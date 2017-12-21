В республике Мьянма прошёл День «КАМАЗа», в ходе которого российский автогигант провёл презентацию своих моделей грузовых автомобилей и спецтехники. Встреча потенциальных и действующих клиентов со специалистами компании (в общей сложности около 150 человек) прошла на территории аквапарка города Янгон.

Как рассказали в пресс-службе КАМАЗа, в экспозиции были представлены пять моделей автотехники: седельные тягачи КАМАЗ-6460 и КАМАЗ-5460, бортовые грузовые автомобили КАМАЗ-65117 и КАМАЗ-6540, а также бортовой спецавтомобиль на шасси КАМАЗ-53229 с КМУ Fassi F155.

«Продемонстрировать возможности камских грузовиков и рассказать об их технических особенностях – главная цель Дней «КАМАЗа» в российских и зарубежных регионах, — рассказали представители челнинского автогиганта. — Помимо разработки и производства обширной линейки продукции, ПАО «КАМАЗ» предоставляет полный спектр услуг по сервисному обслуживанию приобретённой техники и обучению специалистов».

Отметим, рынок Мьянмы является одним из перспективных для отечественного производителя грузовиков. Сообщается, что автотехника КАМАЗ, представленная в экспозиции, была поставлена в страну в адрес компании Panthera Motor Co., Ltd (входит в холдинг UMG Myanmar). Помимо этого в декабре текущего года заказчику отгрузят ещё пять тяжеловозов российской марки, которые на сегодняшний день уже выпущены.

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