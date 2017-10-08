Кен Блок пополнил свой автопарк

В гараже у известного гонщика-экстремала пополнение – раллийный Ford Escort Cosworth 1991 года выпуска, построенный в соответствии с техническими требованиями раллийной «Группы А» тех годов. На нем Блок будет участвовать в нескольких гонках в 2018 году.
Гоночный автомобиль базируется на модели Sierra RS Cosworth с турбомотором, сочетающимся с семиступенчатой секвентальной коробкой передач и системой полного привода. Интерьер гоночного Эскорта полностью повторяет кабины раллийных Ford 90-х годов прошлого столетия. Автомобиль также укомплектовали колесами fifteen52, обутыми в резину Toyo.
Этот Ford Escort стал для Блока не первым – в 2015 году он представил свой заднеприводный Ford Escort Mk2 RS образца 1978 года, оснащенный атмосферным мотором Millington объемом 2,5 литра, развивающий мощность 333 л.с.
В последнем видео гонщик-экстремал покорял Пайкс-Пик на своем Ford Mustang 1965 года. Эксклюзивный автомобиль, получивший название Hoonicorn RTR V2 оснащается битурбированной «восьмеркой» объемом 6,7 литра мощностью 1 400 л.с.
Страшилки про DSG: настоящие и мнимые проблемы робота, и что с ними делать
Мне многого не надо: самые экономичные автомобили российского рынка
Бит или не бит: ищем признаки лобового удара под капотом