Chevrolet рассекретил новый Silverado

Публичная премьера пикапа нового поколения состоится в январе на Детройтском автосалоне.

Американский производитель отмечает 100-летний юбилей «пикапостроительства», обновив свою знаковую модель. Chevrolet Silverado 2019 модельного года получил переработанную внешность и облегченную конструкцию.

Внешность нового Silverado выполнена в «сильной, современной» стилистике, отмечает производитель, особенно выделяя переднюю часть с новой радиаторной решеткой и интегрированной светодиодной головной оптикой.

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Chevrolet опубликовал несколько фото Silverado ‘2019 в новом внедорожном исполнении LT Trailboss, а всего планируется восемь версий пикапа. Ключевой особенностью версии Trailboss стали, приподнятая подвеска и черные акценты вместо хромовых, включая колеса и задний диффузор с парой трапециевидных выхлопных патрубков.

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Chevrolet пока не раскрывает технические характеристики новинки и состав силовой гаммы, отмечая лишь использование более высоких классом сплавов и более прочной стали для кузова.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о новом кроссовере Chevrolet, к дорожным испытаниям которого производитель приступил в Китае.