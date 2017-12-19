«Живые» фотографии подзаряжаемой новинки опубликовало издание Autohome. Внешне от стандартной модели кросс GS4 PHEV отличается оформлением передней части. Гибрид оснащен бензиновым двигателем 1.5 от Mitsubishi, работающим по циклу Аткинсона, электромотором и электромеханической трансмиссией.

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По данным производителя, в гибридном режиме кроссовер потребляет всего 1,8 л/100 км. Только на электротяге автомобиль может преодолеть около 58 км.

Цена GAC Trumpchi GS4 PHEV начинается с отметки в 209 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 861 000 рублей по актуальному курсу. С учетом субсидии, предоставляемой государством, стартовая цена может быть снижена до 173 800 юаней – это около 1 542 000 рублей.

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На данный момент нет информации о том, появится ли гибридный GS4 за пределами Поднебесной.

Напомним, не так давно GAC вывела на домашний рынок компактный электрический «паркетник» Trumpchi GE3. Запас хода этой модели составляет примерно 310 км.