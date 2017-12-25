Со следующего года практически все модели BMW станут дороже. Исключения составят лишь новинки, заказы на которые начали принимать не так давно. По крайней мере, цены базовых версий компактного «паркетника» BMW X2 и «заряженного» седана BMW M5 новой генерации не изменились – от 2 250 000 и от 6 700 000 рублей соответственно.
Цены на автомобили BMW с 1 января 2018 года
|Модель
|Цена, руб.
|Модель
|Цена, руб.
|BMW 1 Series, 5D
|от 1 550 000
|BMW M5
|от 6 700 000
|BMW 2 Series Coupe
|от 1 840 000
|BMW 6 Series Gran Turismo
|от 3 560 000
|BMW 2 Series Active Tourer
|от 1 710 000
|BMW 7 Series
|от 4 690 000
|BMW M2 Coupe
|от 3 590 000
|BMW X1
|от 1 930 000
|BMW 3 Series Sedan
|от 1 890 000
|BMW X2
|от 2 250 000
|BMW 3 Series Gran Turismo
|от 2 440 000
|BMW X3
|от 2 950 000
|BMW 4 Series Coupe
|от 2 560 000
|BMW X4
|от 3 140 000
|BMW 4 Series Cabrio
|от 2 930 000
|BMW X5
|от 4 170 000
|BMW 4 Series Gran Coupe
|от 2 480 000
|BMW X6
|от 4 890 000
|BMW M4 Coupe
|от 4 680 000
|BMW X5 M
|от 7 330 000
|BMW 5 Series Sedan
|от 2 820 000
|BMW X6 M
|от 7 730 000
Остальные модели премиум-бренда подорожают в среднем на 2,5%. Причины такого решения в BMW не назвали.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре 2017 года в России было реализовано 2 778 новых автомобилей BMW, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За одиннадцать месяцев 2017-го дилеры марки продали на нашем рынке 27 227 машин – на 8% больше, чем в январе-ноябре 2016 года.
Ранее было объявлено о старте предсерийной сборки нового флагманского внедорожника BMW X7.
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