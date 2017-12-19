На российском сайте марки появился раздел, посвященный кроссоверу CS75. Пока на портале есть файл с доступными комплектациями и лишь стартовая цена – от 1 211 600 рублей. Все остальные подробности предлагается узнавать у дилеров. Отметим, релиза о начале продаж новинки не было.

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Согласно опубликованной информации, CS75 представлен в РФ с бензиновым турбодвигателем 1.8 мощностью 163 л.с., который работает в паре только с шестидиапазонным «автоматом». Привод – передний или полный. Комплектаций же пока две – «Комфорт» и «Люкс».

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В список оборудования «комфортной» версии вошли: 17-дюймовые диски, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, датчики парктроника спереди и сзади, система контроля давления в шинах, ABS, EBD, ESP, система контроля тяги, подогрев передних кресел, кондиционер и аудиосистема. В комплектации «Люкс» дополнительно имеются: кожаная обивка сидений, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, мультимедийная система, круиз-контроль, камера заднего вида.

У полноприводных Changan CS75 в обоих вариантах исполнения еще есть система контроля спуска со склона (HDC).

По неофициальным данным, кроссоверы поставляют в РФ из Китая, позже, вероятно, их сборку наладят на предприятии в Липецке, которое сегодня выпускает «паркетники» Changan CS35.

Напомним, ранее в базе Росстандарта появилось ОТТС кросса Changan CS75. Помимо мотора 1.8T и «автомата» там еще значились «атмосферник» 2.0 мощностью 148 л.с. и механическая трансмиссия. Не исключено, что в следующем году линейка комплектаций модели будет расширена.