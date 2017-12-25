Hyundai Motor планирует начать сотрудничество с КАМАЗом
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Hyundai Motor планирует начать сотрудничество с КАМАЗом

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На мощностях КАМАЗа могут начать выпускать узлы двигателей и коробок передач для Hyundai Solaris и Creta.

Руководители и специалисты Hyundai Motor Manufacturing Rus с рабочим визитом посетили КАМАЗ. Как рассказали в пресс-службе челнинского производителя грузовых автомобилей, в состав делегации вошли генеральный директор местного представительства Hyundai Motor Ентэк Ли, директор Нак Хван Ким, начальник департамента закупок автокомпонентов Александр Пак и не только.

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В рамках визита гости побывали на совместном предприятии «Камминз Кама», где смогли увидеть работу линии обработки блока цилиндров, линии сборки двигателей и другие производственные объекты. Помимо этого представители делегации посетили кузнечный завод КАМАЗа, понаблюдали за процессом изготовления коленчатых валов. В программу также вошёл визит на СП «ЦФ Кама». В целом представители южнокорейской компании высоко оценили уровень производства.

В ходе завершающего этапа рабочего визита прошли переговоры о перспективах сотрудничества. В Hyundai Motor на сегодняшний день обсуждается вопрос локализации на территории России производства компонентов силовых агрегатов для модельного ряда машин марки, выпуск которых налажен на петербургском заводе компании: Solaris и Creta. «В рамках визита потенциальные заказчики изучали возможности освоения производства узлов двигателей и коробок передач на площадях КАМАЗа», — отметили в пресс-службе челнинского автогиганта.

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На фото: Hyundai Solaris
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На фото: Hyundai Creta

Напомним, Hyundai Solaris и Creta являются одними из самых популярных автомобилей на российском автомобильном рынке. Так, по итогам продаж новых машин в ноябре 2017 года, компактный кроссовер разошёлся тиражом 5 758 единиц, что обеспечило ему четвёртую строчку в ТОП-25 самых востребованных моделей в РФ, а седан с результатом 5 299 экземпляров замыкает пятёрку лидеров.

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