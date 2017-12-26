Новая модификация получила к названию приставку Plus. У такого кросса увеличен задний свес, в «базе» у модели – неокрашенные бамперы. Mahindra TUV300 Plus предложат в девятиместной версии: за вторым рядом кресел кроссовера друг напротив друга установят дополнительные диваны. Фотографии салона новинки опубликовало индийское издание Trottle Blips.
По предварительным данным, Mahindra TUV300 Plus оснастят дизелем 2.0 мощностью 120 л.с., который будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. До индийских дилеров новая версия доберется в начале следующего года.
Стандартный Mahindra TUV300 доступен в семиместном исполнении – дополнительные два сиденья также расположены друг напротив друга за вторым рядом. Этот автомобиль можно купить с полуторалитровым турбодизелем с отдачей в 84 или 100 л.с. Трансмиссии – 5МКП или «робот», привод – только задний.
Напомним, осенью 2016-го TUV300 обзавелся новой топовой комплектацией. «Люксовый» кроссовер получил затемненную оптику, на решетке радиатора появилась черная хромированная окантовка, а кресла обиты бежевой искусственной кожей.
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