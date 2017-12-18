Опубликован первый тизер с Mercedes-Benz G-Class нового поколения

Mercedes-Benz уже менее чем через месяц представит новое поколение внедорожника G-Class. Как сообщается в официальном пресс-релизе, мировая премьера нового Гелендвагена состоится 15 января в рамках международного автосалона в Детройте.

1 / 3 На фото: салон Mercedes-Benz G-Class нового поколения 2 / 3 На фото: салон Mercedes-Benz G-Class нового поколения 3 / 3 На фото: салон Mercedes-Benz G-Class нового поколения

Также была допущена информационная утечка, и на видеохостинге YouTube, далеко не на официальном канале Mercedes-Benz, появился тизер, благодаря которому можно оценить салон внедорожника в тёмное время суток.

Технические характеристики внедорожника держатся пока в секрете, но по предварительным данным под капотом у автомобиля будет располагаться дизельная «турбошестёрка» объёмом в 2,9 литра и отдачей в районе 340 сил, а также бензиновые битурбированные «восьмёрки» объёмом в четыре литра, мощность которых составит около 420-612 лошадиных сил. Самые мощные версии, конечно же, достанутся версиям AMG.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Mercedes-Benz прощается с внедорожником G-Class W463.