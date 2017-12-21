Премьера новой модификации микровэна Mitsubishi состоялась в октябре этого года в рамках Токийского автосалона. Как и остальные модели марки серии Active Gear особый кей-кар получил яркие оранжевые акценты: в этом цвете выполнены корпуса наружных зеркал, декоративные вставки на переднем бампере, решетке радиатора и багажной двери.

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Также для eK Custom в новом варианте исполнения доступны черные колесные диски, обитое кожей рулевое колесо с оранжевой прострочкой и коврики с окантовкой рыжего цвета.

Автомобиль оснащен бензиновым 660-кубовым турбодвигателем мощностью 64 л.с. Мотор сочетается с вариатором, привод – передний или полный.

Цена Mitsubishi eK Custom Active Gear 2WD начинается с отметки в 1 659 960 йен, что эквивалентно примерно 861 000 рублей по текущему курсу. Полноприводный особый компакт обойдется минимум в 1 766 880 йен – это около 917 000 рублей.

Напомним, версии Active Gear еще есть у минивэна Mitsubishi Delica, кроссоверов RVR (в других странах – ASX) и Outlander. А в следующем году такая модификация появится и у «молодежного» eK Space Custom. За пределами Японии линейка Active Gear не представлена.