Как сообщили в пресс-службе СП, в этом году благодаря умеренным колебаниям курса рубля, мерам государственной поддержки и снижению ключевой ставки и на нашем рынке наметилась стабилизация. У самого Форда дела в РФ тоже шли успешно: в январе-ноябре 2017-го марка реализовала в нашей стране 44 655 новых авто, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Очевидно, что 2017-й Ford закончит в «плюсе». Еще в компании отметили, что особым спросом в России пользуются кроссоверы и внедорожники – у того же Форда продажи моделей Kuga и Explorer выросли более чем на 50%.

1 / 2 На фото: Ford Kuga 2 / 2 На фото: Ford Explorer

Согласно прогнозу Ford Sollers, в 2018-м российский авторынок продолжит восстанавливаться «с темпами 10-15%», причем интерес покупателей к сегменту SUV будет расти и дальше. Что же касается линейки марки, то в следующем году Форд планирует обновить некоторые модели, производство которых налажено в Татарстане.

«Для сохранения и усиления позиций Ford Sollers на рынке мы планируем адаптировать объемы производства под план продаж. Для этого мы будем наращивать производство на заводах в Татарстане, так как именно там в следующем году планируются обновления некоторых моделей. Также мы продолжим усиливать свои позиции в сегменте легкого коммерческого транспорта», — говорится в релизе компании.

1 / 2 На фото: обновленный Ford EcoSport, версия для Латинской Америки 2 / 2 На фото: обновленная Ford Fiesta предыдущего поколения, версия для Латинской Америки

Какие именно модели обновятся – в Ford Sollers не уточнили. Напомним, сегодня в Набережных Челнах выпускают седан и хэтчбек Fiesta и «паркетник» EcoSport, в Елабуге производят кроссоверы Explorer и Kuga, а также коммерческие автомобили Transit.

Судя по всему, одной из моделей российской сборки, которая обновится в 2018-м, станет EcoSport – в других странах рестайлинговый кросс уже продают. Другой премьерой бренда в РФ может стать модернизированная Fiesta. Несмотря на то, что в Европе Фиеста уже сменила поколение, в нашей стране, по неофициальным данным, будет доступен обновленный компакт прежней генерации.