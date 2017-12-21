О том, что новосибирская «Скоми Авто» совместно с государственной Северной китайской индустриальной корпорацией Norinco G может в 2018 году начать строить автосборочный завод вместе с дилерским центром, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова генерального директора ООО «Скоми Авто» Юрия Стоянова.

«Проект полностью готов к реализации, одобрены инвестиции. Построить такой завод в регионе планировалось ещё пять лет назад, но из-за кризиса в экономике страны планы были отложены», — пояснил Юрий Стоянов. Известно, что инвестиции в проект крупноузловой сборки мощностью до 1 500 тяжеловозов предположительно составят 17 000 000 долларов.

На данный момент компания начинает сертификацию модельного ряда. «Процесс займет около пяти месяцев, после получения сертификатов на ввоз и выпуск техники приступим к строительству», — сказал гендиректор «Скоми Авто». Сообщается, что затраты на эту процедуру составят около 2 000 000 долларов, ещё около 15 000 000 долларов пойдут на строительство и запуск производства. По данным издания, китайский автопроизводитель не обращался в Минпромторг РФ за господдержкой.

Автомобильный концерн вероятно будет располагаться в районе северного объезда Новосибирска на участке площадью шесть гектаров. Сначала появится дилерский центр для продажи и обслуживания грузовых машин и спецтехники брендов Beiben и North Benz. В рамках следующего этапа построят таможенный склад для нужд компании, затем наступит черед сборочного завода с тремя производственными линиями и склада комплектующих для крупноузловой сборки.

Предполагается, что на новом заводе будут выпускать примерно 25 типов автомобилей, в том числе самосвалы, фургоны, технику для нефтесервиса (на основе шасси грузовых машин Beiben). Производственная мощность предприятия составит порядка 1 500 единиц в год. По расчетам компании, суммарная потребность российского рынка в тяжеловозах – 40 000 машин в год. По словам главы, «Скоми Авто» намеревается реализовать первый этап за восемь месяцев, а через три года после запуска завод должен выйти на проектную мощность.