О том, что компания Renault в скором времени сменит генерального директора, сообщает Les Echos. Согласно данным издания, ныне действующий глава французского автопроизводителя – Карлос Гон – покинет кресло руководителя через несколько месяцев, в феврале следующего года.

Предположительно, его преемником станет кто-то из топ-менеджеров бренда Renault. Кто именно станет новым главой компании, на данный момент не сообщается. Напомним, французская марка входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и в России является бизнес-партнёром АВТОВАЗа.

Отметим, Карлос Гон в феврале 2017 года оставил пост генерального директора марки Nissan, об этом ранее сообщал портал «Колёса.ру». Его место впоследствии занял Хирото Саикава. Тогда же стало известно, что Карлос Гон в свою очередь начнёт заниматься развитием бренда Mitsubishi.

Развитие Renault в России продолжается: не так давно стало известно о том, что московский завод компании выпустил 50 000-ый экземпляр Kaptur (производство началось в конце апреля 2016 года). Помимо этого в РФ был дан старт «живым» продажам Dokker (доступны пассажирская версия и фургон).