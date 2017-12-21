Фотографии нового Kia cee’d опубликовал портал The Korean Car Blog. Издание полагает, что хэтчбек представят в рамках Женевского автосалона, который отроется в марте 2018-го. Судя по кадрам, у «пятидверки» кардинально изменится дизайн кормы. Информации о технических характеристиках новинки пока нет.

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По неофициальным данным, как и в новом семействе Hyundai i30, в линейке Kia на смену трехдверному хэтчбеку pro_cee’d придет лифтбек, заднюю часть которого, вероятно, выполнят в стиле концепта Proceed. Напомним, прототип был представлен в сентябре этого года во Франкфурте.

1 / 3 На фото: Kia cee'e текущего поколения 2 / 3 На фото: Kia cee'e текущего поколения 3 / 3 На фото: Kia cee'e текущего поколения

Нынешний пятидверный хэтч Kia cee’d в России доступен с бензиновыми моторами 1.4 (100 л.с.), 1.6 (130 л.с.) и 1.6 GDI (135 л.с.). Базовый двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой», для 130-сильного мотора еще предусмотрен шестидиапазонный «автомат». Топовый движок работает в паре с «роботом». Цена cee’d сегодня стартует с отметки в 824 900 рублей (без учета спецпредложений).

Ранее стало известно о том, что Kia готовит к дебюту еще одну новинку – в следующем году корейская марка представит преемника флагманского седана Quoris.