Автомобили «Кортеж» будут доступны российскому бизнесу

Сначала модели «Кортежа», разрабатываемые для политической элиты России, отправятся в гараж особого назначения ФСО. Но, автомобили будут доступны для покупки предпринимателям, информирует издание «Известия», ссылаясь на министра торговли и промышленности страны Дениса Мантурова.

«Мы знаем потенциальных покупателей — проводили car clinic. Дилеры, клиенты, которые сегодня эксплуатируют премиальный сегмент, — они все хотят иметь у себя автомобили из этой линейки», — сообщил он.

Запланированный объем производства автомобилей «Кортеж» составляет приблизительно 300 единиц в год. По предварительной информации, сначала будет выпущено 150 – 200 седанов, минивэнов и лимузинов. Часть автомобилей, в том числе в специальном исполнении, начнут продавать на коммерческой основе в конце 2018 – начале 2019 года.

В дальнейшем будет организовано коммерческое серийное производство автомобилей на мощностях российских партнеров НАМИ. Предполагается, что объем выпуска превысит 5 000 единиц в год.

Проект «Кортеж» стартовал три года назад – заказ на разработку семейства автомобилей для политической элиты России разместило Министерство промышленности и торговли. Уже известно, что автомобили получат название Aurus.

Предварительно известно, что лимузин оснастят турбированным двигателем мощностью 850 л.с. в сочетании с девятидиапазонным «автоматом». В техническом задании сообщались габариты лимузин – 6 840×2 000×1 680 мм, колесная база – 4 800 мм и масса – 6 тонн.