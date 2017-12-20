Кроссовер DW Hower H3 проверили краш-тестом на полигоне НАМИ

Бренд DW Hower в мае текущего года вышел на российский рынок с кроссоверами H3 и H5. Эти автомобили россияне знают, поскольку раньше они продавались под брендом Great Wall. Многих пугает дурная слава некоторых моделей из Поднебесной, в пух и прах проваливающих краш-тесты, однако не стоит всех грести под одну гребёнку, что и доказал герой этой новости.

Чтобы развеять все опасения, на полигоне НАМИ в Дмитрове провели фронтальный краш-тест кроссовера. Удар был проведён по Правилу R94 ЕЭК ООН в рамках совмещённых испытаний на безопасность и соответствие техрегламенту в части, касающейся системы ЭРА-глонасс. Видеозапись с краш-тестом разместила в соцсети компания «Чайна Автомаркет», которая является дистрибьютором марки DW Hower в России.

Результат оказался положительным: силовая клетка выдержала жёсткое столкновение с барьером, подушки безопасности, ремни и другие системы безопасности отработали штатно, защитив манекенов от жёстких ударов.

1 / 2 На фото: DW Hower H3 2 / 2 На фото: DW Hower H3

Среднеразмерный кроссовер DW Hower H3 производится на заводе в Ставрополе, куда поставляются машинокомплекты из Китая. Под капотом у автомобиля располагается бензиновая турбированная «четвёрка» Mitsubishi объёмом в два литра с отдачей в 150 сил. В качестве трансмиссии выступает шестискоростная «механика».

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что в России начались продажи новой базовой версии Hower H3.