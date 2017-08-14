Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники. По информации издания, переговоры о продаже FCA ведутся с Dongfeng Motor, Great Wall, Geely и GAC. Кстати, с последней компанией у американо-итальянского концерна есть СП в Поднебесной.

Портал также утверждает, что один из китайских автопроизводителей уже сделал финансовое предложение, однако оно было отвергнуто FCA – руководство концерна посчитало сумму недостаточной.

Ожидается, что в том случае, если стороны все же договорятся о сделке, то под контроль китайцев перейдут Fiat, Lancia, Jeep, Chrysler, Dodge и Ram. Марки Maserati и Alfa Romeo, вероятно, выделят в отдельные самостоятельные компании, как Ferrari. Таким образом, три итальянских бренда затем можно будет продать по отдельности.

Напомним, в портфеле Geely уже есть именитая марка – шведская Volvo. А в мае этого года китайская компания объявила о покупке 49,9% акций малазийского автопроизводителя Proton и 51% акций британского бренда Lotus.