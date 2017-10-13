Положительные персонажи в фильмах и сериалах не должны игнорировать ремни безопасности, превышать скорость, переходить дорогу на красный свет или допускать иные нарушения правил дорожного движения. С таким мнением к Министерству культуры РФ обратились представители МВД.

Как сообщает «Коммерсант», соответствующие рекомендации разрабатываются по поручению правительства РФ. Госавтоинспекция МВД РФ в течение многих лет регулярно направляет письма в кинокомпании, однако каких-либо изменений не наблюдалось. В итоге в сентябре 2017 года поручение по разработке рекомендаций для кинопроизводителей дал первый вице-премьер Игорь Шувалов: действовать предлагается через Минкульт и Союз кинематографистов.

«Это не поручение к обязательному исполнению, а лишь проработка предложений, — отметил заместитель начальника ГАИ России Владимир Кузин. — Мы хотели бы, чтобы все участники движения соблюдали правила, но понимаем, что есть художественный замысел». Он считает, что правила должны соблюдаться, когда авторы фильма или сериала показывают «обычный процесс движения». «Если же, скажем, речь идёт о погоне, то, понятно, в этой ситуации правила соблюдаться не могут», — добавил представитель ГИБДД.

Представитель Игоря Шувалова отметил, что поручение первого вице-премьера изначально не подразумевало разработку МВД жёстких указаний. «Это лишь список рекомендаций, которые помогли бы достижению «нулевой терпимости» к смерти и увечьям на дорогах», — отметил он. Как сообщает издание, отдельного поручения правительства страны Минкульту или другим ведомствам на данный момент не планируется. Стоит отметить, что представители киноиндустрии восприняли предполагаемые рекомендации скептически.

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