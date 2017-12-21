Ранее «зеркальная» версия была только у хэтчбека и его открытой модификации, теперь же такой вариант исполнения появился еще у «паркетника» 500X и компактвэна 500L. Все модели новой серии могут быть окрашены в разные оттенки синего: для кросса доступен цвет Blue Jeans, для хэтча — Italia Blue, а для вэна — Venezia Blue. Кроме того, у машин имеются хромированные декоративные детали, особые колесные диски и эмблемы с названием спецсерии.

1 / 3 На фото: Fiat 500X Mirror 2 / 3 На фото: Fiat 500X Mirror 3 / 3 На фото: Fiat 500X Mirror

В список стандартного оборудования «итальянцев» линейки Mirror входит мультимедийная система Uconnect с 7-дюймовым сенсорным экраном, функцией распознавания голоса и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Для кросса и вэна опционально предлагаются камера заднего вида и 3D-навигация TomTom.

1 / 3 На фото: Fiat 500L Mirror 2 / 3 На фото: Fiat 500L Mirror 3 / 3 На фото: Fiat 500L Mirror

Версия Mirror предусмотрена для хэтчбека Fiat 500 со всеми доступными для этой модели моторами. Кроссовер Fiat 500X Mirror оснащается бензиновыми двигателями 1.6 (110 л.с.) и 1.4 T-Jet (120 л.с.), турбодизелями 1.3 Multijet II (95 л.с.) и 1.6 Multijet II (120 л.с.). Компактвэн Fiat 500L Mirror можно купить с бензиновым мотором 1.4 (95 л.с.) и с теми же дизелями, что и «паркетник». Также у некоторых моделей есть двухтопливные или газовые версии.

1 / 3 На фото: Fiat 500 Mirror 2 / 3 На фото: Fiat 500 Mirror 3 / 3 На фото: Fiat 500 Mirror

Напомним, в октябре Fiat представил кроссовер 500X 2018 модельного года. Дизайн «паркетника» не изменился, все обновки свелись к расширению палитры цветов кузова, плюс появилась мультимедиа следующего поколения.