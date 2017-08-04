Hyundai Solaris нового поколения получил дизель

Модель, которую Hyundai продает в нашей стране под именем Solaris, в Индии известна как Verna. Сегодня там дебютировал седан нового поколения. В отличие от российской версии, в состав силовой гаммы которой входит пара бензиновых моторов, для индийской доступен дизель CRDi объемом 1,6 литра мощностью 128 л.с.

Также предлагается бензиновый 123-сильный двигатель Dual VTVT объемом 1,6 литра. Оба мотора сочетаются с шестиступенчатами механической или автоматической коробкой передач.

1 / 4 Hyundai Solaris (российская версия) 2 / 4 Hyundai Solaris (российская версия) 3 / 4 Hyundai Solaris (российская версия) 4 / 4 Hyundai Solaris (российская версия)

Внешне индийский седан Hyundai Verna и российский Hyundai Solaris ничем не отличаются. Старт продаж «четырехдверки» пятого поколения в Индии запланирован на 22 августа 2017 года.

В России седан Hyundai Solaris новой генерации был представлен в феврале текущего года. В том же месяце стартовала серийная сборка модели, а день спустя производитель объявил цены на модель.