Кен Блок пополнил свой автопарк

В гараже у известного гонщика-экстремала пополнение – раллийный Ford Escort Cosworth 1991 года выпуска, построенный в соответствии с техническими требованиями раллийной «Группы А» тех годов. На нем Блок будет участвовать в нескольких гонках в 2018 году.

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Гоночный автомобиль базируется на модели Sierra RS Cosworth с турбомотором, сочетающимся с семиступенчатой секвентальной коробкой передач и системой полного привода. Интерьер гоночного Эскорта полностью повторяет кабины раллийных Ford 90-х годов прошлого столетия. Автомобиль также укомплектовали колесами fifteen52, обутыми в резину Toyo.

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Этот Ford Escort стал для Блока не первым – в 2015 году он представил свой заднеприводный Ford Escort Mk2 RS образца 1978 года, оснащенный атмосферным мотором Millington объемом 2,5 литра, развивающий мощность 333 л.с.

В последнем видео гонщик-экстремал покорял Пайкс-Пик на своем Ford Mustang 1965 года. Эксклюзивный автомобиль, получивший название Hoonicorn RTR V2 оснащается битурбированной «восьмеркой» объемом 6,7 литра мощностью 1 400 л.с.