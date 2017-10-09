Hyundai построила суперэкономичный Ioniq

Инженеры Hyundai и Bisimoto Engineering объединили усилия для создания концепта HyperEconiq Ioniq. В инновационном прототипе сочетаются лучшие системы экономии топлива, а также передовые технологии, обеспечивающие превосходный уровень эффективности и прекрасную управляемость.
«Опираясь на выдающуюся электрифицированную платформу и силовую установку Ioniq, мы сфокусировались на ряде технических элементов, обеспечивших высокий уровень эффективности, аэродинамики и дизайна», — сказал Биси Эзериоха, глава Bisimoto Engineering.
Концепт HyperEconiq получил импульсно-камерную выхлопную систему Bisimoto, электронную систему мониторинга Racepak, специальное синтетическое экомасло PurOl Elite с эффектом снижения трения, шины с низким сопротивлением качению, алюминиевые тормозные суппорты Buddy Club, гоночные сиденья Recaro Pole Position, карбоновые колеса Carbon Revolution.
Кроме того, на прототип установили аэродинамический кузовной обвес Bisimoto Dream Aero, в комплект которого входит передний сплиттер, антикрыло, боковые сплиттеры, колпаки задних колесных арок, а также коиловер-подвеску Progress Performance для снижения клиренса и ряд других апгрейдов.
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