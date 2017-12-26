В следующем году китайская марка планирует привезти в РФ как минимум две новинки – стильный «паркетник» X70 и рестайлинговый кросс-хэтч X50. Об этом в интервью онлайн-журналу «Колёса.ру» рассказал Ван Сяолун, исполнительный директор Lifan Motors Rus.

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«Могу сказать, что на 2018 год у нас запланированы премьеры двух очень важных автомобилей. Во-первых, весной у нас появится новое поколение Х60, которое будет называться Х70. Х70 отличают новое шасси, новая платформа и новый мотор. Собственно, даже тот автомобиль, который вы видели в Китае – это еще не окончательная версия. Автомобиль, который выйдет на российский рынок, будет еще лучше […] Во-вторых, мы ожидаем обновления Х50. Там очень большие изменения: совершенно новый интерьер и экстерьер… Поменялся даже размер кузова», — сообщил представитель Lifan.

1 / 2 На фото: Lifan X60 2 / 2 На фото: Lifan X60

По словам топ-менеджера, сейчас два кроссовера X70 проходят тестирования в России на соответствие местным условиям. Также Ван Сяолун отметил, что эта модель станет ключевой для марки – и не только в 2018 году, но и «в следующие 2-3 года».

Напомним, с X70 тест-драйвер «Колёса.ру» познакомился осенью 2017 года. Тогда компания Lifan предоставила для испытаний кроссовер с бензиновым мотором 2.0 мощностью 139 л.с. Однако пока точно неизвестно, доберется ли «китаец» с таким двигателем до РФ. А вот привод у кросса в любом случае будет только передним, версия 4×4 пока не планируется.

Что же касается Lifan X50, то обновленная «пятидверка» еще не представлена, но ранее в Сети появились шпионские фото посвежевшей модели. Судя по снимкам, кросс-хэтч получил другие бамперы, фары и решетку радиатора, в салоне появилась иная мультимедиа-система.

Обо всех планах Lifan относительно нашего рынка читайте в интервью портала «Колёса.ру» с исполнительным директором российского подразделения компании.