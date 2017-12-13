Габариты компактвэна не изменились: длина равна 3 595 мм, ширина – 1 595 мм, высота – 1 700 мм, колесная база – 2 520 мм. Пассажирская дверь с правой стороны – сдвижная, слева – обычная, распашная. Фальшрадиаторную решетку у рестайлингового Ray подняли выше, на ней теперь могут размещаться декоративные элементы, выполненные как в цвете кузова, так и в других оттенках. Подобное решение может быть и на корме – на плашке, соединяющей задние фонари. Еще Kia Ray обзавелся новыми фарамии противотуманками.

В салоне – новые рулевое колесо, рычаг переключения передач и мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином. Для интерьера предусмотрено несколько вариантов отделки. Также в арсенале компактвэна значатся: обогрев рулевого колеса и всех сидений, шесть подушек безопасности, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, климат-контроль.

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Kia Ray оснащается модернизированным бензиновым двигателем 1.0 мощностью 78 л.с., который работает в паре с четырехдиапазонным «автоматом». По данным производителя, мотор стал экономичнее. У дореформенного компакта еще была «зеленая» версия с 68-сильным электродвигателем (запас хода – около 140 км), однако у обновленной модели такого варианта пока нет. Не исключено, что он появится позже.

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В Корее продажи рестайлингового Ray уже стартовали, цена – от 13 150 000 вон, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 708 000 рублей по актуальному курсу. За пределами домашнего рынка компактвэн не представлен.

Ранее компания Kia обновила седан K7. В других странах эта модель известна как Cadenza.