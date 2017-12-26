Kia начала принимать заявки на Stinger в России. Известна цена
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Kia начала принимать заявки на Stinger в России. Известна цена

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Новый фастбэк корейской марки будет продаваться на российском рынке по цене от 1 999 900 рублей.

KIA Motors Rus объявила о старте приема предварительных заявок на первый автомобиль марки класса Гран Туризмо – Kia Stinger. Начало поставок «живых» автомобилей российским клиентам запланировано на март 2018 года. Стартовый ценник новинки составляет 1 999 900 рублей.

Kia Stinger_2

Базовая модель Stinger оснащается двухлитровым мотором T-GDI в сочетании с задним приводом и самоблокирующимся дифференциалом. Двигатель имеет турбонаддув, систему прямого впрыска топлива и относится к семейству Theta II, а его отдача составляет 248 л.с. и 353 Нм крутящего момента. В такой конфигурации «пятидверка» способна ускориться с нуля до первой «сотни» за 6,0 секунды. У модели Stinger 2.0 T-GDI будет полноприводная модификация, разработанная специально для российского рынка.

Kia Stinger_3

Под капотом топовой модели Kia Stinger GT располагается V-образная «битурбошестерка» T-GDI семейства Lambda объемом 3,3 литра и непосредственным впрыском. Мотор развивает мощность 370 л.с. и максимальный крутящий момент 510 Нм. В России этот вариант будет доступен исключительно в полноприводном исполнении. В такой конфигурации автомобиль набирает скорость 100 км/ч за 4,9 секунды, становясь самой динамичной моделью марки за всю историю.

Kia Stinger_1 (1)

Во всех комплектациях Kia Stinger оснащается восьмидиапазонной автоматической коробкой передач с возможностью ручного переключения, в том числе подрулевыми лепестками.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, какие еще новинки готовит Kia для российского рынка.

Теги: В России , Новинки , корейские автомобили , фастбек , южнокорейские фастбеки , KIA , Stinger GT
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1 комментарий

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mihaililarin

Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://bit.ly/nomermaska и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!

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