Бензиновый кросс Luxgen U5 дебютировал летом этого года, а автомобиль с электродвигателем, вероятно, поступит в продажу в 2018-м. Внешне от стандартного «паркетника» версия U5 EV отличается наличием декоративных элементов синего цвета, эмблема бренда у такого кроссовера также расположена на синем фоне. Технические характеристики электрокара пока не раскрываются.

Обычный Luxgen U5 оснащен бензиновым мотором 1.6. У версии, предназначенной для Тайваня, двигатель выдает 120 л.с., в Китае – 124 л.с. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой или вариатором. Привод – только передний.

В арсенале U5 значатся: шесть подушек безопасности, климат-контроль, ESP, камеры кругового обзора, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения, автопарковщик, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном диагональю 12 дюймов.

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На рынке Поднебесной цена бензинового Luxgen U5 стартует с отметки в 69 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 625 000 рублей по актуальному курсу. Электрокросс, скорее всего, окажется гораздо дороже.

Ранее компания Luxgen представила рестайлинговый «паркетник» U6.