Hyundai построила суперэкономичный Ioniq

Корейский производитель анонсировал очередной концепт для тюнинг-шоу SEMA, которое стартует 31 октября. В процессе испытаний концепт расходовал менее 3 литров топлива на 100 км пробега.

Инженеры Hyundai и Bisimoto Engineering объединили усилия для создания концепта HyperEconiq Ioniq. В инновационном прототипе сочетаются лучшие системы экономии топлива, а также передовые технологии, обеспечивающие превосходный уровень эффективности и прекрасную управляемость.

«Опираясь на выдающуюся электрифицированную платформу и силовую установку Ioniq, мы сфокусировались на ряде технических элементов, обеспечивших высокий уровень эффективности, аэродинамики и дизайна», — сказал Биси Эзериоха, глава Bisimoto Engineering.

Концепт HyperEconiq получил импульсно-камерную выхлопную систему Bisimoto, электронную систему мониторинга Racepak, специальное синтетическое экомасло PurOl Elite с эффектом снижения трения, шины с низким сопротивлением качению, алюминиевые тормозные суппорты Buddy Club, гоночные сиденья Recaro Pole Position, карбоновые колеса Carbon Revolution.

Кроме того, на прототип установили аэродинамический кузовной обвес Bisimoto Dream Aero, в комплект которого входит передний сплиттер, антикрыло, боковые сплиттеры, колпаки задних колесных арок, а также коиловер-подвеску Progress Performance для снижения клиренса и ряд других апгрейдов.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про новую модификацию кроссовера Hyundai Santa Fe для моторшоу SEMA.