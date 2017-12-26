Новая модификация получила к названию приставку Plus. У такого кросса увеличен задний свес, в «базе» у модели – неокрашенные бамперы. Mahindra TUV300 Plus предложат в девятиместной версии: за вторым рядом кресел кроссовера друг напротив друга установят дополнительные диваны. Фотографии салона новинки опубликовало индийское издание Trottle Blips.

1 / 2 На фото: интерьер Mahindra TUV300 Plus 2 / 2 На фото: интерьер Mahindra TUV300 Plus

По предварительным данным, Mahindra TUV300 Plus оснастят дизелем 2.0 мощностью 120 л.с., который будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. До индийских дилеров новая версия доберется в начале следующего года.

Стандартный Mahindra TUV300 доступен в семиместном исполнении – дополнительные два сиденья также расположены друг напротив друга за вторым рядом. Этот автомобиль можно купить с полуторалитровым турбодизелем с отдачей в 84 или 100 л.с. Трансмиссии – 5МКП или «робот», привод – только задний.

1 / 3 На фото: Mahindra TUV300 в новой "роскошной" комплектации 2 / 3 На фото: Mahindra TUV300 в новой "роскошной" комплектации 3 / 3 На фото: Mahindra TUV300 в новой "роскошной" комплектации

Напомним, осенью 2016-го TUV300 обзавелся новой топовой комплектацией. «Люксовый» кроссовер получил затемненную оптику, на решетке радиатора появилась черная хромированная окантовка, а кресла обиты бежевой искусственной кожей.