Согласно распоряжению, которое сегодня, 27 декабря 2017 года, было опубликовано на официальном сайте правительства РФ, с 1 июля следующего года транспортные средства, перевозящие группы детей, начнут оснащать жёлтыми или оранжевыми проблесковыми маячками.

«В целях минимизации риска возникновения дорожно-транспортного происшествия при организованной перевозке групп детей автобусами вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов. В частности, введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета», — говорится в справке к документу.

Документ также определили возможность и условия перевозки в таких автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, участвующих в программе поездки.

Помимо этого распоряжение уточняет требования к стажу работы в качестве водителей транспортных средств категории «D». Согласно документу, опыт должен составлять не менее одного года непосредственно перед допуском к организованной перевозке групп детей.

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