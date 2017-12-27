Пока в России продается только две модели бренда Dongfeng - это хэтчбек повышенной проходимости DFM H30 Cross и кроссовер DFM AX7.

27 Дек Dongfeng выведет четыре новинки на российский рынок в 2018 году

В течение следующего года стоит ожидать появления четырех новых моделей китайской автомобильной марки Dongfeng в нашей стране. Ими станут высокий хэтчбек DFM АХ3, компактный кроссовер DFM AX4, седан DFM А30 и семиместный кроссовер DFM 580. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Дунфэн Мотор Рус».

Псевдокроссовер DFM АХ3 был представлен российской публике еще на Московском международном автосалоне в конце лета 2016 года. Он представляет собой хэтчбек С-класса с удлиненным задним свесом, высоким клиренсом в 170 мм и защитным обвесом из неокрашенного пластика. Гамма силовых агрегатов будет состоять из 1,6-литрового атмосферного мотора мощностью 115 лошадиных сил и 1,4-литрового турбомотора на 140 «лошадок».

Кроссовер DFM AX4 относится к классу В+. О его характеристиках известно довольно мало. Он получит множество систем безопасности: ESP, предупреждение о столкновение с препятствием, 6 подушек безопасности, контроль давления в шинах.

Компактный седан DFM А30 должен появится на нашем рынке еще в этом году, но старт его продаж задержали. Со своим 116-сильным 1,6-литровым атмосферным мотором и четырехступенчатым автоматом автомобиль сможет стать конкурентом Lada Vesta.

Премьера обновленного семиместного кроссовера DFM 580 состоялась в апреле текущего года на Шанхайском автосалоне. Этот полноразмерный автомобиль имеет только передний привод. Покупатели смогут выбирать между полуторалитровым турбомотором на 150 л.с. и 1,8-литровым атмосферным двигателем на 132 л.с.. Кроме механических КПП, с более сильным мотором будет доступен бесступенчатый вариатор CVT.

Ориентировочные цены на новинки Dongfeng для российского рынка пока не сообщаются.

Ранее компания Dongfeng обновила кроссовер AX7.