Автобаттл: Tesla против Toyota

В Сети появилось видео с перетягиванием каната двумя внедорожниками.

Владельцы электрокроссовера Tesla Model X и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado поспорили, чей автомобиль сильнее. Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, они сцепили автомобили тросом и начали баттл. Видео схватки опубликовали на YouTube-канале Bjorn Nyland.

Участником битвы стала версия Model X P90D, силовая установка которой два электрических двигателя, комбинированная отдача которых составляет 762 л.с. и 970 Нм крутящего момента. Масса машины составляет 2 600 кг.

Под капотом 2 200-килограммового Toyota Land Cruiser Prado установлен дизельный мотор с отдачей 173 л.с. и 410 Нм крутящего момента.

Автор видео указал, что у Tesla шипованная резина Nokian, а у Toyota фрикционная.