Euro NCAP протестировал очередную серию новинок

Участниками краш-тестов Euro NCAP стали: Hyundai Kona, Kia Stinger, BMW 6-Series GT, Jaguar F-Pace, MG ZS, Dacia Duster, Kia Stonic, Toyota Yaris, Ford Grand C-MAX, Toyota Aygo, Alfa Romeo Giulietta, Ford C-Max, DS 3, Opel Karl, Fiat Punto. Кстати, некоторые из них в будущем будут продаваться в России. Только пять автомобилей из списка смогли получить максимальную оценку пять звезд.

Одним из автомобилей, получивших наивысшую оценку, стал кросс Hyundai Kona, правда существует риск получения травмы пассажиром при ударе сзади. Уровень безопасности водителя и взрослых пассажиров оценили на 87%, детей на 85%, пешеходов на 62% и эффективность работы электронных систем на 60%.

Kia Stinger, продажи которого в России должны начаться в первом квартале 2018 года, заработал 93% за защиту водителя и взрослых пассажиров, а за безопасность детей 81%. Системы безопасности и защита пешеходов набрали 78% и 82%, соответственно.





Модель BMW 6 Series GT, уже доступная для заказа на российском рынке, сумела заработать пять звезд Euro NCAP. Защита взрослых пассажиров – 86%, детей – 85%, работа электронных ассистентов – 81%, но безопасность пешеходов только 59%.





Британскому кроссу Jaguar F-Pace тоже поставили «пятерку», поскольку его рейтинг защиты водителя и взрослых пассажиров составил 93%, ребенка – 85%, пешеходов – 80%, а работа систем безопасности – 72%. Пять звезд «достались» также хэтчу Toyota Yaris, благодаря 83% рейтинга защиты водителя и взрослых пассажиров, детей – 80%, пешеходов – 63%, электронных помощников – 57%.





Четыре звезды заработали следующие модели: Dacia Duster, MG ZS, Kia Stonic (пять звезд с опциональным пакетом). На «тройку» справились с краш-тестами Euro NCAP: Toyota Aygo, Ford C-Max, Alfa Romeo Giulietta, Opel Karl, Ford Grand C-MAX, Citroen DS3.





Больше всех «отличился» Fiat Punto, который не сумел заработать ни одной звезды. Уровень безопасности водителя и взрослых пассажиров у компактного хэтчбека составил 51%, ребенка – 43%, пешеходов – 52% и систем безопасности – 0%.





В предыдущих краш-тестах Euro NCAP, о которых рассказывал портал «Колеса.ру», приняли участие восемь моделей.