В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) прошло совещание, в рамках которого было предложено несколько новых вариантов оповещения автовладельцев о сервисных акциях.

Как сообщили в Росстандарте, практика добровольных отзывов продукции активно внедряется в нашей стране последние три года. Так, в 2015-м в РФ было отозвано около 280 000 машин, а по итогам текущего года под сервисные кампании, как ожидается, попадут уже более 1,5 миллиона автомобилей.

Все данные об отзывах публикуются на официальном сайте ведомства. Однако, несмотря на широкое оповещение о начале кампаний в СМИ, не все владельцы попадающих под отзывы машин получают нужную информацию. «Это может быть связано со сменой владельцев таких автомобилей, отсутствием их контактных данных у дилерских центров, недоведением такой информации через СМИ до конкретных собственников», — заявили в Росстандарте.

Для решения проблемы планируется оповещать российских автовладельцев, используя ЭРА-Глонасс и систему электронных паспортов транспортных средств. В ближайшее время операторы этих систем собираются дополнить их соответствующей функцией.

«Кроме того, на совещании был поднят вопрос возможности доведения соответствующей информации до граждан, которые по каким-либо причинам не представили свои автомобили на ремонтные работы в рамках отзывных кампаний, непосредственно Росстандартом с применением информации касательно конкретных транспортных средств, полученной по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)», — добавили в ведомстве.

Также в следующем году в России может появиться онлайн-сервис (включая мобильное приложение), с помощью которого по VIN-коду можно будет оперативно получить информацию о том, попадает ли авто под отзыв.

Напомним, электронный ПТС станет обязательным с 1 июля 2018 года.