у Toyota фрикционная.
Toyota Avensis T250 с пробегом: слепые фары и скверный характер задней подвески
Здесь Русью пахнет: тест-драйв Лада Веста SW Cross
Peugeot 307 с пробегом: катастрофа в электрике и беда в ЭГУР