О том, что немецкий автопроизводитель намеревается повысить уровень локализации производства легковых автомобилей в РФ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на старшего вице-президента BMW Хендрика фон Кюнхайма. В качестве основного варианта для размещения завода полного цикла рассматривается Калининградская область (на данный момент здесь действует особая экономическая зона).

«В России есть несколько технологических зон, где производятся автомобили, включая Московский, Калужский, Петербургский, Калининградский регионы, – комментирует Хендрик фон Кюнхайм. – Мы проанализировали все локации и сейчас находимся в стадии принятия решения». Согласно его словам, этот процесс займет несколько недель или месяцев. «Я хочу, чтобы мы расставили точки над i – пойдем ли мы одни или с кем-то в партнёрстве», – пояснил он.

Он рассказал о том, что инвестиции BMW в расширение российского производства могут составить несколько сотен миллионов евро. Предполагается, что мощность завода BMW полного цикла будет сопоставима с продажами автомобилей марки в России. На площадке могут наладить сварку и окраску кузовов, однако штамповку кузовных деталей и выпуск двигателей и трансмиссий будут по-прежнему проводить за рубежом.

Напомним, крупноузловая сборка автомобилей BMW стартовала на мощностях калининградского предприятия в 1999 году. Здесь налажено производство моделей 3, 5 и 7 серий, а также кроссоверов X1, Х3, X4, X5 и X6. Сейчас ежегодно выпускается порядка 40 000 машин. «Проект с BMW действует и продолжается. В этом году поставлены на производство новые модели 5-й и 7-й серий. В будущем году обновление модельного ряда будет продолжено», – отметил представитель «Автотора».

Предположительно для строительства автозавода полного цикла в России BMW может подписать специальный инвестиционный контракт, однако соответствующих заявок в Фонд развития промышленности от производителя пока не было. Напомним, СПИК уже оформлен у другой немецкой компании, Daimler, которая начала строительство предприятия по выпуску легковых машин Mercedes-Benz в Подмосковье.

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