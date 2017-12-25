Новые цены на автомобили немецкого премиум-бренда вступят в силу с 1 января 2018 года.

Со следующего года практически все модели BMW станут дороже. Исключения составят лишь новинки, заказы на которые начали принимать не так давно. По крайней мере, цены базовых версий компактного «паркетника» BMW X2 и «заряженного» седана BMW M5 новой генерации не изменились – от 2 250 000 и от 6 700 000 рублей соответственно.

Цены на автомобили BMW с 1 января 2018 года

Модель Цена, руб. Модель Цена, руб. BMW 1 Series, 5D от 1 550 000 BMW M5 от 6 700 000 BMW 2 Series Coupe от 1 840 000 BMW 6 Series Gran Turismo от 3 560 000 BMW 2 Series Active Tourer от 1 710 000 BMW 7 Series от 4 690 000 BMW M2 Coupe от 3 590 000 BMW X1 от 1 930 000 BMW 3 Series Sedan от 1 890 000 BMW X2 от 2 250 000 BMW 3 Series Gran Turismo от 2 440 000 BMW X3 от 2 950 000 BMW 4 Series Coupe от 2 560 000 BMW X4 от 3 140 000 BMW 4 Series Cabrio от 2 930 000 BMW X5 от 4 170 000 BMW 4 Series Gran Coupe от 2 480 000 BMW X6 от 4 890 000 BMW M4 Coupe от 4 680 000 BMW X5 M от 7 330 000 BMW 5 Series Sedan от 2 820 000 BMW X6 M от 7 730 000

Остальные модели премиум-бренда подорожают в среднем на 2,5%. Причины такого решения в BMW не назвали.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре 2017 года в России было реализовано 2 778 новых автомобилей BMW, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За одиннадцать месяцев 2017-го дилеры марки продали на нашем рынке 27 227 машин – на 8% больше, чем в январе-ноябре 2016 года.

1 / 2 На фото: BMW 5 Series 2 / 2 На фото: BMW X3

Ранее было объявлено о старте предсерийной сборки нового флагманского внедорожника BMW X7.