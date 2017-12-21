Lada Vesta SW и Vesta SW Cross на российском рынке в ноябре 2017 года разошлись суммарным тиражом примерно 1 900 экземпляров. Об объемах продаж нового отечественного универсала и его кросс-версии сообщает «Автостат». Напомним, старт продажам новинок был дан в конце октября текущего года.

1 / 2 На фото: Lada Vesta SW 2 / 2 На фото: Lada Vesta SW

ТОП-5 регионов по количеству купленных в ноябре универсалов Lada Vesta:

Самарская область – 157 машин Республика Татарстан – 102 Республика Башкортостан – 99 Ставропольский край – 75 Краснодарский край – 72

Согласно сведениям экспертов, в десятку лидеров среди субъектов РФ также вошли Челябинская область, Подмосковье, Санкт-Петербург, Пермский край и Волгоградская область. Отметим, столица России замыкает ТОП-15: в Москве в течение ноября текущего года было куплено в общей сложности пятьдесят пятидверных Lada Vesta.

1 / 2 На фото: Lada Vesta SW Cross 2 / 2 На фото: Lada Vesta SW Cross

По мнению специалистов, старт продаж Lada Vesta SW и Vesta SW Cross позволил флагманской модели российской марки по итогам продаж в ноябре текущего года обогнать «народный» автомобиль Lada Granta и выйти на второе место в рейтинге самых продаваемых машин в стране, который ранее опубликовал портал «Колёса.ру».

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