Maserati может вернуться в Формулу-1

Похоже, что концерн Fiat Chrysler Automobiles не собирается ограничиваться участием Alfa Romeo в качестве титульного спонсора команды Формулы-1 Sauber, и может в ближайшее время подписать договор с ещё одной командой.

Как сообщает издание Auto Express, глава FCA Серджио Маркионне собирается подписать соглашение на сумму в 20 миллионов евро с американской командой Haas. Спонсорство позволит команде больше инвестировать в развитие болида, а взамен на капотах болидов будет красоваться тризуб Maserati.

Такое соглашение позволит команде практически бесплатно получать силовые установки Ferrari, однако на данный неизвестно, будут ли это актуальные моторы, которые будут со следующего года находиться под капотом болидов Sauber Alfa Romeo, или же это будут моторы, которые использовала заводская команда Ferrari в текущем году.

Судя по всему, Fiat Chrysler Automobiles хочет таким образом усилить свои позиции в «королевских гонках», ведь заводская команда Ferrari не выигрывала чемпионский титул в зачёте пилотов и кубок конструкторов с 2007 года, хотя была очень близка к этому несколько раз на протяжении последних десяти лет.

FCA данную информацию предпочла нашим коллегам не комментировать.

Болид с шильдиком Maserati в последний раз можно было наблюдать в 1969 году на этапе Формулы-1 в Монако, когда Вик Элфорд финишировал седьмым за рулем Cooper-Maserati.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что скандал с новым логотипом Формулы 1 набирает обороты.