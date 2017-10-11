BMW представила спецверсии кроссоверов X5 и X6 M

Кроссовер BMW X5 в версии Special Edition сочетает в себе пакет M Sport и Dakota. В салоне установлены передние сидения с подогревом, присутствует Алькантара, кожа, M-значки на сидениях. В качестве опции будет предлагаться отделка салона автомобиля кожей Merino, которая доступна в пяти цветовых вариантах. Также присутствует многофункциональная, «стеклянная» приборная панель. Спецверсия будет доступна во всех модификациях X5, за исключением X5 M50d.

А вот спецверсия Sport Edition для кроссовера X6 M привнесла существенные обновления экстерьера. Автомобиль получил редкий цвет Long Beach Blue (хотя в качестве альтернативы доступны и фирменные оттенки Carbon Black и Mineral White), в салоне появятся вставки из карбона. Ну и куда же без колёс – стандартными для спецверсии Sport Edition будут легкосплавные диски R20, в качестве опции можно заказать диски R21. Спецверсия Sport Edition будет доступна на всех модификациях, исключение составит лишь версия X6 M50d.

1 / 3 На фото: BMW X6 M Sport Edition 2 / 3 На фото: BMW X6 M Sport Edition 3 / 3 На фото: BMW X6 M Sport Edition

О стоимости кроссоверов BMW X5 и X6 M в данных спецверсиях пока ничего не сообщается, однако достоверно известно, что в автосалонах они появятся в декабре.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что новая BMW Z4 получит несколько мощных моторов.