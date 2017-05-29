Хабаровск принял второй этап РДС-Восток 2017

В борьбу за места на подиуме на этот раз вступили 13 спорстменов, представляющих города Владивосток, Хабаровск и Благовещенск. Организаторы представили новую конфигурацию трассы, так что всем, и новичкам, и постоянным участникам, пришлось с нуля изучать траекторию проезда и выстраивать технику выполнения судейского задания.
В первый день соревнований прошли одиночные квалификационные заезды. Лидером квалификации стал житель Владивостока Константин Авшаров, показавший результат в 98,4 балла. Вторым стал Алексей Линьков, набрав 97,1 балл. Третьим – Егор Шумилкин с 96,2 баллами.
Представителей команды Team Yokohama на этот раз с самого выезда из Владивостока преследовали неприятности. Началось с того, что минут через десять после погрузки на автовоз, механики заметили, что боевой автомобиль Екатерины Седых горит, и побежали его тушить! Причем машина была заглушена и с выключенной по требованиям безопасности массой. Причина возгорания так и остается неизвестной.
На восстановленной машине Кате удалось квалифицироваться на пятом месте, а ее сокоманднику Максиму Седых – на шестом. В парных заездах оппонентом девушки оказался Макар Черныш. Когда она ехала первой, немного переборщила со скоростью, результатом чего стал вылет и разворот. Проезд в роли догоняющей у Екатерины получился агрессивным и близким, и этот заезд стал одним из лучших парных на этапе. Однако пройти дальше по сетке, разумеется, уже не вышло.
Максим сначала проехал Валерию Маковозову, а затем попал в пару с Егором Шумилкиным. Ехал очень грамотно, но в середине заезда у его автомобиля срезало привод. Механики успели починить машину буквально за три минуты, но оказалось, что организаторы почему-то начали считать отведенное на ремонт время еще до того, как Максим вернулся в технический парк, и в итоге не допустили его к старту.
- Шумилкин Егор
- Маляров Эдуард
- Черныш Макар
- Summit Motors
- Team Yokohama
Третий этап Чемпионата РДС-Восток состоится 17-18 июня во Владивостоке.
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