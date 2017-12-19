На КАМАЗе завершена подготовка к реализации проекта по разработке и производству семейства шестицилиндровых рядных двигателей Р6. Как рассказали в пресс-центре отечественной компании, партнёром челнинского автогиганта стал один из ведущих мировых производителей – группа компаний Liebherr (соглашение было подписано весной 2014 года).

В ходе подготовки на заводе двигателей построили площадки и смонтировали оборудование для производства блоков и головок цилиндров, установили линии сборки моторов, окраски силовых агрегатов Р6. В начале текущего месяца специалисты обработали первую деталь нового двигателя и заложили на линию сборки первые двигатели КАМАЗ 910.10.

Серийное производство нового семейства моторов – шестицилиндровых рядных двигателей Р6 – будет запущено в 2018 году. Сообщается, что ими будут оснащаться грузовики марки КАМАЗ перспективного поколения К5, старт их выпуска запланирован на 2019 год.

«Инновационный подход, заложенный в основе наших проектов, особенно востребован в производстве автомобилей КАМАЗ перспективного модельного ряда, над созданием которых мы работаем в настоящее время, – комментирует гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. – Мы стремимся сделать наш продукт оптимальным для потребителя и выйти на новые рынки сбыта. Новые мощные и надёжные двигатели Р6, созданные в сотрудничестве с нашим партнёром на основе передовых мировых технологий, позволят нам существенно улучшить технические и потребительские характеристики автомобилей и сделать грузовики безопаснее для людей и окружающей среды».

Все линии нового конвейера на данный момент работают в пуско-наладочном режиме. До конца текущего года компания намеревается выпустить порядка 7 – 10 силовых агрегатов. Промышленное производство двигателей наладят в марте 2018 года. Известно, что новая линия рассчитана на выпуск 12 000 моторов в год.

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