Хабаровск принял второй этап РДС-Восток 2017

27-го и 28-го мая в Хабаровске на парковке Арены «Ерофей» состоялся второй этап Российской Дрифт Серии Восточного Дивизиона. Участников ждала обновленная трасса соревнований, а зрителей – дымный парный дрифт.

В борьбу за места на подиуме на этот раз вступили 13 спорстменов, представляющих города Владивосток, Хабаровск и Благовещенск. Организаторы представили новую конфигурацию трассы, так что всем, и новичкам, и постоянным участникам, пришлось с нуля изучать траекторию проезда и выстраивать технику выполнения судейского задания.

В первый день соревнований прошли одиночные квалификационные заезды. Лидером квалификации стал житель Владивостока Константин Авшаров, показавший результат в 98,4 балла. Вторым стал Алексей Линьков, набрав 97,1 балл. Третьим – Егор Шумилкин с 96,2 баллами.

Представителей команды Team Yokohama на этот раз с самого выезда из Владивостока преследовали неприятности. Началось с того, что минут через десять после погрузки на автовоз, механики заметили, что боевой автомобиль Екатерины Седых горит, и побежали его тушить! Причем машина была заглушена и с выключенной по требованиям безопасности массой. Причина возгорания так и остается неизвестной.

На восстановленной машине Кате удалось квалифицироваться на пятом месте, а ее сокоманднику Максиму Седых – на шестом. В парных заездах оппонентом девушки оказался Макар Черныш. Когда она ехала первой, немного переборщила со скоростью, результатом чего стал вылет и разворот. Проезд в роли догоняющей у Екатерины получился агрессивным и близким, и этот заезд стал одним из лучших парных на этапе. Однако пройти дальше по сетке, разумеется, уже не вышло.

Максим сначала проехал Валерию Маковозову, а затем попал в пару с Егором Шумилкиным. Ехал очень грамотно, но в середине заезда у его автомобиля срезало привод. Механики успели починить машину буквально за три минуты, но оказалось, что организаторы почему-то начали считать отведенное на ремонт время еще до того, как Максим вернулся в технический парк, и в итоге не допустили его к старту.

Призерами второго этапа РДС-Восток 2017 стали:

Шумилкин Егор Маляров Эдуард Черныш Макар

Результаты командного зачета:

Summit Motors Team Yokohama

Третий этап Чемпионата РДС-Восток состоится 17-18 июня во Владивостоке.

Напомним, дрифт-сезон 2017-го стартовал в России в конце апреля этого года.

